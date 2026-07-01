ПЕЧОРА (ГОРОД В РОССИИ)

ПЕЧОРА - город в России , в северо-восточной части Республики Коми, центр муниципального района Печора.

Население 41,7 тысяч человек (2013 год). Порт на пра­вом бе­ре­гу реки Пе­чо­ра. Железнодорожная стан­ция. Стро­ит­ся (2014 год) ав­то­до­ро­га Ух­та - Пе­чо­ра.

Воз­ник в 1-й половине 1940 года при станции Пе­чо­ра как по­сё­лок строи­те­лей Се­ве­ро-Пе­чор­ской железнодорожной ма­ги­ст­ра­ли (ре­ше­ние о строи­тель­ст­ве при­ня­то в 1937 году); с 1942 года ра­бо­чий по­сё­лок. В 1940-1950 годах здесь рас­по­ла­га­лось управ­ле­ние Пе­чор­ско­го (Се­ве­ро-Пе­чор­ско­го) ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря (ИТЛ) (Пе­чор­жел­дор­ла­га) сис­те­мы ГУЛАГа, в 1950-1959 годах - Пе­чор­ско­го ИТЛ (Пе­чор­ла­га). Ле­том 1940 года для нужд стро­ив­шей­ся железной дороги к юго-за­па­ду от по­сёл­ка по­стро­ен при­чал Ка­нин Нос, в сен­тяб­ре око­ло не­го об­ра­зован од­но­имённый по­сё­лок (с 1942 года ра­бо­чий по­сё­лок).

В 1941 году в его окре­ст­но­стях на­ча­лось строи­тель­ст­во Пе­чор­ско­го ле­со­за­во­да (дей­ст­во­вал до конца 1990-х годов), ря­дом с ко­то­рым об­ра­зо­вал­ся ра­бо­чий по­сё­лок. С лета 1941 года Ка­нин Нос - центр Кож­вин­ско­го района. В 1941 году от­кры­то временное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Пе­чо­ра - Вор­ку­та (офи­ци­аль­но по­сто­ян­ное дви­же­ние от­кры­то в 1950 году). В 1949 году ра­бо­чие по­сёл­ки Пе­чо­ра и Ка­нин с ок­ру­жаю­щи­ми их на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми (вклю­чая по­сё­лок ле­со­за­во­да) объ­е­ди­не­ны в го­род Печора Центр Кож­вин­ско­го (1949-1959 годы), Пе­чор­ско­го района (1959-1994 годы) Ко­ми АССР (в 1990-1992 годах Ко­ми ССР, с 1992 года Рес­пуб­ли­ки Ко­ми), с 2006 года центр му­ни­ци­паль­но­го района «Пе­чо­ра».

Го­род со­сто­ит из 2 час­тей - вос­точ­ной (бывший посёлок Пе­чо­ра) и за­пад­ной (бывший посёлок Ка­нин). Сре­ди по­стро­ек в восточной час­ти - Те­атр куль­тур­но-вос­пи­тательного от­де­ла «Пе­чор­жел­дор­ст­роя» МВД (1946-1949 годы; с 1954 года Дом куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков), ки­но­те­атр имени М. Горь­ко­го (1956-1958 годы; оба - в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма), Бо­го­ро­диц­кий Ско­ро­по­слуш­ни­че­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван в 1993 году; на мес­те мо­лит­вен­но­го до­ма, пе­ре­обо­ру­до­ван­но­го из ба­ра­ка, в ко­то­ром в 1930-1950-е годы со­дер­жа­лись за­клю­чён­ные; церк­ви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ско­ро­по­слуш­ни­ца», Великомученицы Вар­ва­ры, ко­ло­коль­ня - 1990-е годы; де­ревянная ча­сов­ня Святого Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го - 2003 год), ча­сов­ня Но­во­му­че­ни­ков Рос­сий­ских (2009 год).

В западной час­ти Печоры - Дом куль­ту­ры реч­ни­ков, ком­плекс реч­но­го тех­ни­ку­ма (оба - в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, 1954-1961 годы). Па­мят­ни­ки: М. Горь­ко­му (1960 год, скульп­тор В.И. Му­хи­на), по­ляр­но­му ис­сле­до­ва­те­лю В.А. Ру­са­но­ву (1967 год, скульп­тор Ю.Г. Бо­ри­сов), «Ни­кто не за­быт» (1975 год, скульп­тор И. Шпи­нер; по­гиб­шим сол­да­там Великой Отечественной вой­ны). Му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (1969 год, от­крыт в 1975 году в зда­нии 1957 года, современное название с 2007 года) с фи­лиа­ла­ми (в том числе Му­зей «По­кая­ние», 2000 год, па­мя­ти жертв по­ли­тических ре­прес­сий); поч­ты (2007 год).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - элек­тро­энер­ге­ти­ка. Пе­чор­ская ГРЭС (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 1060 МВт) - основной про­из­во­ди­тель элек­тро­энер­гии в Рес­пуб­ли­ке Ко­ми. Про­изводство железобе­тонных кон­ст­рук­ций, по­лу­при­це­пов-тя­же­ло­во­зов и др.

Близ Печоры - один из российских цен­тров сле­же­ния за кос­мическими объ­ек­та­ми (соз­дан в 1975 году как ра­дио­тех­нический узел пре­ду­пре­ж­де­ния о ра­кет­ном на­па­де­нии).

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