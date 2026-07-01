ПЕЧОРА (ГОРОД В РОССИИ)
ПЕЧОРА - город в России, в северо-восточной части Республики Коми, центр муниципального района Печора.
Население 41,7 тысяч человек (2013 год). Порт на правом берегу реки Печора. Железнодорожная станция. Строится (2014 год) автодорога Ухта - Печора.
Возник в 1-й половине 1940 года при станции Печора как посёлок строителей Северо-Печорской железнодорожной магистрали (решение о строительстве принято в 1937 году); с 1942 года рабочий посёлок. В 1940-1950 годах здесь располагалось управление Печорского (Северо-Печорского) исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) (Печоржелдорлага) системы ГУЛАГа, в 1950-1959 годах - Печорского ИТЛ (Печорлага). Летом 1940 года для нужд строившейся железной дороги к юго-западу от посёлка построен причал Канин Нос, в сентябре около него образован одноимённый посёлок (с 1942 года рабочий посёлок).
В 1941 году в его окрестностях началось строительство Печорского лесозавода (действовал до конца 1990-х годов), рядом с которым образовался рабочий посёлок. С лета 1941 года Канин Нос - центр Кожвинского района. В 1941 году открыто временное движение по железнодорожной линии Печора - Воркута (официально постоянное движение открыто в 1950 году). В 1949 году рабочие посёлки Печора и Канин с окружающими их населёнными пунктами (включая посёлок лесозавода) объединены в город Печора Центр Кожвинского (1949-1959 годы), Печорского района (1959-1994 годы) Коми АССР (в 1990-1992 годах Коми ССР, с 1992 года Республики Коми), с 2006 года центр муниципального района «Печора».
Город состоит из 2 частей - восточной (бывший посёлок Печора) и западной (бывший посёлок Канин). Среди построек в восточной части - Театр культурно-воспитательного отдела «Печоржелдорстроя» МВД (1946-1949 годы; с 1954 года Дом культуры железнодорожников), кинотеатр имени М. Горького (1956-1958 годы; оба - в стиле советского неоклассицизма), Богородицкий Скоропослушнический женский монастырь (основан в 1993 году; на месте молитвенного дома, переоборудованного из барака, в котором в 1930-1950-е годы содержались заключённые; церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», Великомученицы Варвары, колокольня - 1990-е годы; деревянная часовня Святого Серафима Саровского - 2003 год), часовня Новомучеников Российских (2009 год).
В западной части Печоры - Дом культуры речников, комплекс речного техникума (оба - в стиле неоклассицизма, 1954-1961 годы). Памятники: М. Горькому (1960 год, скульптор В.И. Мухина), полярному исследователю В.А. Русанову (1967 год, скульптор Ю.Г. Борисов), «Никто не забыт» (1975 год, скульптор И. Шпинер; погибшим солдатам Великой Отечественной войны). Музеи: историко-краеведческий (1969 год, открыт в 1975 году в здании 1957 года, современное название с 2007 года) с филиалами (в том числе Музей «Покаяние», 2000 год, памяти жертв политических репрессий); почты (2007 год).
Основа городской экономики - электроэнергетика. Печорская ГРЭС (установленная мощность 1060 МВт) - основной производитель электроэнергии в Республике Коми. Производство железобетонных конструкций, полуприцепов-тяжеловозов и др.
Близ Печоры - один из российских центров слежения за космическими объектами (создан в 1975 году как радиотехнический узел предупреждения о ракетном нападении).