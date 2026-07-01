ПЕЧАТНОВА ЛАРИСА ГАВРИИЛОВНА

Печатнова Л.Г., 1946 года рождения, окончила Ленинградский государственный университет в 1971 г., специализировалась по античной истории, написала очень содержательную дипломную работу, посвященную внешней политике Афин. По окончании университета с 1972 года работала старшим лаборантом кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ. В 1984 году защитила кандидатскую диссертацию по проблемам спартанской истории. В 2002 г. Л.Г. Печатновой была защишена докторская диссертация "Спартанский полис в архаическую и классическую эпохи. Проблемы социальной структуры и политического развития". С 1989 года работает ассистентом, с 1991 г. - старшим преподавателем, с 1998 г. - доцент, с 2006 г. - профессор кафедры истории древней Греции и Рима. В качестве преподавателя читает курсы источниковедения античной истории, греческого государства и права, а также новые курсы - "Введение в изучение античности" и "История эллинизма". Кроме того, ведет занятия греческим и латинским языками в группах студентов-античников.