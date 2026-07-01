ПЕЧАТЬ НЕЛЕГАЛЬНАЯ

ПЕЧАТЬ НЕЛЕГАЛЬНАЯ - издания, выходящие в свет и/или распространяющиеся нелегально, вопреки цензурным нормам или законодательству об охране авторских прав.

В бо­лее уз­ком зна­че­нии - на­прав­лен­ные на из­ме­не­ние су­ще­ст­вую­ще­го государственного строя. Как пра­ви­ло, со­дер­жат не­вер­ные све­де­ния о мес­те и вре­ме­ни из­да­ния, из­да­те­ле, цен­зур­ных раз­ре­ше­ни­ях и др.; сре­ди них ве­ли­ка до­ля ано­ним­ных из­да­ний. Вы­пус­ка­ют­ся в фор­ме, об­лег­чаю­щей их рас­про­стра­не­ние (умень­шен­ный фор­мат, бо­лее тон­кая бу­ма­га и т.д.). Уже в эпо­ху ру­ко­пис­ных книг из­вест­ны со­чи­не­ния, ко­то­рые за­пре­ща­лись как свет­ской, так и цер­ков­ной вла­стью. Нелегальная печать в собственном смыс­ле сло­ва воз­ник­ла вско­ре по­сле изо­бре­те­ния кни­го­пе­ча­та­ния. Бы­ла тес­но свя­за­на с раз­ви­ти­ем свет­ской и цер­ков­ной цен­зу­ры. Рас­про­стра­не­ние, по­втор­ное ти­ра­жи­ро­ва­ние (а ино­гда да­же чте­ние и об­су­ж­де­ние) за­пре­щён­ных из­да­ний влек­ли за со­бой на­ка­за­ние раз­ной сте­пе­ни тя­же­сти.

Пер­вые пе­чат­ные про­из­ве­де­ния в Ев­ро­пе, ко­то­рые в пол­ной ме­ре яв­ля­ют­ся нелегальной печатью, - «ле­ту­чие» ли­ст­ки-про­кла­ма­ции, вы­пус­кав­шие­ся в хо­де ост­рой по­ле­ми­ки ка­то­ли­ков и про­тес­тан­тов в эпо­ху Ре­фор­ма­ции и Ре­ли­ги­оз­ных войн в Гер­ма­нии, Че­хии, Фран­ции. Из­вест­но по мень­шей ме­ре 23 из­да­ния не­ле­галь­ной про­кла­ма­ции вре­мён Кре­сть­ян­ской вой­ны 1524-1526 годов в Гер­ма­нии «Zwölf Artikel» («Две­на­дцать ста­тей», 1525). Со­став­ля­лись спи­ски книг, за­пре­щён­ных в ка­то­лических стра­нах (Ита­лии, Ис­па­нии, Фран­ции и др.): спи­ски пуб­ли­ко­ва­лись Сор­бон­ной (1542, 1544, 1547), Лу­вен­ским университетом (1546, 1550, 1558). В 1559 году Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью вы­пу­щен пер­вый свод­ный «Ин­декс за­пре­щён­ных книг». Пап­ские бул­лы за­пре­ща­ли пе­ча­тать в ка­то­лических стра­нах что-ли­бо без доз­во­ле­ния Церк­ви; окон­ча­тель­но по­ли­ти­ка средневековой Рим­ско-ка­то­лической церк­ви от­но­си­тель­но ле­галь­ных и не­ле­галь­ных из­да­ний офор­ми­лась по­с­ле Три­дент­ско­го со­бо­ра 1545-1563 годов . В про­тес­тант­ских го­су­дар­ст­вах под­па­да­ли под за­прет ка­то­лические из­да­ния, а так­же со­чи­не­ния, рас­хо­див­шие­ся с трак­тов­ка­ми ос­но­ва­те­лей раз­ных на­прав­ле­ний про­тес­тан­тиз­ма (например, в 1553 году в Же­не­ве по ини­циа­ти­ве Ж. Каль­ви­на бы­ли унич­то­же­ны со­чи­не­ния М. Сер­ве­та и сож­жён их ав­тор). С уси­ле­ни­ем свет­ской вла­сти боль­шин­ст­во не­ле­галь­ных из­да­ний ста­ло на­прав­лять­ся про­тив государственной вла­сти и её пред­ста­ви­те­лей (например, так называемые ма­за­ри­на­ды во вре­мя Фрон­ды во Фран­ции - про­тив кар­ди­на­ла Ма­за­ри­ни). Го­су­дар­ст­во, в свою оче­редь, при­ни­ма­ло ме­ры по ог­ра­ни­че­нию и ли­к­ви­да­ции нелегальной печать. Например, Английская ре­во­лю­ция XVII века, а за­тем из­дан­ный пар­ла­мен­том «Акт о ре­гу­ли­ро­ва­нии пе­ча­ти» 1649 года при­ве­ли к ис­чез­но­ве­нию ле­галь­ной мо­нар­хической прес­сы. Французский аб­со­лю­тизм вёл за­пре­тительную по­ли­ти­ку в сфе­ре пе­ча­ти. Воль­тер, П.А. Голь­бах и другие про­све­ти­те­ли рас­про­стра­ня­ли мно­гие свои про­из­ве­де­ния не­ле­галь­но. Роль нелегальной печати су­ще­ст­вен­но уси­ли­лась с на­ча­лом Французской ре­во­лю­ции XVIII века , а за­тем - на­по­ле­о­нов­ских войн. В даль­ней­шем не­ле­галь­ные из­да­ния яв­ля­лись не­отъ­ем­ле­мым эле­мен­том и од­ним из важ­ней­ших фак­то­ров со­ци­аль­ной борь­бы, национально-ос­во­бо­дительных и ми­ро­вых войн XIX-XX веков, осо­бен­но с по­яв­ле­ни­ем по­ли­тических пар­тий и объ­е­ди­не­ний. Борь­ба с нелегальной печатью ве­лась с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом, од­на­ко пол­но­стью её не уда­ва­лось ис­ко­ре­нить (в Западной Ев­ро­пе - да­же в та­ком то­та­ли­тар­ном го­су­дар­ст­ве, как на­ци­ст­ская Гер­ма­ния). Часть современной нелегальной печати тес­но свя­за­на с сек­тант­ст­вом и различными мар­ги­наль­ны­ми груп­пи­ров­ка­ми (в ча­ст­но­сти, тер­ро­ри­сти­че­ски­ми и экс­тре­ми­ст­ски­ми).

С 1990-х годов главным спо­со­бом рас­про­стра­не­ния кон­тра­факт­ной, экс­тре­ми­ст­ской литературы и не­ле­галь­но по­лу­чен­ной ин­фор­ма­ции (например, пуб­ли­ка­ции се­те­во­го про­ек­та Wikileaks в 2010 году) стал Ин­тер­нет , что рез­ко рас­ши­ри­ло круг чи­та­те­лей этих про­из­ве­де­ний.

В Рос­сии по­яв­ле­ние нелегальной печати обыч­но свя­зы­ва­ет­ся с воз­ник­но­ве­ни­ем во второй половине XVII века ста­ро­об­ряд­че­ст­ва и про­дол­же­ни­ем пе­ре­пис­ки книг по об­раз­цам, су­ще­ст­во­вав­шим до цер­ков­ных ре­форм пат­ри­ар­ха Ни­ко­на (хо­тя и ра­нее, с начала XVI века, в Мо­ск­ве цер­ков­ные ие­рар­хи ре­ко­мен­до­ва­ли не ис­поль­зо­вать из­да­ния, вы­пу­щен­ные в Великом княжестве Ли­тов­ском). Пер­во­на­чаль­но за­пре­щён­ная ста­ро­об­рядческая литература рас­про­стра­ня­лась в ру­ко­пис­ном ви­де. Во второй половине XVIII века ста­ро­об­ряд­цы ис­поль­зо­ва­ли ти­по­гра­фию Бла­го­ве­щен­ско­го монастыря в Суп­рас­ле (Речь По­спо­ли­та), мно­го­численные ста­ро­об­рядческие из­да­ния в конце XVIII - начале XIX веков вы­пус­ка­лись в ти­по­гра­фи­ях по­са­да Клин­цы Су­рож­ско­го уезда Чер­ни­гов­ской губернии (Я.К. Же­лез­ня­ко­ва, Ф.К. Кар­та­шё­ва, Д.С. Ру­ка­виш­ни­ко­ва). Из­вест­ны не­ле­галь­ные лу­боч­ные са­ти­рические лис­ты, на­прав­лен­ные про­тив Пет­ра I (например, «Как мы­ши ко­та хо­ро­ни­ли»). По рас­по­ря­же­нию императрицы Ека­те­ри­ны II бы­ли за­пре­ще­ны к про­да­же несколько книг ма­сон­ско­го со­дер­жа­ния, из­дан­ных Н.И. Но­ви­ко­вым (1788), а так­же книга «Пу­те­ше­ст­вие из Пе­тер­бур­га в Мо­ск­ву» (1790) А.Н. Ра­ди­ще­ва, ко­то­рая до 1905 года не­ле­галь­но рас­про­стра­ня­лась в спи­сках. В 1793 году в Рос­сии ста­тус не­ле­галь­ных по­лу­чи­ли пе­рио­дическия из­да­ния ре­во­люционной Фран­ции. Аги­тационные ли­ст­ки рас­про­стра­ня­ли в вой­сках де­каб­ри­сты. Ис­поль­зо­ва­ние пе­чат­ной мно­жительной тех­ни­ки (ли­то­гра­фический ка­мень с конца 1840-х годоы, гек­то­граф с конца 1870-х годов) сти­му­ли­ро­ва­ло раз­ви­тие нелегальной печати, од­на­ко по-преж­не­му ши­ро­кое хо­ж­де­ние име­ли и ру­ко­пис­ные (а с по­яв­ле­ни­ем пи­шу­щих ма­ши­нок - ма­ши­но­пис­ные) до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние про­из­ве­де­ний нелегальной печати в Рос­сии на­ча­лось во второй половине XIX века. Боль­шое зна­че­ние при­об­ре­ла воль­ная рус­ская пе­чать - из­да­ния русской эмиг­ра­ции, пе­ча­тав­шие­ся за гра­ни­цей и не­ле­галь­но дос­тав­ляв­шие­ся в Рос­сию. Эти про­из­ве­де­ния, как пра­ви­ло, бы­ли на­прав­ле­ны про­тив са­мо­дер­жав­ной вла­сти. За гра­ни­цей пе­ча­та­лись для рас­про­стра­не­ния в Рос­сии и из­да­ния, ав­то­ры или пуб­ли­ка­то­ры ко­то­рых, не ста­вя пе­ред со­бой це­лей по­ли­тической борь­бы, стре­ми­лись пре­одо­леть цен­зур­ные ог­ра­ни­че­ния. На­ча­ло воль­ной рус­ской пе­ча­ти по­ло­жил «Ка­те­хи­зис рус­ско­го на­ро­да» И.Г. Го­ло­ви­на (Па­риж, 1849). Про­из­ве­де­ния не­ле­галь­ной и за­пре­щён­ной в Рос­сии пе­ча­ти со­би­ра­ло Третье от­де­ле­ние Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (позд­нее - Департамент по­ли­ции МВД), с 1855 года их так­же при­обре­та­ла Императорская пуб­лич­ная библиотека (ны­не РНБ) для хра­не­ния в осо­бом сек­рет­ном фон­де. Пер­вым из­да­тель­ским цен­тром российской нелегальной печати яв­ля­лась Воль­ная русская ти­по­гра­фия, ос­но­ван­ная А.И. Гер­це­ном в Лон­до­не при со­дей­ст­вии польских эмиг­ран­тов. Её пер­вое из­да­ние - лис­тов­ка «Юрь­ев день! Юрь­ев день! Рус­ско­му дво­рян­ст­ву» (1853) о не­об­хо­ди­мо­сти вы­сту­пить с ини­циа­ти­вой ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян от кре­по­ст­но­го пра­ва. Ти­по­гра­фия из­да­ва­ла альманах «По­ляр­ная звез­да», вы­пус­ти­ла 9 сборников «Го­ло­са из Рос­сии» (1856-1860). Об­ще­рос­сий­ское зна­че­ние име­ла газета «Ко­ло­кол» Гер­це­на и Н.П. Ога­рё­ва (Лон­дон, Же­не­ва, 1857-1867). Сис­те­ма­тический вы­пуск из­да­ний нелегальной печати за ру­бе­жом с це­лью рас­про­стра­не­ния в Рос­сии на­чал­ся в 1859 году в свя­зи с под­го­тов­кой кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года (А.И. Ко­ше­лёв и др.). К рас­про­стра­не­нию в Рос­сии за­пре­ща­лись из­да­ния князя П.В. Дол­го­ру­ко­ва.

С 1860-х годов российская нелегальная печать бы­ла пред­став­ле­на в основном из­да­ния­ми ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций и групп (в том числе эмиг­рант­ских). В начале 1860-х годов в Рос­сии воз­ник­ли не­ле­галь­ные ти­по­гра­фии. Пер­вые ши­ро­ко из­вест­ные не­ле­галь­ные про­кла­ма­ции - «Ве­ли­ко­русс» (ав­тор не ус­та­нов­лен, Санкт-Пе­тер­бург, 4 вы­пус­ка, 1861, 1863), «К мо­ло­до­му по­ко­ле­нию» (Н.В. Шел­гу­нов, при уча­стии М.Л. Ми­хай­ло­ва; 1861, от­пе­ча­та­на в Лон­до­не), «Мо­ло­дая Рос­сия» (наи­бо­лее ра­ди­каль­ная; ав­тор - П.Г. За­ич­нев­ский; на­пе­ча­та­на в Ря­зан­ской губернии, рас­про­стра­ня­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1862). Од­но­вре­мен­но на­ча­лась це­ле­на­прав­лен­ная борь­ба го­су­дар­ст­ва с не­ле­галь­ной пе­ча­тью.

Даль­ней­шее раз­ви­тие нелегальной печати вплоть до середины 1880-х годов свя­за­но пре­имущественно с ре­волюционными ор­га­ни­за­ция­ми на­род­ни­че­ст­ва. В 1870-1879 годах дей­ст­во­ва­ли около 20 под­поль­ных ти­по­гра­фий (в Мо­ск­ве, Кие­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Одес­се и др.), ко­то­рые вы­пус­ка­ли аги­тационно-про­па­ган­ди­ст­ские бро­шю­ры и из­да­ли свыше 60 про­кла­ма­ций и воз­зва­ний. Про­из­ве­де­ния нелегальной печати тай­но пе­ча­та­лись и в не­ко­то­рых ле­галь­ных ти­по­гра­фи­ях, ко­то­рые до середины 1890-х годов спе­ци­аль­но соз­да­ва­лись для из­да­ния нелегальной печати (например, ти­по­гра­фия М.А. Ку­коль-Яс­но­поль­ско­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1865-1867 годах).

В 1865-1917 годах главным за­гра­нич­ным цен­тром российской нелегальной печати бы­ла Швей­ца­рия (Же­не­ва, Берн, Цю­рих). В конце XIX века наи­боль­шее зна­че­ние име­ла из­да­тель­ская дея­тель­ность Фон­да воль­ной рус­ской прес­сы, а так­же «Груп­пы ста­рых на­ро­до­воль­цев» (1890-е годы, Па­риж), вы­пус­кав­шей бро­шю­ры, про­кла­ма­ции, сборник «Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рус­ско­го со­ци­аль­но-ре­во­лю­ци­он­но­го дви­же­ния» (выпуск 1-7, 1893-1896). Пер­вым об­ще­рос­сий­ским со­ци­ал-де­мо­кра­тическим ор­га­ном пе­ча­ти ста­ла газета «Ис­кра» (1900-1905). Поя­ви­лись из­да­ния ли­бе­раль­но­го тол­ка: журнал «Ос­во­бо­ж­де­ние» (Штут­гарт, Па­риж, 1902-1905), га­зе­ты «Лис­ток Ос­во­бо­ж­де­ния» (Па­риж, 1904-1905) и «Лис­ток Сою­за Ос­во­бо­ж­де­ния» (1905), сыг­рав­шие зна­чительную роль в кон­со­ли­да­ции оп­по­зи­ции.

В свя­зи с прак­ти­че­ски пол­ной ли­к­ви­да­ци­ей пред­ва­рительной цен­зу­ры (со­глас­но Вре­мен­ным пра­ви­лам о пе­ча­ти 1905-1906 годов) многие не­ле­галь­ные из­да­ния об­ре­ли ле­галь­ный ста­тус, на по­ло­же­нии не­ле­галь­ной ос­та­лась ра­ди­каль­ная пе­чать (при этом многие ре­во­люц. пар­тии вы­пус­ка­ли на­ря­ду с не­ле­галь­ны­ми и ле­галь­ные га­зе­ты и жур­на­лы). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года все цен­зур­ные ог­ра­ни­че­ния от­ме­не­ны (за­пре­ще­ны лишь край­не пра­вые из­да­ния), но с обо­ст­ре­ни­ем по­ли­тической борь­бы бы­ли за­пре­ще­ны боль­ше­ви­ст­ские из­да­ния.

Нелегальная печать вновь по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в свя­зи с ус­та­нов­ле­ни­ем цен­зу­ры в Советской Рос­сии. Не­ле­галь­ны­ми бы­ли из­да­ния про­тив­ни­ков боль­ше­ви­ков в Гражданской вой­не 1917-1922 годов. По­пыт­ки их биб­лио­гра­фи­ро­ва­ния, пред­при­ня­тые в РСФСР (1920) и на Ук­раи­не (1921), не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны [ис­клю­че­ние - «Книж­ная ле­то­пись Ир­кут­ска за го­ды ре­во­лю­ции (1917-1919 гг.)» Г.И. Порш­не­ва, 1920]. В начале 1920-х годов в круп­ней­ших биб­лио­те­ках для хра­не­ния нелегальной печати и из­да­ний, от­но­сив­ших­ся к ка­те­го­ри­ям «Для слу­жеб­но­го поль­зо­ва­ния» и «Сек­рет­но», ор­га­ни­зо­ва­ны спец­хра­ны, дос­туп к ко­то­рым был мак­си­маль­но ог­ра­ни­чен. Эмиг­рант­ские га­зе­ты и жур­на­лы с 1921 года по­лу­чал спец­хран Российской книж­ной па­ла­ты, позд­нее - так­же Институт Мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма. В конце 1920-х годов за­пре­щён ввоз в СССР про­из­ве­де­ний пе­ча­ти, из­дан­ных за ру­бе­жом на русском языке. Из­да­ние не­ле­галь­ных про­из­ве­де­ний в СССР прак­ти­че­ски пре­кра­ти­лось с раз­вёр­ты­ва­ни­ем мас­со­вых ре­прес­сий в 1930-е годы.

С на­сту­п­ле­ни­ем хру­щёв­ской «от­те­пе­ли» часть ра­нее за­пре­щён­ной литературы вер­ну­лась из спец­хра­нов («Спи­сок книг, под­ле­жа­щих воз­вра­ще­нию в об­щие фон­ды биб­лио­тек», 1964), вновь по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние нелегальная печать - как из­дан­ная за гра­ни­цей (так называемый там­из­дат), так и под­го­тов­лен­ная в СССР (обыч­но в ма­ши­но­пис­ном ви­де, так называемый сам­из­дат ). Ча­ще все­го нелегальную печать рас­про­стра­ня­ли дис­си­ден­ты и близ­кие к ним пра­во­за­щит­ные и оп­по­зиционные круж­ки. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных пуб­ли­ка­ций «там­из­да­та»: «Док­тор Жи­ва­го» Б.Л. Пас­тер­на­ка (1958), сборник «Из- под глыб» (1974), «Ар­хи­пе­лаг ГУЛАГ» А.И. Сол­же­ни­цы­на (1973), «Зияю­щие вы­со­ты» А.А. Зи­новь­е­ва (1976). В СССР не­ле­галь­но рас­про­стра­ня­лись пе­рио­дические из­да­ния русского за­ру­бе­жья - жур­на­лы На­род­но-тру­до­во­го сою­за «По­сев» и «Гра­ни», журнал «Вест­ник Рус­ско­го хри­сти­ан­ско­го дви­же­ния» (Па­риж, Нью-Йорк; в 1949-1974 годах «Вест­ник Рус­ско­го сту­ден­че­ско­го хри­сти­ан­ско­го дви­же­ния»), газета «Рус­ская мысль» (Па­риж, с 1947 года) и др. Цир­ку­ли­ро­ва­ли различные про­из­ве­де­ния - от не про­шед­ших в СССР цен­зу­ру литературных со­чи­не­ний («Жизнь и судь­ба» В.С. Гросс­ма­на, «Ре­к­ви­ем» А.А. Ах­ма­то­вой и др.), ре­лигиозно-фи­лософских тру­дов до по­ли­тических или пуб­ли­ци­стических про­из­ве­де­ний («Пись­мо во­ж­дям Со­вет­ско­го Сою­за» А.Д. Са­ха­ро­ва и др.). В чис­ле круп­ней­ших пе­рио­дических из­да­ний сам­из­да­та: «Хро­ни­ка те­ку­щих со­бы­тий» (№ 1-64, 1968-1983, сост. Н.Е. Гор­ба­нев­ская и др.), различные из­да­ния Ко­мис­сии прав че­ло­ве­ка в СССР (первая половина 1970-х годов), советские от­де­ле­ния организации «Am­nesty International» («Ме­ж­ду­на­род­ная ам­ни­стия», 1974-1983), Московской Хель­синк­ской груп­пы (с 1976 года). Нелегальная печать по­пу­ля­ри­зи­ро­ва­лась за­ру­беж­ным ра­дио­ве­ща­ни­ем на русском языке (Русская служ­ба Би-Би-Си, «Го­лос Аме­ри­ки», «Не­мец­кая вол­на» и др.) и иностранными спец­служ­ба­ми.

