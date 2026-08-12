ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСК - город в России, в южной части Воронежской области, центр Павловского района.

Население 25,1 тысяч человек (2013). Расположен на левом берегу реки Дон , при впадении в неё реки Осередь, в 45 км от железнодорожной станции Подгорное. Близ Павловска проходит федеральная автотрасса «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск).

Основан в 1709 году как город-крепость Осеред (место для строительства выбрано военным инженером И. Дангелем и корабельным мастером Р. Козенцем), при котором построена верфь. На строительстве города (велось по регулярному плану) работали пленные шведы. Город делился на замок (не сохранился) и предместье (форштадт). Уездный город Азовской (1709-1725 годы) и Воронежской (1725-1924 годы; в 1779-1796 годах Воронежское наместничество) губерний. В 1709 и 1722 годах город посещал ПЁТР I . После заключения Прутского мира 1711 года сюда был переведён гарнизон из упразднённой в Приазовье Павловской крепости. Примерно с 1715 года Осеред стал называться Павловской, Ново-Павловской крепостью или Павловском (постепенно закрепилось последнее название). В середине 1720-х годов - 1795 году (с перерывами) здесь существовало Адмиралтейство. В XVIII веке в Павловске строились военные корабли, существовали пушечный (до 1739 года), литейный и пороховой (до 1778 года) заводы. В 1728 пострадал от сильного наводнения. В 1737 году утратил статус крепости. Неоднократно подвергался сильным пожарам (1744, 1762, 1793).

24.2.1918 года установлена советская власть. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов занят войсками генерал-лейтенанта П.Н. Краснова (29.8.1918 года), отбит 1.9.1918 года частями РККА, в сентябре - декабре 1918 неоднократно переходил из рук в руки, в январе - июне 1919 под контролем РККА. 27.6.1919 года занят частями Вооруженных сил Юга России. Вновь занят частями РККА 5.12.1919 года в ходе Хопёро-Донской наступательной операции, составной части Южного и Юго-Восточного фронтов наступления 1919-1920 годов. В 1924-1928 годах Павловск входил в Россошанский уездный районный центр Россошанского округа Центральночернозёмной области (1928-1930 годы), Центральночернозёмной области (1930-1934 годы), с 1934 года - Воронежской области.

В центре Павловска сохраняется регулярная планировка с прямоугольными кварталами (генплан 1798 года, Е.А. фон Колов). В последней трети XVIII века построены: церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1766-1776 годы, перестроена в 1840-1850-х годах и 1901 году), Спасо-Преображенский собор (1780-1786 годы; колокольня - 1799; приделы 1851-1855 годы, архитектор В.И. Егоров; в 1960-е годы перестроен под Дом культуры), Покровская церковь (1780-1783 годы, перестроена в русско-византийском стиле в 1859 году) (главы всех храмов разрушены в советское время).

Среди ранних жилых построек - дома Чекрызова (1-я половина XIX века, 1870-е годы) и Студенцова (1-я половина XIX века, второй этаж в стиле необарокко конец XIX века). Близ бывшей центральной площади расположен комплекс духовного училища с главным корпусом в русском стиле (1896; архитектор А.М. Баранов; ныне сельскохозяйственный техникум). Много построек в духе эклектизма, в том числе здания земской управы (конец XIX века), Дворянского собрания (начало XX века), уездного казначейства с элементами модерна (1912). Памятник Петру I (1988, скульптор Л.Е. Кербель). Воронежская опытная станция по многолетним травам Всеросийского НИИ кормов имени В.Р. Вильямса (г. Лобня). Государственный историко-краеведческий музей (с 1977 года, современный статус с 1991 года). Музей Российского флота (1996).

В Павловске - судостроительно-судоремонтный завод (понтонные мосты, водолазные платформы и другие); производство стройматериалов, в том числе гранитного щебня Шкурлатовского месторождения, железо-бетонных изделий. Мелькомбинат.

Близ Павловска, в селе Лосево, - барочная Благовещенская церковь (1782).

Иллюстрации:

Павловск (Воронежская область).Главное здание духовного училища. 1896. Архитектор А.М. Баранов. Ныне сельскохозяйственный техникум.

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