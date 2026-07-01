ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК - го­род в Бол­га­рии, административный центр области Па­зард­жик.

Население 77,0 тыс. человек (2013 год). Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти стра­ны, к се­ве­ру от Ро­доп­ских гор, в верх­ней (за­пад­ной) час­ти Верх­не­фра­кий­ской (Ма­риц­кой) низ­мен­но­сти, на реке Ма­ри­ца. Транс­порт­ный узел: че­рез го­род и близ не­го про­хо­дят ав­то­мо­биль­ные и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли панъ­ев­ро­пей­ских транс­порт­ных ко­ри­до­ров: Нюрн­берг - Ве­на - Со­фия - Стам­бул и Дур­рес - Вар­на. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в городе Плов­див.

Счи­та­ет­ся, что Пазарджик ос­но­ван ос­ман­ски­ми вла­стя­ми в 1485 году как пе­ре­ва­лоч­ный пункт на стра­те­ги­че­ски важ­ной до­ро­ге Са­рае­во - Кон­стан­ти­но­поль (ча­стич­но сов­па­да­ет с из­вест­ной с I века римской Виа-Ми­ли­та­рис; Via Militaris). До 1934 года на­зы­вал­ся Та­тар-Па­зард­жик. По мне­нию не­ко­то­рых ис­то­ри­ков, Пазарджик впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1472 году как Ба­зар- и Та­тар-Йе­нид­же. В XVI-XIX веках центр од­но­именной ка­зы в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии (до 1840 года управ­ля­лась семь­ёй Ка­ва­но­зов­ци).

Пер­во­на­чаль­но на­се­лён в основном тур­ка­ми, к 1865 году до­ля бол­гар пре­вы­си­ла турецкое на­се­ле­ние в 2 раза. В 1860-1870-х годах один из цен­тров болгарского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (смотрите Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ) 02(14).01.1878 года взят вой­ска­ми И. В. Гур­ко. В 1878-1885 годах в со­ста­ве Вос­точ­ной Ру­ме­лии. С 1885 года в Бол­га­рии. До 1901 года ок­руж­ной центр, в 1901-1959 годах центр око­лии, в 1959-1987 годах вновь ок­руж­ной центр, в 1987-1999 годах в со­ста­ве Плов­див­ской области, с 1999 года административный центр од­но­именной об­лас­ти.

В ис­то­рическом цен­тре го­ро­да час­тич­но со­хра­ни­лась пла­ни­ров­ка ос­ман­ско­го пе­рио­да, отдельные по­строй­ки XVII-XVIII веков, в т. ч. ме­четь Кур­шум-джа­мия (1667 год), а так­же од­на из главных городских до­ми­нант - Ча­со­вая баш­ня (1741 год, раз­ру­ше­на в 1924 году, вос­ста­нов­ле­на в 2009-2010 годах). В XIX веке на ар­хитектурный об­лик города боль­шое влия­ние ока­за­ло Болгарское воз­ро­ж­де­ние: Ус­пен­ский со­бор (1836-1837 годы) с ко­ло­коль­ней (1906 год, за­вер­ше­на в 1932-1934 годах), церк­ви Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы (1852 год), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1860 год), Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (1862 год), Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (1872 год), Святого Ге­ор­гия.

В середине XIX - начале XX веков так­же по­строе­ны: Боль­шая (1850 год) и Ма­лая (1872 год) си­на­го­ги; дом куп­ца Н. Хри­сто­ви­ча (1850 год), ряд об­щественных зда­ний, в т. ч. Ста­рая поч­та с вы­со­кой баш­ней (1910 год, архитектор П. Кой­чев; вос­ста­нов­ле­на в 1995 году). Па­мят­ни­ки художнику С. Дос­пев­ско­му, пи­са­те­лю и об­щественному дея­те­лю К. Ве­лич­ко­ву, по­эту Х. Бо­те­ву, Свя­тым Ки­рил­лу и Ме­фо­дию (2005 год; скульп­тор С. Ки­ри­чев). Городской парк «Сво­бо­да».

Ис­то­рический му­зей (1911 год, один из ста­рей­ших в стра­не; эт­но­гра­фическая экс­по­зи­ция раз­ме­ще­на в до­ме Н. Хри­сто­ви­ча). Ху­дожественная га­ле­рея имени С. Дос­пев­ско­го [1966 год; в её со­ста­ве до­ма-му­зеи ху­дож­ни­ков С. Дос­пев­ско­го (зда­ние 1864 года) и Г. Ге­ра­си­мо­ва], Дом-му­зей К. Ве­лич­ко­ва (1967 год; в зда­нии около 1850 года). Те­ат­ры: дра­ма­тический, ку­коль­ный имени К. Ве­лич­ко­ва.

Пазарджик - важ­ный эко­но­мический центр. Ве­ду­щие промышленные пред­при­ятия (од­ни из круп­ней­ших в стра­не): за­во­ды по про­изводству упа­ков­ки из бу­ма­ги и гоф­ро­кар­то­на ком­па­нии «Ду­ро­пак - Тра­кия па­пир» (со­ору­жён при уча­стии австрийского ка­пи­та­ла) и ре­зи­но­тех­ни­че­ских из­де­лий ком­па­нии «Кау­чук» (при уча­стии бельгийского ка­пи­та­ла; кон­вей­ер­ная лен­та и ре­зи­но­вые шлан­ги). Так­же по­лу­чи­ли раз­ви­тие энер­ге­тическое ма­ши­но­строе­ние (за­вод ком­па­нии «Ел­хим- Искра»; стар­тёр­ные и тя­го­вые ак­ку­му­ля­тор­ные ба­та­реи), стан­ко­строе­ние (РАИС; то­кар­ные, фре­зер­ные стан­ки с ЧПУ и об­ра­ба­ты­ваю­щие цен­тры), ме­бель­ная и швей­ная промышленность.

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