ПАВЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПАВЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА - российский палеозоолог, член-корреспондент АН СССР (1925), почетный член АН СССР (1930), академик АН УССР (1921).

Окончила Киевский институт благородных девиц (1870) и Сорбонну ( Париж , 1884). Ученица французского палеонтолога А. Годри. С 1885 года работала на Лубянских высших женских курсах и в геологическом музее Московского университета, где вместе с мужем А.П. Павловым создала крупный палеонтологический отдел; в 1910-1918 годах преподавала в Народном университете имени А.Л. Шанявского; в 1919-1930 годах профессор, заведующая кафедрой палеонтологии МГУ . Описала нижнемеловые аммониты Поволжья (1886).

Основные труды по ископаемым млекопитающим - хоботным (динотерий, мастодонт, мамонт) и копытным (в том числе гигантский олень, гиппарион, анхитерий, протогиппус, палеотерий, тапиры, носороги). Эти исследования стали продолжением работ Годри и В.О. Ковалевского. Проанализировала гипотезы о причинах вымирания животных. Автор учебника «Палеозоология» (части 1-2, 1927-1929 годы) и других.