ПАЗОВСКИЙ АРИЙ МОИСЕЕВИЧ

ПАЗОВСКИЙ АРИЙ МОИСЕЕВИЧ - ​ ди­ри­жёр , народный артист СССР (1940 год).

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка. В 1904 году окон­чил Санкт-Пе­тербургский консерваторий по клас­су скрип­ки Л. С. Ауэра. В ка­че­ст­ве опер­но­го ди­ри­жё­ра де­бю­ти­ро­вал в 1905 году в Пер­ми («Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), до 1908 года ра­бо­тал в Ека­те­рин­бур­ге, Ка­за­ни, Са­ра­то­ве, Мин­ске и др. го­ро­дах российской про­вин­ции.

В 1908-1910 годах ди­ри­жёр Опе­ры С. И. Зи­ми­на , в 1916-1918 годах - Народного до­ма в Пет­ро­гра­де. В 1923-1924 годах и 1925-1928 годах ди­ри­жёр, в 1943-1948 годах главный ди­ри­жёр московского Боль­шо­го те­ат­ра. В 1929-1936 годах воз­глав­лял опер­ные те­ат­ры Ба­ку, Сверд­лов­ска (ны­не Ека­те­рин­бург), Харь­ко­ва, Кие­ва.

Ди­ри­жи­ро­вал основными опе­ра­ми ми­ро­во­го ре­пер­туа­ра, сре­ди по­ста­новок: «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го , «Ча­ро­дей­ка» П. И. Чай­ков­ско­го , «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на, «Иван Су­са­нин» М. И. Глин­ки (либретто С. М. Го­ро­дец­ко­го; 1939 год, Ле­нинградский те­атр опе­ры и ба­ле­та, 1945 год, Боль­шой те­атр). В 1948 году ос­та­вил музыкальную дея­тель­ность. Государственная премия СССР (1941 год, 1942 год, 1943 год).

Сочинения:

За­пис­ки ди­ри­же­ра. М., 1966.

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