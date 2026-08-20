ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК - государственный природный биосферный заповедник России, в Республике Коми.
Образован в 1930 году с целью сохранить первичные лесные массивы междуречья Печоры и Илыча; в современных границах с 1959 года. В 1986 году получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 1995 году территория заповедника вошла в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Площадь 7213 км2. Расположен в западных предгорьях Северного Урала (на севере граничит с национальным парком Югыдва), в подзонах средней и северной тайги. Характерны живописные формы выветривания, скалы, пещеры.
Территория заповедника подразделяется на 3 геоморфологических района: низменный, предгорный и горный. Наибольшая высота - гора Кожымиз (1280 м). Основная водная артерия - река Печора и её правый приток - река Илыч. Растительность низменности представлена сосновыми лесами и болотами. Предгорную часть почти целиком занимают темнохвойные леса из пихты и ели, местами с примесью кедра. Верхняя граница леса проходит на высоте 550-650 м. Выше расположены криволесье, субальпийские луга, горные тундры, каменистые россыпи. Во флоре около 600 видов растений (минуарция гельма, венерин башмачок настоящий, шиверекия подольская - внесены в Красную книгу России).
Фауна заповедника носит типичный таёжный характер, встречаются бурый медведь, соболь и лесная куница (иногда дают помесь - кидаса), росомаха, лось, белка, бурундук; около 200 видов птиц, в том числе глухарь, рябчик, белая и тундряная куропатки, крупные совы (филин, неясыть, бородатая ястребиная и болотная совы) и внесённые в Красную книгу РФ беркут, сапсан, скопа, орлан-белохвост, краснозобая казарка; обитают живородящая ящерица и сибирский углозуб. Реки богаты рыбой: таймень, хариус, налим, сиг, язь и др. Верхняя Печора - одно из основных мест нереста сёмги.
В заповеднике акклиматизирована ондатра, реакклиматизирован бобр (был истреблён в начале XIX века). Здесь обнаружены самые крупные на севере Европы остатки плейстоценовой фауны (мамонта, шерстистого носорога, тигрольва и др.). В заповеднике проводятся опыты по одомашниванию лося (на лосеферме). В верховьях Печоры находятся стоянки древнего человека верхнего палеолита (одна из самых северных на земном шаре) и древнее святилище манси.