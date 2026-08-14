ПАЖУ ОГЮСТЕН
ПАЖУ ОГЮСТЕН - французский скульптор, член (1760 год) и ректор (1792-1793 годы) Королевской академии живописи и скульптуры.
Сын мастера декоративной скульптуры Мартена Пажу. Учился у Ж. Б. Лемуана в Париже (с 1744 года). В 1748 году получил Римскую премию, в качестве пенсионера академии продолжил обучение в Риме (1752-1756 годы); копировал произведения античной пластики.
Мастер монументально-декоративной скульптуры, Пажу принимал участие в оформлении церкви Сен-Луи (барельефы - камень, 1764 год) и зала Оперы («Аполлон и гении искусства», 1768-1770 годы) в Версале, собора в Орлеане (2 фигуры ангелов главного портала, камень), Дворца правосудия, дворцов Пале-Рояль и Бурбонского в Париже и др.
В 1787-1788 годах, в процессе перестройки парижского «Фонтана невинных» (около 1549 года, скульптор Ж. Гужон), дополнил его фигурами трёх нимф (или наяд; камень), стилистически близкими Гужону.
Композиционная ясность, свойственная классицизму, органично сочетается у Пажу с изысканным изяществом и лиризмом рококо (например, в надгробии принцессы Гессен-Гомбургской, фрейлины императрицы Елизаветы Петровны, 1759 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург). В статуях, изображающих обнажённую натуру, ощутимо влияние античной пластики («Покинутая Психея», мрамор, 1790 год, Лувр, Париж).
Автор ряда портретов современников, среди них - статуи королевы Марии Лещиньской (1769 год, Лувр), Ж. де Бюффона (около 1776 года, Естественно-исторический музей, Париж), Р. Декарта (1777 год, Лувр), короля Людовика XVI (1779 год, Малый Трианон, Версаль; все - мрамор), Б. Паскаля (гипс, 1781 год, Институт Франции, Париж; мрамор, 1785 год, Лувр), бюсты Ж. Б. Лемуана (бронза, 1758 год), дофина (сына Людовика XV; мрамор, 1767 год, Национальный музеи Версаля и Трианонов), мадам дю Барри, Бюффона (оба - мрамор, 1773 год, Лувр).