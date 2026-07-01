ПЕЧАТНЫЙ ПРИКАЗ

ПЕЧАТНЫЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в России в конце XVI - 1-й четверти XVIII веках, ведавшее приложением государственных печатей ко всем документам.

Воз­ник из ап­па­ра­та, су­ще­ст­во­вав­ше­го при хра­ни­те­лях государственных пе­ча­тей. В ис­точ­ни­ках впер­вые упо­мя­нут в 1590 году. Воз­мож­но, пер­во­на­чаль­но под­чи­нял­ся Ка­зён­но­му при­ка­зу , в са­мо­сто­ятельное уч­ре­ж­де­ние вы­де­лил­ся не позд­нее 1613 года в свя­зи с мас­со­вы­ми пе­ре­ре­ги­ст­ра­ция­ми зе­мель­ных по­жа­ло­ва­ний пе­рио­да Смут­но­го вре­ме­ни.

Воз­глав­лял­ся, как пра­ви­ло, дум­ны­ми дья­ка­ми, час­то сто­яв­ши­ми во гла­ве так­же и По­соль­ско­го при­ка­за (по­сле­до­ва­тель­но В.Я. Щел­ка­ло­вым, И.Т. Гра­мо­ти­ным, Е.Г. Те­леп­нё­вым, Ф.Ф. Ли­ха­чё­вым, А.И. Ива­но­вым и др.). Ре­ги­ст­ри­ро­вал до­ку­мен­ты, вы­да­вае­мые др. при­ка­за­ми ча­ст­ным ли­цам, Русской церк­ви, кре­сть­ян­ским и по­сад­ским об­щи­нам на дви­жи­мое и не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, на пра­во вес­ти тор­гов­лю, дер­жать от­ку­па и пр. Взи­мал за это пе­чат­ные, под­пис­ные, чет­верт­ные и прочие по­шли­ны (раз­ме­ры за­фик­си­ро­ва­ны в Со­бор­ном уло­же­нии 1649 года ​).

Юрис­дик­ция Печатного приказа рас­про­стра­ня­лась на всю тер­ри­то­рию Рос­сии, кро­ме Мо­ск­вы и двор­цо­вых зе­мель. Пре­об­ра­зо­ван в 1722-1723 годах в Пе­чат­ные кон­то­ры Се­на­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве.

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