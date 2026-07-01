ПАЗОВСКИЙ АРИЙ МОИСЕЕВИЧ
ПАЗОВСКИЙ АРИЙ МОИСЕЕВИЧ - дирижёр, народный артист СССР (1940 год).
Из семьи ремесленника. В 1904 году окончил Санкт-Петербургский консерваторий по классу скрипки Л. С. Ауэра. В качестве оперного дирижёра дебютировал в 1905 году в Перми («Травиата» Дж. Верди), до 1908 года работал в Екатеринбурге, Казани, Саратове, Минске и др. городах российской провинции.
В 1908-1910 годах дирижёр Оперы С. И. Зимина, в 1916-1918 годах - Народного дома в Петрограде. В 1923-1924 годах и 1925-1928 годах дирижёр, в 1943-1948 годах главный дирижёр московского Большого театра. В 1929-1936 годах возглавлял оперные театры Баку, Свердловска (ныне Екатеринбург), Харькова, Киева.
Дирижировал основными операми мирового репертуара, среди постановок: «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Чародейка» П. И. Чайковского, «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Иван Сусанин» М. И. Глинки (либретто С. М. Городецкого; 1939 год, Ленинградский театр оперы и балета, 1945 год, Большой театр). В 1948 году оставил музыкальную деятельность. Государственная премия СССР (1941 год, 1942 год, 1943 год).
Сочинения:
Записки дирижера. М., 1966.