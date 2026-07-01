ПЕЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ПЕЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский певец, народный артист РСФСР (1939 год).

Из обед­нев­ших дво­рян. Брал уро­ки у Л.Д. Дон­ско­го. В начале 1920-х годов учил­ся в Опер­ной сту­дии К.С. Ста­ни­слав­ско­го, за­тем до 1923 года в Опер­ной сту­дии московского Боль­шо­го те­ат­ра, где под­го­то­вил ряд опер­ных пар­тий под руководством К.С. Ста­ни­слав­ско­го. В 1924-1941 годах со­лист, в 1940-1941 годах художественный руководитель фи­лиала Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва. Сре­ди луч­ших пар­тий - Гер­ман («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го ), Отел­ло («Отел­ло» Дж. Вер­ди), Си­но­дал («Де­мон» А.Г. Ру­бин­штей­на), Го­ли­цын («Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го ).

В на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны ока­зал­ся на ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии (под Ле­нин­гра­дом), вы­сту­пал с кон­цер­та­ми для ме­ст­ных жи­те­лей и немецких сол­дат в Лу­ге, Пско­ве, Нар­ве, Тал­ли­не, Ри­ге, вы­ез­жал с кон­цер­та­ми в Ве­ну, Пра­гу. В 1944 году ре­прес­си­ро­ван, в 1946 году за «сотруд­ни­че­ст­во с ок­ку­пан­та­ми» от­прав­лен в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ла­герь близ посёлка Ин­та, до октября 1947 года ру­ко­во­дил ла­гер­ной ху­дожественной са­мо­дея­тель­но­стью, за­тем до 1954 года на­хо­дил­ся в ла­ге­рях на «об­щих ра­бо­тах».

В 1954 году ос­во­бо­ж­дён без пра­ва сво­бод­но­го пе­ре­дви­же­ния, за­чис­лен в Ом­скую фи­лар­мо­нию со­лис­том и ре­жис­сё­ром, га­ст­ро­ли­ро­вал в го­ро­дах СССР. По­сле окон­чательной реа­би­ли­та­ции вер­нул­ся в Ле­нин­град, ра­бо­тал со­лис­том Все­со­юз­но­го га­ст­роль­но-кон­церт­но­го объ­е­ди­не­ния. С 1958 года до кон­ца жиз­ни ру­ко­во­дил са­мо­де­ятельной опер­ной сту­ди­ей в ле­нинградском До­ме куль­ту­ры имени А.Д. Цю­ру­пы. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1939 год).

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния опер­но­го ар­ти­ста. СПб., 1992.