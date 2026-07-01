ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.Г. ШЕЛАПУТИНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.Г. ШЕЛАПУТИНА - выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние в Рос­сии.

От­крыт в Мо­ск­ве в 1911 году на сред­ст­ва про­мыш­лен­ни­ка П.Г. Ше­ла­пу­ти­на по вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­но­му про­ек­ту, пред­став­лен­но­му министром народного про­све­ще­ния А.Н. Швар­цем. Со­сто­ял в ве­де­нии Министерствава народного просвещения, под­чи­нял­ся по­пе­чи­те­лю Московского учеб­но­го ок­ру­га. Управ­ле­ние институтом осу­ще­ст­в­ля­лось ди­рек­то­ром, прав­ле­ни­ем и пе­да­го­гическим со­ве­том при уча­стии почетного по­пе­чи­те­ля. В 1916 году по пред­став­ле­нию ди­рек­то­ра А.Н. Ясин­ско­го бы­ло раз­ра­бо­та­но По­ло­же­ние, ре­гу­ли­ро­вав­шее дея­тель­ность института. При­ни­ма­лись юно­ши, окон­чив­шие курс в од­ном из ву­зов; срок обу­че­ния 2 го­да. Институт со­сто­ял из от­де­ле­ний: русского язы­ка и сло­вес­но­сти; древ­них язы­ков; русской и все­об­щей ис­то­рии; ма­те­ма­ти­ки, фи­зи­ки и кос­мо­гра­фии; ес­те­ст­во­зна­ния; хи­мии и гео­гра­фии. За­ня­тия де­ли­лись на об­щие для всех слу­ша­те­лей и спе­ци­аль­ные - по отдельным пред­ме­там сред­ней шко­лы. Изу­чал­ся срав­ни­тель­но ши­ро­кий круг пси­хо­ло­го- пе­да­го­гических и фи­лософских на­ук: ло­ги­ка, об­щая и пе­да­го­гическая пси­хо­ло­гия , об­щая пе­да­го­ги­ка и ис­то­рия пе­да­го­ги­ки, школь­ная ги­гие­на, ча­ст­ные ме­то­ди­ки. Пре­по­да­ва­лись так­же фи­зические уп­раж­не­ния и фа­куль­та­тив­но - му­зы­ка и пе­ние. В со­ста­ве института был пе­да­го­гический му­зей. Основной ба­зой учеб­но-прак­тических ра­бо­т сту­ден­тов яв­ля­лись гим­на­зия имени Г.П. Ше­ла­пу­ти­на и ре­аль­ное училище имени А.П. Ше­ла­пу­ти­на при Педагогическом иинституте. Ори­ги­наль­ной фор­мой взаи­мо­дей­ст­вия учеб­но­го за­ве­де­ния с окончив­ши­ми его вос­пи­тан­ни­ка­ми бы­ли еже­год­ные пе­да­го­гические съез­ды (1914, 1915 и 1916 годы). До 1917 года институт имел 4 вы­пус­ка (все­го 95 человека). Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков - вид­ные учёные-пе­да­го­ги, про­фес­со­ра И.К. Ан­д­ро­нов, В.И. Ле­бе­дев, И.В. Ус­ти­нов. В 1912-1916 годах вы­хо­ди­ли «Из­вес­тия» института под редакцией А.Н. Ясин­ско­го (все­го 7 вы­пус­ков). В 1919 году на ба­зе института соз­да­на Ака­де­мия народного об­ра­зо­ва­ния, в даль­ней­шем пре­об­ра­зо­ван­ная в Ака­де­мию ком­му­ни­стического вос­пи­та­ния имени Н.К. Круп­ской (с 1934 года в Ле­нин­гра­де, в 1935 году пре­об­ра­зо­ва­на в Ком­му­ни­стический пе­да­го­гический институт имени Н.К. Круп­ской, в 1942 году объ­е­ди­не­на с Пе­да­го­гическим институтом имени А.И. Гер­це­на, ны­не Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный пе­да­го­ги­че­ский уни­вер­си­тет име­ни А.И. Гер­це­на).

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