ПАЖЕСКИЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРПУС

Элитное военно-учебное заведение Российской империи.

Основание

Пажи появились при русском дворе в эпоху Петра I. При Елизавете Петровне 5 апреля 1742 года при дворе был учрежден пансион для пажей, который стал предтечей будущего Пажеского корпуса. Как военно-учебное заведение Пажеский корпус оформился при Павле I в 1797 году. Эмблемой заведения стал белый мальтийский крест. Окончательно Пажеский корпус оформился при Александре I.

Император 10 октября 1802 года издал рескрипт об учреждении Пажеского корпуса. Шефом Пажеского корпуса назначался граф Н.П. Шереметев, а главноуправляющим корпусом — Ф.И. Клингер. В подчинении последнего состоял директор корпуса. В строевом отношении Пажеский корпус изначально представлял собой роту, которой командовал гофмейстер. Эту должность в начале XIX века занимал полковник П.П. Свиньин.

Воспитание и образование в корпусе

Право определить своего сына или внука пажем считалось особой милостью. С 1829 года этим правом пользовались только лица первых четырех классов в Табели о рангах или занесенные в пятую и шестую части родословных книг, то есть представители древнего и титулованного дворянства. В дальнейшем лица IV класса потеряли это право. Воспитанники делились на казеннокоштных и своекоштных. С 1827 года штат обучающихся насчитывал 150 юношей.

Пажей готовили к военной службе. Обучение в Пажеском корпусе длилось 8 лет. Воспитанникам преподавали общеобразовательные предметы: русский язык, французский и немецкий языки, географию, историю, Закон Божий, геометрию, алгебру, тригонометрию, статику, механику и проч. Кроме того, преподавались военные науки: фронт, фортификация и артиллерия. В целом, учебная программа в Пажеском корпусе была тождественна программам других военно-учебных заведений, однако делался больший упор на иностранные языки, необходимые в придворной службе. Гофмейстер К.К. Жирардот, вступивший в эту должность в 1831 году, так характеризовал требования к пажам: «Паж должен быть воспитан, вежлив, хорошо говорить по-французски, быть проникнутым чувством долга, любить царя, Отечество, службу и никогда не лгать».

В 1868 году вышло новое положение о Пажеском корпусе, по которому он разделялся на военную гимназию и военное училище, при сохранении для них прежнего общего наименования «Пажеский корпус».

Пажи совмещали обучение со службой при дворе. Камер-пажи назначались для императора и других членов Царствующего дома во время больших праздников и балов. Как правило, в их обязанности входило нести головной убор или подол платья, а также оказывать различные услуги августейшим особам.

Выход на службу

До 1810 года камер-пажи выпускались в гвардию поручиками, а пажи — в армию подпоручиками и прапорщиками, но с 1811 года всем стали давать чин прапорщика гвардии или армии. Полки обязаны были принять пажей в свои ряды, даже если в них нет вакансий. Однако гвардейские полки имели право отказать воспитанникам, если в них сверхкомплект превышал 10%. В случае выхода в армию, а не в гвардию, пажи получали старшинство в один год против других молодых офицеров.

Среди наиболее выдающихся выпускников Пажеского корпуса можно назвать сербского короля Александра I, А.Н. Радищева, И.Ф. Паскевича, Н.Н. Муравьева-Амурского, П.И. Пестеля, Я.И. Ростовцова, И.В. Гурко, П.А. Кропоткина, А.А. Брусилова, А.Ф. Редигера и многих других. Пажи поддерживали между собой тесную корпоративную связь. Например, было принято обращаться всегда на «ты» независимо от возраста, должностей и года выпуска.

Пажеский корпус был расформирован после Февральской революции 1917 года. В декабре 1920 года несколько бывших пажей организовали Союз пажей, имевший в последствии отделы во многих странах.