ПАЙКЕНД

ПАЙКЕНД - древний город в Согде, в Бухарском оазисе.

Со­глас­но «Ис­то­рии Бу­ха­ры» Нар­ша­хи (середина X века), Пайкенд - древ­нее Бу­ха­ры и хо­ро­шо ук­ре­п­лён, за что по­лу­чил название Мед­ный. Со­глас­но иранскому эпо­су «Шах-на­мэ», храм в Пайкенд был воз­ве­дён Фе­ри­ду­ном, ле­ген­дар­ным ца­рём Ариа­ны и Ту­ра­на. По Би­ру­ни, на празд­ник Нак-х-Агам (осе­нью) в Пайкенд со­би­ра­лись зо­роа­ст­рий­ские жре­цы-ма­ги. В 706 году, по­сле дол­го­го со­про­тив­ле­ния, за­хва­чен арабским на­ме­ст­ни­ком Хо­ра­са­на Ку­тай­бой (Ку­тей­бой) ибн Мус­ли­мом, по­лу­чив­шим в Пайкенде не­обы­чай­но бо­га­тую до­бы­чу. Не­од­но­крат­но упо­ми­на­ет­ся в арабских ис­точ­ни­ках как «го­род куп­цов».

С Пайкендом ото­жде­ст­в­ля­ет­ся го­ро­ди­ще Шах­ри-хай­бар («раз­ру­шен­ный го­род») близ современного киш­ла­ка Пай­кенд (Ка­ра­куль­ский район Бу­хар­ской области, Уз­бе­ки­стан), в ни­зовь­ях рек Зе­рав­шан и Каш­ка­да­рья, в 40 км к юго-за­па­ду от Бу­ха­ры. Пер­вые рас­коп­ки в 1914 году (Л. А. Зи­мин), в 1939 году - М. М. Дья­ко­но­ва (в со­ста­ве экс­пе­ди­ции А. Ю. Яку­бов­ско­го), в 1940 году - В. Н. Ке­сае­ва, в 1956 году - Г. В. Шиш­ки­ной и С. Н. Юре­нева (нек­ро­поль и за­мок Бад-Асия). С 1981 года ра­бо­та­ет экс­пе­ди­ция Эр­ми­та­жа (до 2006 года начальник Г. Л. Се­ме­нов, в 2007-2010 годах - А. И. Тор­го­ев, с 2011 года - А. В. Омель­чен­ко) и Института ар­хео­ло­гии АН Уз­бе­ки­ста­на (начальник А. Р. Му­ха­мед­жа­нов до 1991 года, за­тем Д. К. Мир­за­ах­ме­дов). В 1983-1985 годах ис­сле­до­ва­ния так­же про­во­дил А. И. Най­марк, в 2010-2012 годах - экс­пе­ди­ция АН Уз­бе­ки­ста­на и Лув­ра (Ш. Т. Ады­лов и Р. Ран­те). Го­ро­ди­ще со­сто­ит из ци­та­де­ли, двух шах­ри­ста­нов, при­го­ро­да. Спо­ра­ди­че­ски за­се­ля­лось с ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (за­ман­ба­бин­ская куль­ту­ра).

Квад­рат­ная в пла­не ци­та­дель за­ни­ма­ет северо-восточный угол го­ро­ди­ща. Ядром кре­по­сти с конца IV-III веков до н. э. был зо­роа­ст­рий­ский хра­мо­вый ком­плекс, вклю­чав­ший 2 свя­зан­ных об­вод­ны­ми ко­ри­до­ра­ми свя­ти­ли­ща и дво­ры пе­ред ни­ми. В конце III - начале IV веков н. э. Пайкенд по­па­да­ет под власть Са­са­ни­дов. Ци­та­дель уси­ли­ва­ет­ся и дос­ти­га­ет площади 1 га; внут­ри пе­ри­мет­ра стен стро­ят­ся ка­зар­мы. В 2 по­ме­ще­ни­ях об­на­ру­же­ны ос­тат­ки на­стен­ной жи­во­пи­си V-VI веков. В слое по­жа­ра начала VIII века, свя­зан­но­го с арабским за­вое­ва­ни­ем, най­де­ны клад ору­жия и дос­пе­хов и клад из 62 се­реб­ря­ных мо­нет пра­ви­те­ля Бу­хар­ско­го Со­гда, бул­лы с от­тис­ка­ми пе­ча­тей и др. По­сле арабского за­вое­ва­ния был по­стро­ен дво­рец с при­ём­ным за­лом, об­шир­ным дво­ром и ай­ва­ном. Так­же изу­ча­лась со­бор­ная ме­четь X-XI веков с ми­на­ре­том (диа­метр 10,6 м) из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и ко­лон­на­ми из обож­жён­но­го кир­пи­ча (со­глас­но письменным ис­точ­ни­кам, она име­ла кра­си­вей­ший в Средней Азии мих­раб).

Шах­ри­стан I (площадь 11 га) в VI веке был ок­ру­жён сте­ной из сыр­цо­во­го кир­пи­ча на пах­со­вом фун­да­мен­те; в юго-западном уг­лу ис­сле­до­ва­на тра­пе­цие­вид­ная баш­ня. Сте­ны уси­ли­ва­лись не ме­нее 5 раз, в IX-X веках их тол­щи­на дос­ти­га­ла 10 м. Близ ци­та­де­ли об­на­ру­же­ны мо­не­ты и ке­ра­ми­ка V века, ис­сле­до­ва­лись до­ма V-VIII веков, пе­чи стек­ло­ду­вов X-XI веков. В ниж­них сло­ях др. уча­ст­ков най­де­ны ке­ра­ми­ка, мо­не­ты, тер­ра­ко­та, ме­тал­лические ук­ра­ше­ния VI века - середины VII века. Ис­сле­до­ван жи­лой квар­тал конца VII века - третьей четверти VIII века, со­стоя­щий из 3-6-ком­нат­ных од­но­этаж­ных до­мов.

К вос­то­ку от ци­та­де­ли с IX века рас­по­ла­га­лись ра­ба­ты - ка­ра­ван-са­раи с уз­ки­ми по­ме­ще­ния­ми по пе­ри­мет­ру боль­шого квад­рат­но­го дво­ра, ко­то­рые мог­ли быть и ка­зар­ма­ми для га­зи­ев (бор­цов за ве­ру), ох­ра­няв­ших город от ко­чев­ни­ков и внутренний по­ря­док. Ме­ж­ду ра­ба­та­ми на­хо­дил­ся му­сульманский нек­ро­поль, бли­же к ци­та­де­ли - квар­тал ке­ра­ми­стов. В 5-7 км к се­ве­ро-вос­то­ку от ци­та­де­ли, близ зам­ка Бад-Асия (IX-X века), был нек­ро­поль до­му­суль­ман­ско­го Пайкенда (сохранилось около 30 нау­сов). В 0,5 км к се­ве­ро-за­па­ду от Бад- Асия – се­ли­ще Ба­ки­бун IX-XI веков. Жизнь в Пайкенде пре­кра­ти­лась в свя­зи с из­ме­не­ни­ем вод­но­го ре­жи­ма к середине XI века.

Пайкенд яв­ля­ет­ся од­ним из наи­бо­лее пол­но ис­сле­до­ван­ных па­мят­ни­ков Со­гда IV-XI веков. С 1999 года Эр­ми­таж пуб­ли­ку­ет еже­год­ные от­чё­ты о рас­коп­ках в Пайкенде [Ма­те­риа­лы Бу­хар­ской Ар­хео­ло­ги­че­ской экс­пе­ди­ции. В выпуске 11 (2011 год) - пол­ная библиография о Пайкенде]. Го­ро­ди­ще и часть рас­ко­пов от­кры­ты для ос­мот­ра. Ра­бо­та­ет му­зей.

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