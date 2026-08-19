ПАВЛОВСК ГОРОД

ПАВЛОВСК ГОРОД - город в России, в составе Пушкинского района города Санкт-Петербург.

Население 16,4 тысяч человек (2013). Расположен на реке Славянка. Железнодорожная станция.

В 1770-х годах на месте современного Павловска сооружены императорские охотничьи домики «Крик» и «Крак». 12(23).12.1777 года императрица Екатерина II подарила земли на берегах реки Славянка своему сыну великому князю Павлу Петровичу (будущему императору Павлу I ) по случаю рождения внука, Александра Павловича (будущего императора Александра I). Там основано село Павловское, где в последней четверти XVIII - 1-й четверти XIX веков создан дворцово-парковый комплекс. С 1796 года безуездный город Павловск. Входил в состав Софийского (до 1808 года) и Царскосельского (1808-1923 годы; с 1918 года Детскосельского) уездов Санкт-Петербургской (с 1914 года Петроградской) губернии. Павловск принадлежал императрице Марии Фёдоровне (1801-1828 годы), великим князьям Михаилу Павловичу (1828-1849 годы), Константину Николаевичу (1849-1892 годы), Константину Константиновичу (1892-1915 годы) и князю императорской крови Иоанну Константиновичу (1915-1917 годы). В 1836-1838 годах между Санкт-Петербургом и Павловском проложена первая в России железная дорога общественного пользования - Царскосельская железная дорога. В 1904 году открыто постоянное движение по линии Царское Село - Дно, прошедшей близ парка Павловска. Город сыграл заметную роль в развитии отечественной культуры, став своеобразным «Русским Парнасом». В Павловске часто бывали В.А. Жуковский , И.А. Крылов, Ф.Н. Глинка, Н.М. Карамзин и другие. В 1838 году построен железнодорожный вокзал (архитектор А.И. Штакеншнейдер; разрушен в 1942 году) с концертным залом, в котором выступали И. Штраус, А.К. Глазунов, Л.С. Ауэр, Р.М. Глиэр, С.С. Прокофьев, Й. Лабицкий, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.П. Павлова и другие. В 1876 году открыт драматический театр (архитектор Н.Л. Бенуа; не сохранился).

Советская власть в Павловске установлена в январе 1918 года. В 1918 году дворцово-парковый комплекс Павловск превращён в музей (ныне Государственный музей-заповедник «Павловск», в 1989 году включён в список Всемирного наследия). В 1918-1944 годах город назывался Слуцк, в честь участницы российского революционного движения В.К. Слуцкой (1874-1917 годы). В октябре 1919 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, занят частями Северо-Западной армии под командованием генерала от инфантерии Н.Н. Юденича , 23.10.1919 года занят частями РККА. В 1936-1953 годах центр Слуцкого (с 1944 года Павловского) района Ленинградской области. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 16.9.1941 года, сильно разрушен, серьёзно пострадал дворцово-парковый комплекс Павловска. Освобождён частями Красной Армии 24.1.1944 года. В 1995-2005 годах центр Павловского района Санкт-Петербурга, с 2005 в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга. Один из важных росийских центров культурно-познавательного туризма.

Важнейшее градостроительное значение в Павловске имеет архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма . В юго-западной части комплекса расположен дворец (1782-1786 годы, архитектор Ч. Камерон ; перестроен в 1796-1801 годах, архитектор В. Бренна, после пожара 10(22).1.1803 года перестроен А.Н. Воронихиным к 1824 году), состоящий из осного 3-этажного перекрытого плоским куполом здания и боковых флигелей, соединённых с ним галереями. В 1797-1799 годах по проекту Бренны, пристроившего 2 новых крыла, парадный двор приобрёл форму эллипса (в центре двора - памятник Павлу I, 1872, копия памятника в Гатчине скульптора И.П. Витали), по его же проекту пристроена церковь Святых апостолов Петра и Павла (1799). Среди более 300 помещений дворца и боковых корпусов выделяются Танцевальный зал (1786-1787, архитектор Камерон), кабинет «Фонарик» (1807, архитектор Воронихин); на 2-м этаже - залы Итальянский (1787), Греческий (1788-1790 годы), Войны и Мира; парадная спальня (около 1790, все - архитектор Бренна), Картинная галерея (1798), Большой (Тронный) зал; библиотечный корпус (1822-1824 годы, архитектор К.И. Росси). В отделке интерьеров также участвовали архитекторы Дж. Кваренги, Воронихин, скульпторы И.П. Мартос , И.П. Прокофьев, М.И. Козловский, В.И. Демут-Малиновский, живописцы П. ди Г. Гонзаго, Дж. Б. Скотти и другие. После Великой Отечественной войны дворцовый ансамбль восстановлен в 1946-1977 годах. Во дворце размещено большое собрание западно-европейской и русской скульптуры, живописи, мебели, фарфора и стекла, художественной бронзы, часов, тканей и костюма и другого.

К дворцу примыкает пейзажный парк (1780-1828 годы, по планам 1780 и 1784 годов - архитектор Ч. Камерон) - один из самых больших в мире (свыше 600 га), с прудами, павильонами, обелисками и другими сооружениями, многие из которых построены по проектам Камерона: ротондальный Храм Дружбы (1780-1782 годы), Храм Аполлона (Колоннада Аполлона, 1781-1783 годы; статуя Аполлона - копия скульптуры Ф.Г. Гордеева), Вольер (Птичник, 1782-1785 годы; перестроен в 1806 году архитекторами П.Д. Шрётером, А.Н. Воронихиным), Молочня (1782), колонна «Конец света» (1783), павильон «Памятник родителям» (1786-1787 годах, скульптурная группа установлена около 1807 года, скульптор И.П. Мартос), ротондальная «Холодная мыльня» (1799) с мостом Кентавров (1795-1799 годы), павильон Трёх граций (1800-1801 годы) и другие.

Рядом с дворцом расположены регулярные участки парка: Тройная липовая аллея (1780, архитектор Ч. Камерон), «Собственный садик» (1780-е годы, художник А.Ф. Виолье, 1800, архитектор Камерон). По проектам В. Бренны с элементами регулярности созданы участки парка: «Большие круги» (1799), «Большая звезда» с Круглым (Музыкальным) залом (1799-1800 годы), «Старая Сильвия» с 12 лучами аллей (1797; 13 бронзовых копий античных статуй, 1780-1796 годы) и «Новая Сильвия»; сооружены Амфитеатр («Бельведер»; 1793), «Пиль-башня» (1795-1797 годы, росписи 1798 П. ди Г. Гонзаго). В 1798-1803 годах по проекту Гонзаго вырыты пруды в Долине прудов и Красной долине (на Венерином пруду – остров Любви с трельяжем); в 1800-1820-е годы сформирован район Белой берёзы с аллеями-лучами.

Среди других парковых построек XIX - начала XX веков.: мосты - Висконтиев (1802-1803, архитектор Д. Висконти по проекту А.Н. Воронихина) и Чугунный (1823, архитектор К.И. Росси); ворота Театральные (1802, архитектор В. Бренна) и Чугунные (Николаевские; 1826, архитектор Росси); мавзолей «Супругу Благодетелю» (1805-1808 годы, архитектор Ж. Тома де Томон; памятник императору Павлу I работы И.П. Мартоса), Розовый павильон (1811-1812 годы, архитектор Воронихин; танцевальный зал пристроен в 1814 году по проекту Росси и П. ди Г. Гонзаго); павильон Росси (1910-1913 годы, архитектор К.К. Шмидт, по проекту Росси 1816 года; бронзовая статуя императрицы Марии Фёдоровны, 1914, скульптор В.А. Беклемишев). В начале XIX века в парке было свыше 30 каскадов (Большой каскад, 1786-1787 годы, архитектор Ч. Камерон, перестроен в 1792-1794 годах, Бренна; Руинный каскад, 1793-1794 годы, Бренна).

К югу и юго-западу от музея-заповедника «Павловск» сохранились: обелиск в честь основания Павловска (1782, архитектор Ч. Камерон), ансамбль Мариинского госпиталя с церковью Святой Марии Магдалины (1781-1784 годы, архитектор Дж. Кваренги), дворцовые конюшни (1786-1792 годы, архитекторы Камерон, В. Бренна), крепость Бип (1795-1797 годы, архитекторы Бренна, Д. Квадри); Никольский собор в русском стиле (1900-1902 годы, архитектор А.И. фон Гоген). Деревянная Троицкая церковь (2007-2008 годы).

Павловская опытная станция Всеросийского. НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова (1926).

Иллюстрации:

Фото Д.В. Соловьёва; Дворец. 1782-1786 годы. Перестроен в 1796-1801 и 1803-1824 годах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)