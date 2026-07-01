ПАВЛОВСКИЙ ГЕНРИХ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский художник и педагог.

Ранние годы

Родился в 1907 году в украинском селе Каменское. Спустя три года семья Павловских перебралась в Ново-Борисов. Мальчик увлекался рисованием. Его художественное образование началось в Витебском художественном техникуме. Выпустившись в 1929 году, он получил направление в Академию художеств для дальнейшего обучения. В 1930 году стал студентом Института пролетарского изобразительного искусства. В 1937 году Генрих его окончил. Тот факт, что его выпускную работу - “1905 год” - приобрел Русский музей , говорил о невероятном успехе, крайне редком для недавнего выпускника.

Творчество и преподавание

Павловский начал принимать участие в различных выставках, еще будучи студентом. А по выходе из института его участие в этих мероприятиях стало и вовсе регулярным. Из-под его кисти выходили портреты, пейзажи, жанровые сцены, исторические полотна. Его произведения не терялись на фоне работ маститых живописцев. В 1937 году Павловского приняли в Ленинградский Союз художников. Он начал преподавательскую деятельность в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Служил ассистентом в мастерской Александра Осмеркина, под руководством которого недавно учился сам.

Когда началась Великая Отечественная война , Павловский отправился в Новосибирск. Туда был эвакуирован театр драмы им. А.С. Пушкина. Сам мастер не подлежал призыву в армию, так как в 1919 году в результате несчастного случая потерял кисть левой руки и очень сильно повредил правую. В Новосибирске сотрудничал с театром, оформив несколько постановок.

Вскоре он отправился в Самарканд, куда к лету 1942 года переместилась Академия художеств.

В 1944 году вернулся в северную столицу и принял активное участие в оформлении Музея обороны Ленинграда. Осенью возобновились занятия в институте живописи, скульптуры и архитектуры, который тем летом приехал из эвакуации.

В 1950 году Генрих Васильевич перешел в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной . Там он и служил до конца своей жизни, до 1973 года.