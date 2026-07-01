ПАВЛОВСКИЙ МУЗЕЙ

Павловский историко-художественный музей имени Г.Ф. Борунова был открыт 7 ноября 1987 года.

Музей ведет работу по сохранению культурного и исторического наследия района. На территории района расположено 56 памятников, в том числе 28 памятников истории и культуры.

Музейными работниками проводится исследовательская работа по истории района. Музеем созданы школьные музеи и 1 сельский музей. Совместно проводятся школьные конференции, Копытовские, малые Ползуновские, Боруновские чтения, Рождественские встречи, Дни славянской письменности и культуры, Вахты памяти, поездки в археологические экспедиции и другое.

Оформляются экспозиции, выставки, альбомы, организуются экскурсии и встречи ветеранов и заслуженных людей с подрастающим поколением.

Иллюстрации:

Павловский историко-художественный музей имени Г.Ф. Борунова.