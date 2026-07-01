ПАЙКЕНД
ПАЙКЕНД - древний город в Согде, в Бухарском оазисе.
Согласно «Истории Бухары» Наршахи (середина X века), Пайкенд - древнее Бухары и хорошо укреплён, за что получил название Медный. Согласно иранскому эпосу «Шах-намэ», храм в Пайкенд был возведён Феридуном, легендарным царём Арианы и Турана. По Бируни, на праздник Нак-х-Агам (осенью) в Пайкенд собирались зороастрийские жрецы-маги. В 706 году, после долгого сопротивления, захвачен арабским наместником Хорасана Кутайбой (Кутейбой) ибн Муслимом, получившим в Пайкенде необычайно богатую добычу. Неоднократно упоминается в арабских источниках как «город купцов».
С Пайкендом отождествляется городище Шахри-хайбар («разрушенный город») близ современного кишлака Пайкенд (Каракульский район Бухарской области, Узбекистан), в низовьях рек Зеравшан и Кашкадарья, в 40 км к юго-западу от Бухары. Первые раскопки в 1914 году (Л. А. Зимин), в 1939 году - М. М. Дьяконова (в составе экспедиции А. Ю. Якубовского), в 1940 году - В. Н. Кесаева, в 1956 году - Г. В. Шишкиной и С. Н. Юренева (некрополь и замок Бад-Асия). С 1981 года работает экспедиция Эрмитажа (до 2006 года начальник Г. Л. Семенов, в 2007-2010 годах - А. И. Торгоев, с 2011 года - А. В. Омельченко) и Института археологии АН Узбекистана (начальник А. Р. Мухамеджанов до 1991 года, затем Д. К. Мирзаахмедов). В 1983-1985 годах исследования также проводил А. И. Наймарк, в 2010-2012 годах - экспедиция АН Узбекистана и Лувра (Ш. Т. Адылов и Р. Ранте). Городище состоит из цитадели, двух шахристанов, пригорода. Спорадически заселялось с раннего бронзового века (заманбабинская культура).
Квадратная в плане цитадель занимает северо-восточный угол городища. Ядром крепости с конца IV-III веков до н. э. был зороастрийский храмовый комплекс, включавший 2 связанных обводными коридорами святилища и дворы перед ними. В конце III - начале IV веков н. э. Пайкенд попадает под власть Сасанидов. Цитадель усиливается и достигает площади 1 га; внутри периметра стен строятся казармы. В 2 помещениях обнаружены остатки настенной живописи V-VI веков. В слое пожара начала VIII века, связанного с арабским завоеванием, найдены клад оружия и доспехов и клад из 62 серебряных монет правителя Бухарского Согда, буллы с оттисками печатей и др. После арабского завоевания был построен дворец с приёмным залом, обширным двором и айваном. Также изучалась соборная мечеть X-XI веков с минаретом (диаметр 10,6 м) из сырцового кирпича и колоннами из обожжённого кирпича (согласно письменным источникам, она имела красивейший в Средней Азии михраб).
Шахристан I (площадь 11 га) в VI веке был окружён стеной из сырцового кирпича на пахсовом фундаменте; в юго-западном углу исследована трапециевидная башня. Стены усиливались не менее 5 раз, в IX-X веках их толщина достигала 10 м. Близ цитадели обнаружены монеты и керамика V века, исследовались дома V-VIII веков, печи стеклодувов X-XI веков. В нижних слоях др. участков найдены керамика, монеты, терракота, металлические украшения VI века - середины VII века. Исследован жилой квартал конца VII века - третьей четверти VIII века, состоящий из 3-6-комнатных одноэтажных домов.
К востоку от цитадели с IX века располагались рабаты - караван-сараи с узкими помещениями по периметру большого квадратного двора, которые могли быть и казармами для газиев (борцов за веру), охранявших город от кочевников и внутренний порядок. Между рабатами находился мусульманский некрополь, ближе к цитадели - квартал керамистов. В 5-7 км к северо-востоку от цитадели, близ замка Бад-Асия (IX-X века), был некрополь домусульманского Пайкенда (сохранилось около 30 наусов). В 0,5 км к северо-западу от Бад- Асия – селище Бакибун IX-XI веков. Жизнь в Пайкенде прекратилась в связи с изменением водного режима к середине XI века.
Пайкенд является одним из наиболее полно исследованных памятников Согда IV-XI веков. С 1999 года Эрмитаж публикует ежегодные отчёты о раскопках в Пайкенде [Материалы Бухарской Археологической экспедиции. В выпуске 11 (2011 год) - полная библиография о Пайкенде]. Городище и часть раскопов открыты для осмотра. Работает музей.