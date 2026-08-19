ПАЙДЕЙЯ (др.-греч. παιδεία ‒ воспитание, обучение, от παῖς, παιδός ‒ ребенок)

Система воспитания и обучения в античной Греции, направленная на создание идеального гражданина полиса; также – соответствующая категория греческой философии.

В Греции обучение не было юридически обязательным, но подразумевалось, что родители должны дать его детям; его программа включала в себя интеллектуальную, физическую и музыкальную составляющую. В основе пайдейи как системы воспитания лежал греческий идеал калокагатии , подразумевающий сочетание физических и нравственных достоинств, гармонию души, ума и тела. Другим важным элементом общественного бытия греков, естественно вошедшим и в систему воспитания и образования, стал агон – соревновательное начало, дух соперничества, конкурентной борьбы, стремление к победе и славе. В различных греческих городах-государствах существовали местные особенности пайдейи, ибо она самым непосредственным образом была связана с государственным устройством и общественной жизнью полиса.

Для античной Греции обычно выделяют две системы воспитания и обучения детей – спартанскую и афинскую. Спартанская ἀγωγή (воспитание, образ жизни) была более милитаризированной, ибо подразумевала воспитание исключительно будущего воина. С 7 лет будущий спартиат проходил систему общественного воспитания в отрядах-агелах, где условия жизни были поистине спартанскими: дети спали на жестком ложе из собственноручно собранного тростника, ходили босыми, никогда не брали теплых ванн, ели впроголодь, общались и проводили время только друг с другом и т.п. Как замечает Плутарх: « Грамоте они учились лишь в той мере, в какой без этого нельзя было обойтись, в остальном же все воспитание сводилось к требованиям беспрекословно подчиняться, стойко переносить лишения и одерживать верх над противником» (Lyc., 16, перевод С.П. Маркиша). Особое внимание обращалось на хоровое пение – спартанские песни воспламеняли мужество и звали на подвиг. Время от времени детей водили на сисситии как в школу для развития ума: там они слушали разговоры взрослых спартиатов и усваивали особую манеру выражать свои мысли «по-лаконски» (т.е. лаконично) – колко, ёмко, изящно и – главное – в немногих словах. Их подвергали различным испытаниям, в том числе, ритуальной порке на алтаре Артемиды–Ортии: Плутарх утверждает, что он сам видел не один случай, как мальчики умирали, не выдержав бичевания (ibid., 18).

В Афинах, как и в большинстве греческих полисов, школы были частными. В начальной школе (с 7 лет), куда ребенка отводил специальный раб-педагог, дети занимались с учителем-грамматистом, постигали грамоту, чтение, письмо, читали поэмы Гомера и Гесиода, стихотворения Солона и Феогнида, басни Эзопа. Дети занимались и с учителем-кифаристом, вместе с которым они разучивали гимны в честь богов, пели обрядовые песни; кифарист обучал их также игре на музыкальных инструментах – лире или кифаре. Так ученики готовились и к музическим агонам, и к участию в различных религиозных полисных торжествах, в которых обязательно подразумевалась музыкальная программа, и к пению на домашних праздниках и симпосионах . В духе калокагатии шли и усердные занятия физкультурой и спортом. Под руководством учителя-педотриба в палестрах мальчики занимались гимнастикой, состязались в беге, прыжках, метании копья и диска. По завершению школьного обучения юноши проходили обязательную службу эфебами , неся службу в гарнизонах и пограничных аттических крепостях. Они по-прежнему тренировались с педотрибом, а военной подготовкой ведал специальный инструктор-дидаскал. С эфебами проводили также занятия по риторике, философии и музыке. Закончив обязательную службу и вступив в полные права гражданства, молодой афинянин мог продолжить свое образование, слушая местных и заезжих философов – учителей мудрости – и риторов, посещая знаменитые афинские гимнасии .

Женское образование носило в Афинах домашний, семейный характер, школ для девочек не было, хотя нам известно, что в некоторых греческих полисах были специальные учебные заведения для девушек (Лесбос) или школы, которые посещали дети обоего пола (Теос). Девочек учили грамоте – читать и писать, но упор, конечно, делался на домоводство и женское рукоделие. Учились они также музыке, пению и танцам, что было необходимо для участия в различных религиозных празднествах. Спартанская система воспитания девочек имела свою специфику, отличную от прочих греческих полисов. Цель её была подготовить будущую мать воина-спартиата, поэтому большое внимание уделялось занятиям гимнастикой, состязаниям в беге и силе. Судя по приводимым у авторов примерам, спартанки не хуже своих мужей могли выражаться по-лаконски (Plut. Lyc., 14; 25).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева