ПАЗАРДЖИК
ПАЗАРДЖИК - город в Болгарии, административный центр области Пазарджик.
Население 77,0 тыс. человек (2013 год). Расположен в юго-западной части страны, к северу от Родопских гор, в верхней (западной) части Верхнефракийской (Марицкой) низменности, на реке Марица. Транспортный узел: через город и близ него проходят автомобильные и железнодорожные магистрали панъевропейских транспортных коридоров: Нюрнберг - Вена - София - Стамбул и Дуррес - Варна. Ближайший международный аэропорт - в городе Пловдив.
Считается, что Пазарджик основан османскими властями в 1485 году как перевалочный пункт на стратегически важной дороге Сараево - Константинополь (частично совпадает с известной с I века римской Виа-Милитарис; Via Militaris). До 1934 года назывался Татар-Пазарджик. По мнению некоторых историков, Пазарджик впервые упоминается в 1472 году как Базар- и Татар-Йенидже. В XVI-XIX веках центр одноименной казы в составе Османской империи (до 1840 года управлялась семьёй Каванозовци).
Первоначально населён в основном турками, к 1865 году доля болгар превысила турецкое население в 2 раза. В 1860-1870-х годах один из центров болгарского национально-освободительного движения. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотрите Русско-турецкие войны) 02(14).01.1878 года взят войсками И. В. Гурко. В 1878-1885 годах в составе Восточной Румелии. С 1885 года в Болгарии. До 1901 года окружной центр, в 1901-1959 годах центр околии, в 1959-1987 годах вновь окружной центр, в 1987-1999 годах в составе Пловдивской области, с 1999 года административный центр одноименной области.
В историческом центре города частично сохранилась планировка османского периода, отдельные постройки XVII-XVIII веков, в т. ч. мечеть Куршум-джамия (1667 год), а также одна из главных городских доминант - Часовая башня (1741 год, разрушена в 1924 году, восстановлена в 2009-2010 годах). В XIX веке на архитектурный облик города большое влияние оказало Болгарское возрождение: Успенский собор (1836-1837 годы) с колокольней (1906 год, завершена в 1932-1934 годах), церкви Святой Параскевы Пятницы (1852 год), Архангела Михаила (1860 год), Преображения Господня (1862 год), Святых Кирилла и Мефодия (1872 год), Святого Георгия.
В середине XIX - начале XX веков также построены: Большая (1850 год) и Малая (1872 год) синагоги; дом купца Н. Христовича (1850 год), ряд общественных зданий, в т. ч. Старая почта с высокой башней (1910 год, архитектор П. Койчев; восстановлена в 1995 году). Памятники художнику С. Доспевскому, писателю и общественному деятелю К. Величкову, поэту Х. Ботеву, Святым Кириллу и Мефодию (2005 год; скульптор С. Киричев). Городской парк «Свобода».
Исторический музей (1911 год, один из старейших в стране; этнографическая экспозиция размещена в доме Н. Христовича). Художественная галерея имени С. Доспевского [1966 год; в её составе дома-музеи художников С. Доспевского (здание 1864 года) и Г. Герасимова], Дом-музей К. Величкова (1967 год; в здании около 1850 года). Театры: драматический, кукольный имени К. Величкова.
Пазарджик - важный экономический центр. Ведущие промышленные предприятия (одни из крупнейших в стране): заводы по производству упаковки из бумаги и гофрокартона компании «Дуропак - Тракия папир» (сооружён при участии австрийского капитала) и резинотехнических изделий компании «Каучук» (при участии бельгийского капитала; конвейерная лента и резиновые шланги). Также получили развитие энергетическое машиностроение (завод компании «Елхим- Искра»; стартёрные и тяговые аккумуляторные батареи), станкостроение (РАИС; токарные, фрезерные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры), мебельная и швейная промышленность.