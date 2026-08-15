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ПАВЛОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

Родился 25.08.1937. Окончил Горьковский государственный университет в 1967 г.

Кандидатская диссертация : Эволюция социал-демократической партии Германии в колониальном вопросе (1906-1914 гг.) (1973).

Докторская диссертация : Общественно-политическая и историческая мысль Зап. Германии о проблеме внутренней и внешней политики ФРГ (1949-1982 гг.) (1996).

Доктор исторических наук, профессор . Работал заведующим кафедрой истории зарубежных стран Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Действительный член (академик) Международной Академии наук (1999), Военной академии наук (2002).

Учителя : Соколов Н.П., Кузнецов Е.В.

Область интересов : История Германии в новое и новейшее время.

Сочинения: Автор свыше ста научных и учебно-методических публикаций

Проблемы внутренней и внешней политики Зап. Германии в историографии ФРГ. Н. Новгород, 1994;

Внешняя политика Германии и социал-демократия накануне первой мировой войны (1906-1914 гг.). Горький, 1981.