ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.Г. ШЕЛАПУТИНА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.Г. ШЕЛАПУТИНА - высшее учебное заведение в России.
Открыт в Москве в 1911 году на средства промышленника П.Г. Шелапутина по высочайше утверждённому проекту, представленному министром народного просвещения А.Н. Шварцем. Состоял в ведении Министерствава народного просвещения, подчинялся попечителю Московского учебного округа. Управление институтом осуществлялось директором, правлением и педагогическим советом при участии почетного попечителя. В 1916 году по представлению директора А.Н. Ясинского было разработано Положение, регулировавшее деятельность института. Принимались юноши, окончившие курс в одном из вузов; срок обучения 2 года. Институт состоял из отделений: русского языка и словесности; древних языков; русской и всеобщей истории; математики, физики и космографии; естествознания; химии и географии. Занятия делились на общие для всех слушателей и специальные - по отдельным предметам средней школы. Изучался сравнительно широкий круг психолого- педагогических и философских наук: логика, общая и педагогическая психология, общая педагогика и история педагогики, школьная гигиена, частные методики. Преподавались также физические упражнения и факультативно - музыка и пение. В составе института был педагогический музей. Основной базой учебно-практических работ студентов являлись гимназия имени Г.П. Шелапутина и реальное училище имени А.П. Шелапутина при Педагогическом иинституте. Оригинальной формой взаимодействия учебного заведения с окончившими его воспитанниками были ежегодные педагогические съезды (1914, 1915 и 1916 годы). До 1917 года институт имел 4 выпуска (всего 95 человека). Среди выпускников - видные учёные-педагоги, профессора И.К. Андронов, В.И. Лебедев, И.В. Устинов. В 1912-1916 годах выходили «Известия» института под редакцией А.Н. Ясинского (всего 7 выпусков). В 1919 году на базе института создана Академия народного образования, в дальнейшем преобразованная в Академию коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской (с 1934 года в Ленинграде, в 1935 году преобразована в Коммунистический педагогический институт имени Н.К. Крупской, в 1942 году объединена с Педагогическим институтом имени А.И. Герцена, ныне Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена).