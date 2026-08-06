ПЕЧАТНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ

Родился 08.07.1947, г. Уфа. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1970 г.

Кандидатская диссертация : Эволюция реформизма в политике и идеологии демократической партии США, 1974 г. Докторская диссертация : Демократическая партия США в XX в. (Институт США и Канады Академии наук СССР, 1988).

Доктор исторических наук, профессор . 1972-1987 – старший научный сотрудник научно-технического сектора; младший научный сотрудник, заведующий сектором Института США и Канады АН СССР; 1987-1992 – представитель Институт США и Канады АН при Посольстве СССР в США; 1992-1997 – советник Посольства РФ в США;

С1997 по настоящее время – заведующий кафедрой истории и политики стран Европы и Америки факультета международных отношений МГИМО (У) МИД России, главный научный сотрудник Института США и Канады АН РАН.

Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Член бюро Российской ассоциации американистики, член секции Отделения истории РАН по истории холодной войны.

Область интересов : Политическая история и политическая система США; советско-американские и российско-американские отношения, новейшая история США; история Демократической партии США; советско-американские отношения в годы Второй мировой войны и в период начала «холодной войны».

Сочинения: Автор более чем 170 научных трудов

Демократическая партия США: электорат и политика. М., 1980;

Гамильтон и Джефферсон. М., 1984;

Уолтер Липпман и пути Америки. М., 1994.

Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. 2006 г.

От Джефферсона до Клинтона: Демократическая партия США в борьбе за избирателя. 2008 г.

Борьба за послевоенное устройство//История Великой Отечественной войны. Пилотный том. М., 2011.

Поляризованная Америка//Вестник МГИМО–Университета. 2010. № 2.

Большая стратегия СССР после войны глазами британской разведки//Россия XXI. 2010. № 5.

Уроки Второй мировой войны в военно-политическом планировании США и СССР на послевоенный период//Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2009. № 1.