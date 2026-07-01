ПАВЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ

Родился 31.05.1945, г. Краснодар. Окончил Кубанский государственный университет в 1970 г.

Кандидатская диссертация , 1980 г. Докторская диссертация : Кубанский государственный университет, кафедра новой, новейшей истории и международных отношений, 1989).

Доктор исторических наук, 1980-1985 гг. – старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории Кубанского государственного университета; 1985-1989 гг.- и.о. доцента кафедры новой и новейшей истории Кубанского государственного университета; 1989-2003 гг. – доцент кафедры новой, новейшей истории и международных отношений.

Область интересов : Новая, новейшая история, глобалистика.

Сочинения: К вопросу о роли имперского фактора в истории России // Голос минувшего. 2001. № 1-2;

О геополитическом факторе во Второй мировой войне // Материалы научной конференции: Россия в войнах XX века. Сочи октябрь 2001 г.;

Глобализм как высшая стадия империализма // Сб. докладов и выступлений. Патриотизм, национализм, глобализм: государственные, этно-социальные и правовые аспекты. Всероссийская научно-практическая конференция 30-31 мая 2002 г. – Адлер: Изд-во администрации Краснодарского края, 2002;

Вековые конфликты и их роль в историческом процессе. Краснодар, 2002.