ПЕЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ПЕЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский певец, народный артист РСФСР (1939 год).
Из обедневших дворян. Брал уроки у Л.Д. Донского. В начале 1920-х годов учился в Оперной студии К.С. Станиславского, затем до 1923 года в Оперной студии московского Большого театра, где подготовил ряд оперных партий под руководством К.С. Станиславского. В 1924-1941 годах солист, в 1940-1941 годах художественный руководитель филиала Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова. Среди лучших партий - Герман («Пиковая дама» П.И. Чайковского), Отелло («Отелло» Дж. Верди), Синодал («Демон» А.Г. Рубинштейна), Голицын («Хованщина» М.П. Мусоргского).
В начале Великой Отечественной войны оказался на оккупированной территории (под Ленинградом), выступал с концертами для местных жителей и немецких солдат в Луге, Пскове, Нарве, Таллине, Риге, выезжал с концертами в Вену, Прагу. В 1944 году репрессирован, в 1946 году за «сотрудничество с оккупантами» отправлен в исправительно-трудовой лагерь близ посёлка Инта, до октября 1947 года руководил лагерной художественной самодеятельностью, затем до 1954 года находился в лагерях на «общих работах».
В 1954 году освобождён без права свободного передвижения, зачислен в Омскую филармонию солистом и режиссёром, гастролировал в городах СССР. После окончательной реабилитации вернулся в Ленинград, работал солистом Всесоюзного гастрольно-концертного объединения. С 1958 года до конца жизни руководил самодеятельной оперной студией в ленинградском Доме культуры имени А.Д. Цюрупы. Награждён орденом Ленина (1939 год).
Сочинения:
Воспоминания оперного артиста. СПб., 1992.