ПЕЧАТНЫЙ ПРИКАЗ
ПЕЧАТНЫЙ ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в России в конце XVI - 1-й четверти XVIII веках, ведавшее приложением государственных печатей ко всем документам.
Возник из аппарата, существовавшего при хранителях государственных печатей. В источниках впервые упомянут в 1590 году. Возможно, первоначально подчинялся Казённому приказу, в самостоятельное учреждение выделился не позднее 1613 года в связи с массовыми перерегистрациями земельных пожалований периода Смутного времени.
Возглавлялся, как правило, думными дьяками, часто стоявшими во главе также и Посольского приказа (последовательно В.Я. Щелкаловым, И.Т. Грамотиным, Е.Г. Телепнёвым, Ф.Ф. Лихачёвым, А.И. Ивановым и др.). Регистрировал документы, выдаваемые др. приказами частным лицам, Русской церкви, крестьянским и посадским общинам на движимое и недвижимое имущество, на право вести торговлю, держать откупа и пр. Взимал за это печатные, подписные, четвертные и прочие пошлины (размеры зафиксированы в Соборном уложении 1649 года).
Юрисдикция Печатного приказа распространялась на всю территорию России, кроме Москвы и дворцовых земель. Преобразован в 1722-1723 годах в Печатные конторы Сената в Санкт-Петербурге и Москве.