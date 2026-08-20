ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК - государственный природный биосферный заповедник России , в Республике Коми.

Об­ра­зо­ван в 1930 году с це­лью со­хра­нить пер­вич­ные лес­ные мас­си­вы ме­ж­ду­ре­чья Пе­чо­ры и Илы­ча; в современных гра­ни­цах с 1959 года. В 1986 году полу­чил ста­тус био­сфер­но­го ре­зер­ва­та ЮНЕСКО. В 1995 году тер­ри­то­рия за­по­вед­ни­ка во­шла в чис­ло объ­ек­тов Все­мир­но­го на­сле­дия ЮНЕСКО «Дев­ст­вен­ные ле­са Ко­ми». Площадь 7213 км2. Рас­по­ло­жен в западных пред­горь­ях Северного Ура­ла (на се­ве­ре гра­ни­чит с национальным пар­ком Югыд­ва), в под­зо­нах сред­ней и северной тай­ги. Ха­рак­тер­ны жи­во­пис­ные фор­мы вы­вет­ри­ва­ния, ска­лы, пе­ще­ры.

Тер­ри­то­рия за­по­вед­ни­ка под­раз­де­ля­ет­ся на 3 гео­мор­фо­ло­гических рай­она: низ­мен­ный, пред­гор­ный и гор­ный. Наи­боль­шая вы­со­та - го­ра Ко­жы­миз (1280 м). Основная вод­ная ар­те­рия - река Пе­чо­ра и её пра­вый при­ток - река Илыч. Рас­ти­тель­ность низ­мен­но­сти пред­став­ле­на со­сно­вы­ми ле­са­ми и бо­ло­та­ми. Пред­гор­ную часть поч­ти це­ли­ком за­ни­ма­ют тем­но­хвой­ные ле­са из пих­ты и ели, мес­та­ми с при­ме­сью кед­ра. Верх­няя гра­ни­ца ле­са про­хо­дит на высоте 550-650 м. Вы­ше рас­по­ло­же­ны кри­во­ле­сье, суб­аль­пий­ские лу­га, гор­ные тун­д­ры, ка­ме­ни­стые рос­сы­пи. Во фло­ре около 600 ви­дов рас­те­ний (ми­нуар­ция гель­ма, ве­не­рин баш­ма­чок на­стоя­щий, ши­ве­ре­кия по­доль­ская - вне­се­ны в Крас­ную кни­гу Рос­сии).

Фау­на за­по­вед­ни­ка но­сит ти­пич­ный та­ёж­ный ха­рак­тер, встре­ча­ют­ся бу­рый мед­ведь, со­боль и лес­ная ку­ни­ца (ино­гда да­ют по­месь - ки­да­са), ро­со­ма­ха, лось, бел­ка, бу­рун­дук; около 200 ви­дов птиц, в том числе глу­харь, ряб­чик, бе­лая и тун­д­ря­ная ку­ро­пат­ки, круп­ные со­вы (фи­лин, не­ясыть, бо­ро­да­тая яс­т­ре­би­ная и бо­лот­ная со­вы) и вне­сён­ные в Крас­ную кни­гу РФ бер­кут, сап­сан, ско­па, ор­лан-бе­ло­хвост, крас­но­зо­бая ка­зар­ка; оби­та­ют жи­во­ро­дя­щая яще­ри­ца и си­бир­ский уг­ло­зуб. Ре­ки бо­га­ты ры­бой: тай­мень, ха­ри­ус, на­лим, сиг, язь и др. Верх­няя Пе­чо­ра - од­но из основных мест не­рес­та сём­ги.

В за­по­вед­ни­ке ак­кли­ма­ти­зи­ро­ва­на он­дат­ра, ре­акк­ли­ма­ти­зи­ро­ван бобр (был ис­треб­лён в начале XIX века). Здесь обнаружены са­мые круп­ные на се­ве­ре Ев­ро­пы ос­тат­ки плей­сто­це­но­вой фау­ны (ма­мон­та, шер­сти­сто­го но­со­ро­га, тиг­роль­ва и др.). В за­по­вед­ни­ке про­во­дят­ся опы­ты по одо­маш­ни­ва­нию ло­ся (на ло­се­фер­ме). В вер­ховь­ях Пе­чо­ры находятся стоя­нки древ­не­го че­ло­ве­ка верх­не­го па­лео­ли­та (од­на из са­мых се­вер­ных на зем­ном ша­ре) и древ­нее свя­ти­ли­ще ман­си .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)