ПАЖВАК АБДУРРАХМАН

ПАЖВАК АБДУРРАХМАН (Аб­дул Рах­ман) - афганский пи­са­тель, ди­пло­мат , общественный дея­тель.

Пи­сал на язы­ках пуш­ту и да­ри. Про­ис­хо­дил из ро­до­ви­той се­мьи; сын су­дьи. Окон­чил ли­цей «Ха­би­бия» в Ка­бу­ле. На­чи­нал как жур­на­лист. С 1946 года со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе. С 1958 года по­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель Аф­га­ни­ста­на в ООН . Председатель Ко­мис­сии ООН по пра­вам че­ло­ве­ка (1963 год). Председатель 21-й сес­сии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН (1966-1967 годы). По­сол Аф­га­ни­ста­на в ФРГ (1972 год), Ин­дии (1973 год), Ве­ли­ко­бри­та­нии (с 1976 года). В 1978 году ото­зван со всех долж­но­стей и за­клю­чён под до­маш­ний арест. В 1982-1991 годах жил в США.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной афганской пер­соя­зыч­ной литературы, ве­ду­щий пред­ста­ви­тель ро­ман­тического на­прав­ле­ния. Ав­тор по­эм по мо­ти­вам афганских народных ска­зок: «Принц Бус­та», «Трое лю­бя­щих», «Ру­да­ба и Заль», «Воз­люб­лен­ные из Ди­ла­ра­ма» (все 1957 год). В но­вел­ле «Дочь ко­че­вья», ис­то­рических сти­хотворных дра­мах «Кай­хус­рау и Сия­вуш», «Долг» (все 1957 год), «За­вет­ная ру­пия» (на языке пуш­ту; отдельное издание - 1958 год), про­ник­ну­тых от­го­ло­ска­ми народных пре­да­ний, об­ра­тил­ся к вос­пе­ва­нию пат­ри­ар­халь­ной ста­ри­ны, со­бы­тий ге­ро­ического про­шло­го. Сре­ди про­изве­де­ний Пажвак - ли­ри­ко-фи­лософские но­вел­лы «Со­весть», «Ски­та­лец» (обе 1957 год); пе­ре­во­ды (Р. Та­гор, Х. Джеб­ран и др.).

Сочинения:

Не­из­ве­ст­ный бо­га­тырь // Рас­ска­зы аф­ган­ских пи­са­те­лей. М., 1961.

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