ПЕЧАТЬ НЕЛЕГАЛЬНАЯ
ПЕЧАТЬ НЕЛЕГАЛЬНАЯ - издания, выходящие в свет и/или распространяющиеся нелегально, вопреки цензурным нормам или законодательству об охране авторских прав.
В более узком значении - направленные на изменение существующего государственного строя. Как правило, содержат неверные сведения о месте и времени издания, издателе, цензурных разрешениях и др.; среди них велика доля анонимных изданий. Выпускаются в форме, облегчающей их распространение (уменьшенный формат, более тонкая бумага и т.д.). Уже в эпоху рукописных книг известны сочинения, которые запрещались как светской, так и церковной властью. Нелегальная печать в собственном смысле слова возникла вскоре после изобретения книгопечатания. Была тесно связана с развитием светской и церковной цензуры. Распространение, повторное тиражирование (а иногда даже чтение и обсуждение) запрещённых изданий влекли за собой наказание разной степени тяжести.
Первые печатные произведения в Европе, которые в полной мере являются нелегальной печатью, - «летучие» листки-прокламации, выпускавшиеся в ходе острой полемики католиков и протестантов в эпоху Реформации и Религиозных войн в Германии, Чехии, Франции. Известно по меньшей мере 23 издания нелегальной прокламации времён Крестьянской войны 1524-1526 годов в Германии «Zwölf Artikel» («Двенадцать статей», 1525). Составлялись списки книг, запрещённых в католических странах (Италии, Испании, Франции и др.): списки публиковались Сорбонной (1542, 1544, 1547), Лувенским университетом (1546, 1550, 1558). В 1559 году Римско-католической церковью выпущен первый сводный «Индекс запрещённых книг». Папские буллы запрещали печатать в католических странах что-либо без дозволения Церкви; окончательно политика средневековой Римско-католической церкви относительно легальных и нелегальных изданий оформилась после Тридентского собора 1545-1563 годов. В протестантских государствах подпадали под запрет католические издания, а также сочинения, расходившиеся с трактовками основателей разных направлений протестантизма (например, в 1553 году в Женеве по инициативе Ж. Кальвина были уничтожены сочинения М. Сервета и сожжён их автор). С усилением светской власти большинство нелегальных изданий стало направляться против государственной власти и её представителей (например, так называемые мазаринады во время Фронды во Франции - против кардинала Мазарини). Государство, в свою очередь, принимало меры по ограничению и ликвидации нелегальной печать. Например, Английская революция XVII века, а затем изданный парламентом «Акт о регулировании печати» 1649 года привели к исчезновению легальной монархической прессы. Французский абсолютизм вёл запретительную политику в сфере печати. Вольтер, П.А. Гольбах и другие просветители распространяли многие свои произведения нелегально. Роль нелегальной печати существенно усилилась с началом Французской революции XVIII века, а затем - наполеоновских войн. В дальнейшем нелегальные издания являлись неотъемлемым элементом и одним из важнейших факторов социальной борьбы, национально-освободительных и мировых войн XIX-XX веков, особенно с появлением политических партий и объединений. Борьба с нелегальной печатью велась с переменным успехом, однако полностью её не удавалось искоренить (в Западной Европе - даже в таком тоталитарном государстве, как нацистская Германия). Часть современной нелегальной печати тесно связана с сектантством и различными маргинальными группировками (в частности, террористическими и экстремистскими).
С 1990-х годов главным способом распространения контрафактной, экстремистской литературы и нелегально полученной информации (например, публикации сетевого проекта Wikileaks в 2010 году) стал Интернет, что резко расширило круг читателей этих произведений.
В России появление нелегальной печати обычно связывается с возникновением во второй половине XVII века старообрядчества и продолжением переписки книг по образцам, существовавшим до церковных реформ патриарха Никона (хотя и ранее, с начала XVI века, в Москве церковные иерархи рекомендовали не использовать издания, выпущенные в Великом княжестве Литовском). Первоначально запрещённая старообрядческая литература распространялась в рукописном виде. Во второй половине XVIII века старообрядцы использовали типографию Благовещенского монастыря в Супрасле (Речь Посполита), многочисленные старообрядческие издания в конце XVIII - начале XIX веков выпускались в типографиях посада Клинцы Сурожского уезда Черниговской губернии (Я.К. Железнякова, Ф.К. Карташёва, Д.С. Рукавишникова). Известны нелегальные лубочные сатирические листы, направленные против Петра I (например, «Как мыши кота хоронили»). По распоряжению императрицы Екатерины II были запрещены к продаже несколько книг масонского содержания, изданных Н.И. Новиковым (1788), а также книга «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) А.Н. Радищева, которая до 1905 года нелегально распространялась в списках. В 1793 году в России статус нелегальных получили периодическия издания революционной Франции. Агитационные листки распространяли в войсках декабристы. Использование печатной множительной техники (литографический камень с конца 1840-х годоы, гектограф с конца 1870-х годов) стимулировало развитие нелегальной печати, однако по-прежнему широкое хождение имели и рукописные (а с появлением пишущих машинок - машинописные) документы и материалы.
Широкое распространение произведений нелегальной печати в России началось во второй половине XIX века. Большое значение приобрела вольная русская печать - издания русской эмиграции, печатавшиеся за границей и нелегально доставлявшиеся в Россию. Эти произведения, как правило, были направлены против самодержавной власти. За границей печатались для распространения в России и издания, авторы или публикаторы которых, не ставя перед собой целей политической борьбы, стремились преодолеть цензурные ограничения. Начало вольной русской печати положил «Катехизис русского народа» И.Г. Головина (Париж, 1849). Произведения нелегальной и запрещённой в России печати собирало Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (позднее - Департамент полиции МВД), с 1855 года их также приобретала Императорская публичная библиотека (ныне РНБ) для хранения в особом секретном фонде. Первым издательским центром российской нелегальной печати являлась Вольная русская типография, основанная А.И. Герценом в Лондоне при содействии польских эмигрантов. Её первое издание - листовка «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству» (1853) о необходимости выступить с инициативой освобождения крестьян от крепостного права. Типография издавала альманах «Полярная звезда», выпустила 9 сборников «Голоса из России» (1856-1860). Общероссийское значение имела газета «Колокол» Герцена и Н.П. Огарёва (Лондон, Женева, 1857-1867). Систематический выпуск изданий нелегальной печати за рубежом с целью распространения в России начался в 1859 году в связи с подготовкой крестьянской реформы 1861 года (А.И. Кошелёв и др.). К распространению в России запрещались издания князя П.В. Долгорукова.
С 1860-х годов российская нелегальная печать была представлена в основном изданиями революционных организаций и групп (в том числе эмигрантских). В начале 1860-х годов в России возникли нелегальные типографии. Первые широко известные нелегальные прокламации - «Великорусс» (автор не установлен, Санкт-Петербург, 4 выпуска, 1861, 1863), «К молодому поколению» (Н.В. Шелгунов, при участии М.Л. Михайлова; 1861, отпечатана в Лондоне), «Молодая Россия» (наиболее радикальная; автор - П.Г. Заичневский; напечатана в Рязанской губернии, распространялась в Санкт-Петербурге, 1862). Одновременно началась целенаправленная борьба государства с нелегальной печатью.
Дальнейшее развитие нелегальной печати вплоть до середины 1880-х годов связано преимущественно с революционными организациями народничества. В 1870-1879 годах действовали около 20 подпольных типографий (в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, Одессе и др.), которые выпускали агитационно-пропагандистские брошюры и издали свыше 60 прокламаций и воззваний. Произведения нелегальной печати тайно печатались и в некоторых легальных типографиях, которые до середины 1890-х годов специально создавались для издания нелегальной печати (например, типография М.А. Куколь-Яснопольского в Санкт-Петербурге в 1865-1867 годах).
В 1865-1917 годах главным заграничным центром российской нелегальной печати была Швейцария (Женева, Берн, Цюрих). В конце XIX века наибольшее значение имела издательская деятельность Фонда вольной русской прессы, а также «Группы старых народовольцев» (1890-е годы, Париж), выпускавшей брошюры, прокламации, сборник «Материалы для истории русского социально-революционного движения» (выпуск 1-7, 1893-1896). Первым общероссийским социал-демократическим органом печати стала газета «Искра» (1900-1905). Появились издания либерального толка: журнал «Освобождение» (Штутгарт, Париж, 1902-1905), газеты «Листок Освобождения» (Париж, 1904-1905) и «Листок Союза Освобождения» (1905), сыгравшие значительную роль в консолидации оппозиции.
В связи с практически полной ликвидацией предварительной цензуры (согласно Временным правилам о печати 1905-1906 годов) многие нелегальные издания обрели легальный статус, на положении нелегальной осталась радикальная печать (при этом многие революц. партии выпускали наряду с нелегальными и легальные газеты и журналы). После Февральской революции 1917 года все цензурные ограничения отменены (запрещены лишь крайне правые издания), но с обострением политической борьбы были запрещены большевистские издания.
