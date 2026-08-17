ПАВЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ПАВЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА - российская артистка балета, педагог, народный артист СССР (1984).

В 1974 году окончила Пермское хореографическое училище (педагог Л.П. Сахарова), в 1983 году - отделение педагогов-балетмейстеров ГИТИСа. В годы учёбы выступала в спектаклях Пермского театра оперы и балета (Сванильда - «Коппелия» Л. Делиба, Жизель - «Жизель» А. Адана, Маша - «Щелкунчик» П.И. Чайковского, Китри - «Дон Кихот» Л. Минкуса, Джульетта - «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева). В 1974-1975 годах солистка этого театра (Девушка - «Чудесный мандарин» Б. Бартока, балетмейстер Н.Н. Боярчиков). Самая одарённая ученица Сахаровой, Павлова воплотила все характерные особенности её методики, объединяющей традиции московской и ленинградской школ классического танца с достижениями в художественной гимнастике 1960-х годов. В марте 1975 года исполнила партию Жизели в спектакле ГАБТа, после чего приглашена в театр на положение солистки (работала до марта 1995 года и с февраля 1996 года по июнь 1999 года). Первая исполнительница партий: Принцесса («Деревянный принц» Бартока, балетмейстер А.Б. Петров, 1981), Люсиль Гран («Па де катр» Ч. Пуньи, хореография Ж. Перро, редакция А. Долина, балетмейстер М.В. Кондратьева, 1993). Среди других партий: Геро («Любовью за любовь» Т.Н. Хренникова, балетмейстер В. Боккадоро), Аврора, Принцесса Флорина («Спящая красавица» Чайковского), Никия («Баядерка» Минкуса), Одетта - Одиллия («Лебединое озеро» Чайковского ), Эола («Икар» С.М. Слонимского), Солистка («Шопениана» на музыку Ф. Шопена), Сильфида («Сильфида» Х.С. Лёвеншелля), Девушка («Видение розы» К.М. фон Вебера).

Павлову отличали лёгкий и нетрадиционно большой шаг, крепкая пальцевая техника (апломб), уверенное вращение. По преимуществу лирическая балерина, в балетах Ю.Н. Григоровича демонстрировала драматическое дарование: Маша («Щелкунчик» Чайковского), Фригия («Спартак» А.И. Хачатуряна), Джульетта, Катерина («Ромео и Джульетта», «Каменный цветок» Прокофьева), Ширин («Легенда о любви» А. Д. Меликова), Валентина («Ангара» А.Я. Эшпая). Комедийный талант, подвижная мимика и танцевальная виртуозность проявились в партиях Китри («Дон Кихот» Минкуса), Вакханки («Вальпургиева ночь» Ш. Гуно ), а также в миниатюрах, специально созданных для неё хореографами М.М. Газиевым, М. Ивата и другими. В концертном репертуаре Павловой - хореографические номера М.М. Фокина, Дж. Баланчина, М. Бежара и других. В 1992-1994 годах художественный руководитель «Театра балета Надежды Павловой», в 1995 году - «Ренессанс-балета» (оба - в Москве ). В 1998-1999 годах выступала в спектаклях труппы «Русский балет» под руководством В.М. Гордеева. В 2000 году педагог балетного театра «ГИТИС» под руководством В.В. Ахундова. С 2009 года балетмейстер-репетитор в Государственном театре классического балета под руководством Н.Д. Касаткиной и В.Ю. Василёва, с ноября 2013 года педагог-репетитор ГАБТа. Снималась в кино.

Творчеству Павловой посвящены документальные фильмы: «Танцует Надя Павлова» (1973), «Начало пути», «Джульетта» (оба 1974), «Надежда Павлова» (1994).

Гран-при 2-го Международного конкурса артистов балета в Москве (1973).