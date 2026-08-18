ПАВЛОВА АННА ПАВЛОВНА

Российская балерина, педагог, балетмейстер.

В 1899 году окончила балетное отделение Петербургского театрального училища (педагоги Е.О. Вазем, П.А. Гердт) и была принята в труппу Мариинского театра . Несмотря на необычные для своего времени природные данные (удлинённые линии тела, хрупкость, утончённость, отсутствие технической виртуозности), сразу обратила на себя внимание М.И. Петипа, который лично репетировал с начинающей балериной партии Никии («Баядерка» Л. Минкуса) и Жизели («Жизель» А. Адана). Первая исполнительница партий: Жуанита («Дон Кихот» Минкуса), Испанка («Фея кукол» Й. Байера), Анунциата («Аленький цветочек» Ф.А. Гартмана). Созданные ею образы отличали не только исключительная музыкальность и поэтичность, но и несвойственная до тех пор балету психологическая достоверность. Выступления Павловой в этих ролях были оценены современниками как возвращение к эпохе романтизма , считавшейся высшим достижением в развитии балетного театра. М.М. Фокин специально для Павловой сочинил концертный номер «Лебедь» на музыку К. Сен-Санса и балет «Шопениана» на музыку Ф. Шопена, вошедшие в золотой фонд мировой хореографии.

Среди высших достижений Павловой в балетах Фокина также: Армида («Павильон Армиды» Н.Н. Черепнина) и Береника («Египетские ночи» А. С. Аренского). Дальнейшее участие балерины в экспериментах этого хореографа, выступления в рамках Русских сезонов С.П. Дягилева в Париже (1909) расширили представление о возможностях Павловой, утверждавшей балет как жанр высокого, а не развлекательного искусства. Сотрудничала с хореографом-модернистом А.А. Горским, на сцене московского Большого театра танцевала в его постановках «Дочь фараона» Ч. Пуньи (Бинт-Анта) и «Дон Кихот» Минкуса (Китри). Тонко чувствуя нацональный колорит, с успехом исполняла характерные танцы: панадерос («Раймонда» А.К. Глазунова), уральская пляска («Конёк-Горбунок» Пуньи), испанский танец («Щелкунчик» П.И. Чайковского). Также исполнила партии: Вакханка («Времена года» Глазунова), Флора («Пробуждение Флоры» Р. Дриго), Одетта - Одиллия, Принцесса Аврора («Лебединое озеро», «Спящая красавица» Чайковского), Диана, Наяда, Аспиччия («Царь Кандавл», «Наяда и рыбак», «Дочь фараона» Пуньи) и другие. В 1910 году создала собственную труппу, перейдя в Мариинском театре на положение гастролёрши. С 1913 года постоянно жила в Лондоне. В 1914 году в последний раз выступила в России (в московском саду «Эрмитаж»). Выступлениям Павловой сопутствовал беспрецедентный международный успех, она объездила с гастролями Европу, Северную и Южную Америку, Японию, Австралию, за год выступая до 200 раз. Во многих странах была первой посланницей балета и классического искусства вообще.

В репертуаре труппы Павловой сохранялись многие балеты русского классического репертуара («Жизель» Адана, «Коппелия» Л. Делиба, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля и другие). Часть номеров из обширного концертного репертуара балерина создавала для себя сама («Ночь» на музыку А.Г. Рубинштейна , «Калифорнийский мак» на музыку Чайковского , «Стрекоза» на музыку Ф. Крейслера, «Бабочка» на музыку Дриго и другие). Изучала фольклорные танцевальные традиции стран, в которых выступала её труппа. В результате появлялись балеты и концертные номера, основанные на разнообразном национальном материале, что обогатило возможности классического танца. Преподавала в собственной труппе, также давала уроки в Лондоне. Актёрская выразительность, пластическая ясность жеста, сила эмоционального воздействия позволили Павловой исполнить роль Фенеллы в игровом ф.ильме «Немая из Портичи» (1915).

Образ Павловой стал символом искусства XX века. Ей посвящены игровой фильм «Анна Павлова» (1983), документальный фильм «Анна Павлова» (1985), балет Р. Пети «Моя Павлова» на сборную музыку (1986) и другие.