ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР - старейшая типография Санкт-Петербурга.

Типография создана в Петербурге по указу Николая I в 1827 году - для печатания Полного собрания законов Российской империи . Высочайшие указы также печатались здесь тиражом в 6 экземпляров. Два экземпляра изготовлялись на дорогой веленевой бумаге, которая использовалась для рисования миниатюр и пастельной живописи, на подпись государю императору.

Производственные корпуса, в которых сегодня размещается типография, возведены в 1910 году по проекту архитектора Л. Н. Бенуа. В основу проекта положен план Парижской национальной типографии: в центре - печатный цех, отдельное, освещенное со всех сторон и сверху через стеклянный купол, здание. Вокруг него другие цеха и производственные помещения. В 1922 году присвоено название "Печатный двор" в память о первой русской печатне в Москве, созданной И. Федоровым и П. Мстиславцем. После революции 1917 года типография выпускает массовыми тиражами научную, учебную, художественную, детскую литературу. Высокое качество продукции, новейшие технологии, профессионализм специалистов - отличительные особенности старейшей типографии, государственной на протяжении всей деятельности.

Современный Печатный двор занимает лидирующее положение в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России по производству книжно-журнальной продукции, являющейся эталоном качества. Различные технологические инновации рентабельно реализуются в производстве и определяют спектр выпускаемой продукции: книги, альбомы, брошюры журналы, буклеты, календари плакаты, этикетки, визитки упаковка и бумажно-беловые товары.

Главное достижение типографии - высокое качество изготовления книг в твердом переплете. Этому способствуют отработанные технологии, мастерство специалистов, полный комплект новейшего оборудования.

Официальный сайт "Печатного двора"