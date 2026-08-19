ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД - город в России, в восточной части Московской области, центр Павлово-Посадского района.

Население 65,0 тысяч человек (2013). Расположен на реке Клязьма, при впадении в неё реки Вохонка (Вохна). Железнодорожная станция. В 6 км к северу от Павловского Посада проходит федеральная автотрасса «Волга» ( Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа).

Возник на территории волости Вохна, которая впервые упоминается в 1336 году в первой духовной грамоте великого князя владимирского Ивана I Даниловича Калиты. В 1570-х годах - 1764 году вотчина Троице-Сергиева монастыря. В 1585/1586 годах в писцовой книге Московского уезда в составе волости Вохна впервые упоминаются Дмитриевский погост и сельцо Павлово, которые к середине 1640-х годов слились в село Павлово (Вохна), ставшее центром окрестных земель. С XVIII века в Павлове открывались крестьянские ткацкие предприятия, крупными предпринимателями стали местные крестьяне Лабзины, Широковы, Щепетельниковы и другие. С конца XVIII века центр производства павловских платков. Во время Отечественной войны 1812 года в селе и его окрестностях активно действовали партизаны и боевые дружины. В 1839-1845 годах построено прошедшее близ Павлова шоссе Москва - Нижний Новгород. Указом императора Николая I от 2(14).6.1844 года объединением села Павлово (Вохна) и деревень Дуброво, Захарово, Меленки и Усово образован посад Павловский. Он получил упрощённое городское управление, но до 1917 года имел официальный статус посада. В 1861 году открыто движение по прошедшей непосредственно близ посада железнодорожной линии Москва - Владимир. К началу XX века посад Павловский - один из важных центров текстильного производства в Подмосковье, среди крупнейших предприятий - фабрики Русско-французского анонимного общества хлопчатобумажной мануфактуры, фабрики Товарищества Я. Лабзина и В. Грязнова (ныне «Павловопосадская платочная мануфактура») и другие. Город с 1917 года (без официального оформления; законодательно статус закреплён в 1925 году). 26.10(8.11).1917 года установлена советская власть. Районный центр Орехово-Зуевского округа Московской области (1929-1930 годы), Московской области (1930-1959 годы, с 1965 года).

В центральной части П. П.Павловского Посада (на правобережье Клязьмы) сохранились регулярная планировка (начала формироваться около 1840 года, план утверждён в 1887 году) и частично застройка середины XIX - начала XX веков. На правом берегу Вохонки, на Воскресенской (бывшей Базарной) площади, сохранился классицистический дом купца Д.И. Широкова (конец 1830-х годов; ныне Выставочный зал); близ площади - усадьбы Рязанкиных (1830-1840-е годы), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1900-е годы, верх восстановлен в 2007 году). Сохранились также: здание фабрики Товарищества Я. Лабзина и В. Грязнова, ряд частных домов конца XIX - начала XX веов; здание кинотеатра «Вулкан» в духе неоклассицизма (начало XX века); деревянные дома с резьбой XIX - 1-й половины XX веков (в том числе дом, в котором родился актёр В.В. Тихонов). В южной части города - квартал фабрик Русско-французского анонимного акционерного общества (конец XIX - начало XX веков).

В Заречье (на левом берегу Вохонки), в бывшем Дмитриевском погосте, - одна из главных архитектурных доминант, ампирная 4-ярусная колокольня (1838-1841 годы) Воскресенской церкви (1703, разрушена в 1940-е годы). Рядом с ней - церковь Святого Николая (1914). В Заречье также часовня в память избавления от нашествия французов в 1812 году (1912, архитектор В.К. Сероцинский; разрушена в 1932 году, восстановлена в 2007-2008 годах). На северной окраине города - Покровско-Васильевский мужской монастырь (с 1903 года; закрыт в 1920 году, возрождён в 1995 году) с церквами Покрова Пресвятой Богородицы (1870-1872 годы; нижняя церковь Святого Василия Исповедника освящена в 1874 году; трапезная и колокольня в русском стиле - 1907-1910 годы, архитектор В.П. Десятов) и Святого Иоанна Предтечи (2000-е годы). В бывшем поселке Городок, на левом берегу Клязьмы, - 4-столпная Вознесенская церковь в неовизантийском стиле (1908, архитектор Десятов). Старообрядческая церковь Рождества Богородицы в бывшем селе Корнево (1997).

Филиалы вузов, в том числе Российского государственного социального университета, Современной гуманитарной академии. Историко-художественный музей (1971; в деревянном здании начала XX века; коллекция платков).

Традиционно важное значение имеет лёгкая промышленность: «Павловопосадская платочная мануфактура» выпускает свыше 400 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из шерсти, хлопка, шёлка; «Павловопосадский камвольщик» - свыше 100 наименований полушерстяных тканей; «Павловопосадский шёлк» - декоративные ткани различного назначения (в том числе портьерные, церковные, подкладочные, мебельные; пошив штор). Производство электронной продукции, лакокрасочных материалов для нужд автомобильной промышленности, токопровода с литой изоляцией, алюминиевых профилей для строительных, оконных и специальных конструкций, кирпича, в том числе облицовочного, мебели, металлоизделий, швейных изделий.

В 15 км к юго-востоку от Павловского Посада, в деревне Новозагарье, - Успенская церковь в стиле петровского барокко (1714-1715 годы, перестроена в стиле ампир в 1844 году, архитектор А.Г. Григорьев; трапезная и колокольня в русском стиле, 1906-1911 годы, архитектор В.П. Десятов).

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