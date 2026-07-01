ПАВСКИЙ ГЕРАСИМ ПЕТРОВИЧ

ПАВСКИЙ ГЕРАСИМ ПЕТРОВИЧ - российский библеист, богослов, филолог (гебраист и русист), академик Петербургской АН (1858), протоиерей.

Из семьи священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (СПбДА) (1814, 1-й выпуск). Преподаватель СПбДА по классу еврейского языка (1814-1835 годы), профессор (1818). Рукоположен в священники (1815). Один из директоров Российского библейского общества (РБО; смотри Библейские общества ) (1815-1826 годы). Цензор Комитета духовной цензуры (1817-1827 годы). Законоучитель в Александровском лицее (1817). Профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре богословия (1819-1826 годы). Доктор богословия (1821). Законоучитель наследника престола, будущего императора Александра ІІ (1826-1835 годы).

Павский стоял у истоков школы отечественной гебраистики. Грамматика и хрестоматия еврейского (древнееврейского) языка Павского оставались основными учебными пособиями в системе духовного образования вплоть до 1875 года. Павскому принадлежит особая заслуга в осуществлении перевода Библии на русский язык; он был членом Переводного комитета РБО, непосредственным переводчиком и редактором текстов (1817-1825 годы). Перевёл Евангелие от Матфея (1821), Псалтирь (1822), практически полностью Восьмикнижие (Пятикнижие, книги Иисуса Навина, Судей и Руфь; 1825, тираж уничтожен). После закрытия РБО (1826) и прекращения официальной программы русского перевода Библии Павский завершил перевод Ветхого Завета на занятиях в классе еврейского языка в СПбДА (в конце 1830-х годов переводы студентов академии были литографически размножены). Отдельные книги Ветхого Завета в переводе Павского (3-я и 4-я Цар., 1-я и 2-я Пар., Притч.) напечатаны в журнале «Дух христианина» (1862-1863 годы). Принципиальная позиция Павского в переводе - строгая ориентация на еврейский оригинал. Переводы Павского, отличавшегося глубоким знанием еврейского и русского языков, использовались последующими переводчиками Ветхого Завета. Он также активно участвовал в выполняемых в СПбДА переводах творений святых отцов.

В богословии и библеистике Павский придерживался принципа открытого, критического исследования. В магистерской работе «Обозрение книги Псалмов, опыт археологический, филологический и герменевтический» (1814) одним из первых в отечественной библейской науке оспорил традиционные представления о принадлежности пророку Давиду всех псалмов. На филологическом и историко-критическом анализе текста строились комментарии Павского к переводам библейских книг. Он первый и едва ли не единственный в XIX веке российский библеист, в полной мере пользовавшийся достижениями западной критической школы. Это дало почву для подозрений в уклонении Павского от православия и послужило идейным основанием для его отставки со всех постов в 1835 году, а позднее (1841-1844 годы) - для специального расследования Синодом дела, в ходе которого Павский был принуждён к отречению от своих убеждений.

В области русской филологии Павскому принадлежит заслуга первого научного описания (не утратившего актуальности и в начале XXI века) категории вида русского глагола. Главный труд Павского в области русистики - «Филологические наблюдения над составом русского языка» (т. 1-3, 1841-1842 годы; 3-е издание, 2012), за который ему присуждена полная Демидовская премия (1844). Среди других работ Павского в области русистики - сочинение «К истории русской грамматики» (издано в 1887 году), представляющее собой резкий критический разбор «Практической русской грамматики» Н.И. Греча; один из первых по времени перевод «Слова о полку Игореве» (издан в 1880 году).