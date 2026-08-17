ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО - в Москве, крупнейший в РФ фонд литературы по педагогике, психологии и образованию.
Международный депозитарий ЮНЕСКО по литературе в области педагогики и образования (с 1983 года). Ведёт историю с создания в 1925 году по инициативе Н.К. Крупской и В.И. Чарнолуского справочной библиотеки при Наркомпросе РСФСР, в 1932 году объединена с Центральной педагогической библиотекой при Наркомпросе РСФСР, в 1939 году пополнилась литературой из бтблиотеки НИИ школ и переименована в Государственную бтблиотеку по народному образованию, в 1944 году включена в систему научных учреждений АПН РСФСР. В 1945 году библиотеке присвоено имя К.Д. Ушинского. В 1972 года переименована в Государственную научную библиотеку имени К.Д. Ушинского АПН СССР (с 1991 года РАО), с 2011 года современное название.
В общем фонде (2012 году) 1,6 миллиона единиц хранения (кроме газет), в том числе около 1,2 миллиона отечественных и около 140 тысяч иностранных книг на 39 языках народов мира, 265 тысяч отечественных и 180 тысяч иностранных журналов. Представлены: собрания учебников и учебных пособий для средней школы, свыше 750 названий педагогических журналов, дореволюционная педагогическая литература, издания первых лет советской власти, периода борьбы с неграмотностью, труды классиков отечественной и зарубежной педагогики, психологии и другие, авторефераты диссертаций по педагогике и психологии. В фонде редких книг (свыше 7 тысяч единиц хранения отечественной и зарубежной литературы, среди них - книжные памятники, изданные до 1830 года), коллекция букварей от факсимильного издания Азбуки И. Фёдорова (Львов, 1574 год) и Букваря Кариона Истомина (М., 1694 год) до стабильных отечественных букварей, издаваемых с 1932 года. В составе библиотеки в качестве одного из подразделений - Научный архив РАО, являющийся одним из крупнейших тематическим архивохранилищ по истории образования и педагогики (включает в себя свыше 140 фондов общим объёмом свыше 100 тысяч дел с конца XVII века). В библиотеке имеется читальный зал электронных документов. Всероссийский центральный межбиблиотечный абонемент для организаций в России и за рубежом. Международный книгообмен с 80 странами. Издаёт текущий библиографический указатель «Литература по педагогическим наукам и народному образованию» (с 1951 года), электронный журнал «Проблемы современного образования». Выпущены указатели: «Педагогическая библиография» за 1924-1930 годы, 1931-1935 годы, 1936-1940 годы, отдельные выпуски за 1941-1949 годы выходят с 1983 года. Обслуживает ежегодно около 30 тысяч читателей.
Бтблиотека расположена с 1942 года в зданиях, являющихся памятниками гражданского зодчества конца XVII - середины XIX веков и представляющих собой тип городской усадьбы (первоначально принадлежала Демидовым, с 1857 года - графине М.Ф. Соллогуб). Построена в 1780-х годах в стиле архитектурной школы М.Ф. Казакова, перестроена в 1-й четверти XIX века в стиле классицизма; чугунная ограда и ворота в стиле барокко - образец русского литья 1750-х годов (выполнены по чертежам Ф.С. Аргунова и отлиты крепостным мастером Д.Т. Сизовым на одном из нижнетагильских Демидовских заводов).