Во вре­мя пе­ре­строй­ки прак­ти­че­ски вся нелегальная печать ста­ла ле­галь­ной, в биб­лио­те­ках спец­хра­ны бы­ли от­кры­ты для чи­та­те­лей (1986), а за­тем уп­разд­не­ны (1990).

В Российской Федерации, где по Кон­сти­ту­ции 1993 года цен­зу­ра за­пре­ще­на, не до­пус­ка­ет­ся про­изводство, хра­не­ние и рас­про­стра­не­ние ин­фор­мационных ма­те­риа­лов, при­знан­ных экс­тре­ми­ст­ски­ми. «Фе­де­раль­ный спи­сок экс­тре­ми­ст­ских ма­те­риа­лов» со­став­ля­ет­ся Министерством юс­ти­ции Российской Федерации на ос­но­ве су­деб­ных ре­ше­ний (впер­вые опубликован 14 июля 2007 года, 14 на­зва­ний; в 2014 году - свыше 2,3 тысяч ре­ше­ний). В спи­сок вклю­че­ны различные из­да­ния, в том числе лис­тов­ки и бро­шю­ры, кни­ги, отдельные но­ме­ра пе­рио­дических из­да­ний и пуб­ли­ка­ции в них, а так­же ау­дио- и ви­део­ма­те­риа­лы, отдельные за­пи­си на веб-сай­тах и др.

Ряд про­из­ве­де­ний нелегальной печати в до­ре­во­люционной Рос­сии и СССР пе­ре­из­дан: «Ре­во­лю­ци­он­ная жур­на­ли­сти­ка се­ми­де­ся­тых го­дов» (1905), «Чёр­ный пе­ре­дел. Ор­ган со­циа­ли­стов-фе­де­ра­ли­стов. 1880-1881 гг.» (1923), «Ли­те­ра­ту­ра пар­тии "На­род­ная во­ля"» (1930), «"Ко­ло­кол" га­зе­та А.И. Гер­це­на и Н.П. Ога­рёва. Воль­ная рус­ская ти­погра­фия. 1857-1867» (фак­си­миль­ное издание, выпуски 1–11, 1962-1964), «Сам­из­дат ве­ка» (1997), «Ан­то­ло­гия сам­из­да­та: Не­под­цен­зур­ная ли­те­ра­ту­ра в СССР, 1950-1980-е» (т. 1-3, 2005) и др.

Прак­ти­че­ски в ка­ж­дой стра­не ми­ра име­ют­ся об­шир­ные кол­лек­ции про­из­ве­де­ний нелегальной печати. Наи­бо­лее круп­ное со­б­ра­ние про­из­ве­де­ний российской нелегальной печати хра­нит­ся в РНБ (свыше 16 тысяч единиц хранения за 1853-1917 годы). Круп­ные со­б­ра­ния не­ле­галь­ных из­да­ний име­ют­ся так­же в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Государственной об­щественно-по­ли­тической библиотеке, Государственном ар­хи­ве Российской Федерации, Российском государственном ар­хи­ве со­ци­аль­но-по­ли­тической ис­то­рии, РГИА, Му­зее современной ис­то­рии Рос­сии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)