Нелегальная печать вновь получила распространение в связи с установлением цензуры в Советской России. Нелегальными были издания противников большевиков в Гражданской войне 1917-1922 годов. Попытки их библиографирования, предпринятые в РСФСР (1920) и на Украине (1921), не были реализованы [исключение - «Книжная летопись Иркутска за годы революции (1917-1919 гг.)» Г.И. Поршнева, 1920]. В начале 1920-х годов в крупнейших библиотеках для хранения нелегальной печати и изданий, относившихся к категориям «Для служебного пользования» и «Секретно», организованы спецхраны, доступ к которым был максимально ограничен. Эмигрантские газеты и журналы с 1921 года получал спецхран Российской книжной палаты, позднее - также Институт Марксизма-ленинизма. В конце 1920-х годов запрещён ввоз в СССР произведений печати, изданных за рубежом на русском языке. Издание нелегальных произведений в СССР практически прекратилось с развёртыванием массовых репрессий в 1930-е годы.
С наступлением хрущёвской «оттепели» часть ранее запрещённой литературы вернулась из спецхранов («Список книг, подлежащих возвращению в общие фонды библиотек», 1964), вновь получила широкое распространение нелегальная печать - как изданная за границей (так называемый тамиздат), так и подготовленная в СССР (обычно в машинописном виде, так называемый самиздат). Чаще всего нелегальную печать распространяли диссиденты и близкие к ним правозащитные и оппозиционные кружки. Среди наиболее известных публикаций «тамиздата»: «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака (1958), сборник «Из- под глыб» (1974), «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына (1973), «Зияющие высоты» А.А. Зиновьева (1976). В СССР нелегально распространялись периодические издания русского зарубежья - журналы Народно-трудового союза «Посев» и «Грани», журнал «Вестник Русского христианского движения» (Париж, Нью-Йорк; в 1949-1974 годах «Вестник Русского студенческого христианского движения»), газета «Русская мысль» (Париж, с 1947 года) и др. Циркулировали различные произведения - от не прошедших в СССР цензуру литературных сочинений («Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана, «Реквием» А.А. Ахматовой и др.), религиозно-философских трудов до политических или публицистических произведений («Письмо вождям Советского Союза» А.Д. Сахарова и др.). В числе крупнейших периодических изданий самиздата: «Хроника текущих событий» (№ 1-64, 1968-1983, сост. Н.Е. Горбаневская и др.), различные издания Комиссии прав человека в СССР (первая половина 1970-х годов), советские отделения организации «Amnesty International» («Международная амнистия», 1974-1983), Московской Хельсинкской группы (с 1976 года). Нелегальная печать популяризировалась зарубежным радиовещанием на русском языке (Русская служба Би-Би-Си, «Голос Америки», «Немецкая волна» и др.) и иностранными спецслужбами.
Во время перестройки практически вся нелегальная печать стала легальной, в библиотеках спецхраны были открыты для читателей (1986), а затем упразднены (1990).
В Российской Федерации, где по Конституции 1993 года цензура запрещена, не допускается производство, хранение и распространение информационных материалов, признанных экстремистскими. «Федеральный список экстремистских материалов» составляется Министерством юстиции Российской Федерации на основе судебных решений (впервые опубликован 14 июля 2007 года, 14 названий; в 2014 году - свыше 2,3 тысяч решений). В список включены различные издания, в том числе листовки и брошюры, книги, отдельные номера периодических изданий и публикации в них, а также аудио- и видеоматериалы, отдельные записи на веб-сайтах и др.
Ряд произведений нелегальной печати в дореволюционной России и СССР переиздан: «Революционная журналистика семидесятых годов» (1905), «Чёрный передел. Орган социалистов-федералистов. 1880-1881 гг.» (1923), «Литература партии "Народная воля"» (1930), «"Колокол" газета А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. Вольная русская типография. 1857-1867» (факсимильное издание, выпуски 1–11, 1962-1964), «Самиздат века» (1997), «Антология самиздата: Неподцензурная литература в СССР, 1950-1980-е» (т. 1-3, 2005) и др.
Практически в каждой стране мира имеются обширные коллекции произведений нелегальной печати. Наиболее крупное собрание произведений российской нелегальной печати хранится в РНБ (свыше 16 тысяч единиц хранения за 1853-1917 годы). Крупные собрания нелегальных изданий имеются также в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге, Государственной общественно-политической библиотеке, Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве социально-политической истории, РГИА, Музее современной истории России.