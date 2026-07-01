ПАЗЫРЫКСКАЯ КУЛЬТУРА
ПАЗЫРЫКСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура «скифо-сибирского мира» (VI-III века до н. э.) на Алтае, части территорий Северо-Восточного Казахстана, Северо -Западного Китая, Монголии.
Памятники исследуются с 1865 года (Катандинский курган на Алтае и Берельский курган в Казахстане, раскопки В. В. Радлова). Выделена М. П. Грязновым в 1939 году. Названа по Пазырыкским курганам. Известны сезонные поселения и стоянки с остатками углублённых жилищ и хозяйственных ям.
Изучались в основном курганы (исследовано более 600 на 130 могильниках), которые по размерам, конструкции, числу коней, сопровождающих погребённых людей, подразделяются на большие (раскопано 15), средние и малые. Наиболее известны Башадарские курганы, Туэктинские курганы (Центральный Алтай; раскопки С. И. Руденко в 1954 году) и др., относящиеся к раннему этапу Пазырыкской культуры (VI-V века до н. э.); Укок, Пазырыкские курганы и др. позднего этапа (V-III века до н. э.).
К характерным чертам Пазырыкской культуры относят погребение в деревянных срубах, восточную ориентировку и мумификацию погребённых, сопровождение их захоронениями коней, некоторые типы керамики (например, узкогорлые кувшины) и др. В основе хозяйства - полукочевое скотоводство. Носители Пазырыкской культуры принадлежали к европеоидной и монголоидной расам.
Пазырыкская культура сложилась на основе местных культур раннескифского времени (майэмирской, бийкенской) и привнесённых с территории Малой и Средней Азии или Северо-Западного Китая новых культурных традиций (погребальный обряд, керамика), что сопровождалось увеличением европеоидного компонента её носителей. Некоторые традиции, восходящие к Пазырыкской культуре, прослеживаются в сменивших её культурах, вплоть от эпох господства хунну и Тюркских каганатов.
Наибольшую известность получили Пазырыкские курганы, группа из пяти больших и нескольких малых курганов в межгорном урочище Пазырык, у села Балыктуюль, в 1,5 км от реки Большой Улаган (Улаганский район Республики Алтай, Россия). Раскопки М. П. Грязнова в 1929 году и С. И. Руденко в 1947-1949 годах. Хронология дискуссионна (V-IV или IV-III века до н. э.).
По данным дендрохронологии, большие Пазырыкские курганы сооружены в интервале 49 лет: сначала 2-й курган, через 1-2 года - 1-й, через 7 лет - 4-й, через 30 лет - 3-й, через 11 лет - 5-й. Каменные полусферические насыпи (высота до 5 м, диаметр до 50 м) перекрывают могильные ямы (глубина до 4-5 м) с двойными деревянными срубами, гробами-колодами с мумифицированными телами погребённых людей, захоронениями коней (от 5 до 14).
Пазырыкские курганы ограблены в древности, но их уникальность в том, что во льду сохранились тысячи предметов из дерева, рога, кожи, меха, войлока, ткани. Среди находок: украшенная, в т. ч. расшитая одежда, оружие, посуда, украшения, конские погребальные уборы с рогами оленей, козлов, баранов и с изображениями фантастических животных, музыкальные инструменты, ковры и попоны с зоо- и антропоморфными изображениями, колесница и др., в т. ч. китайские и индийские зеркала, китайский шёлк, иранские ткани и ковёр. Изображения на ряде предметов и татуировках на коже погребённых выполнены в скифо-сибирском зверином стиле.
Особый интерес представляет войлочный ковёр (4,5×6,4 м) из кургана № 5 - с изображениями богини, сидящей на троне, и мужчины, подъезжающего к ней на коне; эта сцена, возможно, символизировала акт приобщения воина или вождя к потустороннему миру. Материалы Пазырыкских курганов хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург).