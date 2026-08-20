ПЕДАГОГ (греч. παιδαγωγός)

1) В античности – раб или слуга, приставленный к ребенку, провожающий его в школу и из неё; 2) воспитатель, наставник – то значение, которое унаследовали многие современные языки, включая русский.

Приставлять к недорослю «дядьку» из рабов – греческий обычай, унаследованный потом римлянами. Раб-педагог (т.е. παιδὸς ἀγωγός – «тот, кто водит ребенка») сопровождал ребенка в школу, в палестру , учил его нормам поведения, благовоспитанности (εὐκοσμία). Такой раб оставался при мальчике до его совершеннолетия.

В римских семьях педагог – часто грек, раб или вольноотпущенник. Образованные греческие рабы ценились, их обычно долго в рабстве не держали, предпочитая отпускать через какое-то время на свободу. Педагог не просто сопровождал своего подопечного и учил его манерам, но и практиковался с ним в греческом языке, который для римских аристократов с эпохи великих завоеваний стал фактически вторым родным языком. Впрочем, иногда выбор родителей падал на сурового дядьку из варваров, способного вразумить своего подопечного, если надо, то и оплеухой. Так, по словам Светония , император Клавдий еще долго после того, как вышел из опеки (т.е. надел toga virilis, стал совершеннолетним), оставался под присмотром своего педагога: «и он потом жало­вал­ся в одной сво­ей кни­ге, что дядь­кой к нему нароч­но при­ста­ви­ли вар­ва­ра, быв­ше­го коню­ше­го, чтобы он его жесто­ко нака­зы­вал по любо­му пово­ду» (Suet. Сlaud. 2, 2 – перевод М.Л. Гаспарова). Поэт Марциал , обращаясь к своему педагогу Харидему, говорит, что он уже давно бреется, но «для тебя я – дитя: тебя наш упра­ви­тель боит­ся и каз­на­чей, и весь дом в стра­хе ты дер­жишь у нас» (Mart. XI, 39 – перевод Ф.А. Петровского).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева