ПАЗЫРЫКСКАЯ КУЛЬТУРА

ПАЗЫРЫКСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра «ски­фо-си­бир­ско­го ми­ра» (VI-III века до н. э.) на Ал­тае, час­ти тер­ри­торий Северо-Восточного Ка­зах­ста­на, Северо -Западного Ки­тая, Мон­го­лии.

Па­мят­ни­ки ис­сле­ду­ют­ся с 1865 года (Ка­тан­дин­ский кур­ган на Ал­тае и Бе­рель­ский кур­ган в Ка­зах­ста­не, рас­коп­ки В. В. Рад­ло­ва). Вы­де­ле­на М. П. Гряз­но­вым в 1939 году. На­зва­на по Па­зы­рык­ским кур­га­нам. Из­вест­ны се­зон­ные по­се­ле­ния и сто­ян­ки с ос­тат­ка­ми уг­луб­лён­ных жи­лищ и хо­зяйственных ям.

Изу­ча­лись в основном кур­га­ны (ис­сле­до­ва­но бо­лее 600 на 130 мо­гиль­ни­ках), ко­то­рые по раз­ме­рам, кон­ст­рук­ции, чис­лу ко­ней, со­про­во­ж­даю­щих по­гре­бён­ных лю­дей, под­раз­де­ля­ют­ся на боль­шие (рас­ко­па­но 15), сред­ние и ма­лые. Наи­бо­лее из­вест­ны Ба­ша­дар­ские кур­га­ны, Ту­эк­тин­ские кур­га­ны (Центральный Ал­тай; рас­коп­ки С. И. Ру­ден­ко в 1954 году) и др., от­но­ся­щие­ся к ран­не­му эта­пу Пазырыкской культуры (VI-V века до н. э.); Укок, Па­зы­рык­ские кур­га­ны и др. позд­не­го эта­па (V-III века до н. э.).

К ха­рак­тер­ным чер­там Пазырыкской культуры от­но­сят по­гре­бе­ние в де­ревянных сру­бах, восточную ори­ен­ти­ров­ку и му­ми­фи­ка­цию по­гре­бён­ных, со­про­во­ж­де­ние их за­хо­ро­не­ния­ми ко­ней, не­ко­то­рые ти­пы ке­ра­ми­ки (например, уз­ко­гор­лые кув­ши­ны) и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во. Но­си­те­ли Пазырыкской культуры при­над­ле­жа­ли к ев­ро­пео­ид­ной и мон­го­ло­ид­ной ра­сам.

Пазырыкская культура сло­жи­лась на ос­но­ве ме­ст­ных куль­тур ран­не­скиф­ско­го вре­ме­ни (май­э­мир­ской, бий­кен­ской) и прив­не­сён­ных с тер­ри­то­рии Ма­лой и Средней Азии или Северо-Западного Ки­тая но­вых куль­тур­ных тра­ди­ций (по­гре­баль­ный об­ряд, ке­ра­ми­ка ), что со­про­во­ж­да­лось уве­ли­че­ни­ем ев­ро­пео­ид­но­го ком­по­нен­та её но­си­те­лей. Не­ко­то­рые тра­ди­ции, вос­хо­дя­щие к Пазырыкской культуре, про­сле­жи­ва­ют­ся в сме­нив­ших её куль­ту­рах, вплоть от эпох гос­под­ства хун­ну и Тюрк­ских ка­га­на­тов.

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли Па­зы­рык­ские кур­га­ны, груп­па из пяти боль­ших и не­сколь­ких ма­лых кур­га­нов в меж­гор­ном уро­чи­ще Па­зы­рык, у села Ба­лык­ту­юль, в 1,5 км от реки Боль­шой Ула­ган (Ула­ган­ский район Рес­пуб­ли­ки Ал­тай, Рос­сия). Рас­коп­ки М. П. Гряз­но­ва в 1929 году и С. И. Ру­ден­ко в 1947-1949 годах. Хро­но­ло­гия дис­кус­си­он­на (V-IV или IV-III века до н. э.).

По дан­ным ден­д­ро­хро­но­ло­гии, боль­шие Па­зы­рык­ские кур­га­ны со­ору­же­ны в ин­тер­ва­ле 49 лет: сна­ча­ла 2-й кур­ган, че­рез 1-2 го­да - 1-й, че­рез 7 лет - 4-й, че­рез 30 лет - 3-й, че­рез 11 лет - 5-й. Ка­мен­ные по­лу­сфе­рические на­сы­пи (высота до 5 м, диа­метр до 50 м) пе­ре­кры­ва­ют мо­гиль­ные ямы (глу­би­на до 4-5 м) с двой­ны­ми де­ревянными сру­ба­ми, гро­ба­ми-ко­ло­да­ми с му­ми­фи­ци­рованными те­ла­ми по­гре­бён­ных лю­дей, за­хо­ро­не­ния­ми ко­ней (от 5 до 14).

Па­зы­рык­ские кур­га­ны ог­раб­ле­ны в древ­но­сти, но их уни­каль­ность в том, что во льду со­хра­ни­лись ты­ся­чи пред­ме­тов из де­ре­ва, ро­га, ко­жи, ме­ха, вой­ло­ка, тка­ни. Сре­ди на­хо­док: ук­ра­шен­ная, в т. ч. рас­ши­тая оде­ж­да, ору­жие, по­су­да, ук­ра­ше­ния, кон­ские по­гре­баль­ные убо­ры с ро­га­ми оле­ней, коз­лов, ба­ра­нов и с изо­бра­же­ния­ми фан­та­стических жи­вот­ных, музыкальные ин­ст­ру­мен­ты, ков­ры и по­по­ны с зоо- и ан­тро­по­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, ко­лес­ни­ца и др., в т. ч. китайские и индийские зер­ка­ла, китайский шёлк, иранские тка­ни и ко­вёр. Изо­бра­же­ния на ря­де пред­ме­тов и та­туи­ров­ках на ко­же по­гре­бён­ных вы­пол­не­ны в ски­фо-си­бир­ском зве­ри­ном сти­ле.

Осо­бый ин­те­рес пред­став­ля­ет вой­лоч­ный ко­вёр (4,5×6,4 м) из кур­га­на № 5 - с изо­бра­же­ния­ми бо­ги­ни, си­дя­щей на тро­не, и муж­чи­ны, подъ­ез­жаю­ще­го к ней на ко­не; эта сце­на, воз­мож­но, сим­во­ли­зи­ро­ва­ла акт при­об­ще­ния вои­на или во­ж­дя к по­ту­сто­рон­не­му ми­ру. Ма­те­риа­лы Па­зы­рык­ских кур­га­нов хра­нят­ся в Эр­ми­та­же (Санкт-Пе­тер­бург).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)