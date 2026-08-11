ПАВЛОВСКИЕ ПЛАТКИ

ПАВЛОВСКИЕ ПЛАТКИ - павловские шали, традиционный русский художественный промысел с центром в городе Павловский Посад Московской области.

Изготовление платков и сарафанных тканей, украшенных орнаментом из золотых нитей, известно в этой местности уже с конца XVIII века; распространение получило и шёлкоткачество. Современное производство платков и шалей в посаде Павловский (ныне город Павловский Посад) с 1860-х годов наладили купцы Я.И. Лабзин и В.И. Грязнов.

Декорирование тонких шерстяных тканей в Павловском Посаде базируется на древних традициях народной ручной набойки. В орнаментике нередко использовался «турецкий» узор, восходящий к тканым восточным шалям; с 1870-х глжлв начали преобладать мотивы букетов из садовых цветов наряду с изображением стилизованных ветвей, завитков, фестончатых лент. Цветочные мотивы, как правило, заключены в медальоны или дополнены вписанными в композицию геометрическими фигурами из цветочных гирлянд. Павловские платки изначально отличались выверенной гармонией цветовых сочетаний и отдельных элементов декора; окончательно их стиль сложился на рубеже XIX-XX веков. Ныне в изготовлении платков, шалей, шарфов (из шерсти и шёлка), также хлопчатобумажных скатертей мастера «Павловопосадской платочной мануфактуры» применяют трафаретную печать , ручную набойку и набивку на плоскопечатных машинах; проводится также работа по восстановлению рисунков старых павловских платков и шалей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)