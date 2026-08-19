ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ

ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ - советский государственный деятель, экономист.

Окончил Московский финансовый институт (1958; ныне Финансовый университет при Правительстве РФ). В 1959-1979 годах в министерствах финансов РСФСР и СССР . Затем в Госплане СССР ​: начальник отдела финансов, себестоимости и цен (1979-1981 годы), член коллегии (1981-1986 годы). 1-й заместитель министра финансов СССР. Одновременно председатель Государственного комитета СССР по ценам (1986-1989 годы).

Сторонник многоукладной экономики, существования фермерских хозяйств наряду с колхозами, установления единого норматива налоговых отчислений от прибыли для всех территорий страны, сохранения государством контроля над ценами, но только на конечную продукцию. Министр финансов СССР (17.7.1989-26.12.1990). Видел причину разрушения единой финансово-кредитной системы СССР и экономической власти союзного правительства в провозглашении государственного суверенитета РСФСР в июне 1990 года и в признании верховенства республиканских законов над союзными. Член ЦК КПСС (1990-1991 годы). Премьер-министр СССР (14.1-22.8.1991 года). По его инициативе с целью обесценения нетрудовых доходов, нормализации денежного обращения и потребительского рынка в январе - апреле 1991 года проведена денежная реформа. Она позволила сократить денежную массу в обращении более чем на 12 (по другим данным, 14) миллиардов рублей, но вызвала недовольство населения. Пытаясь противодействовать разрушению единого финансово-экономического пространства СССР, Павлов предложил в июне 1991 года предоставить Кабинету министров право законодательной инициативы и принятия решений по реализации программы экономической стабилизации, создать единую союзную налоговую службу и единую службу по борьбе с организованной преступностью, а также восстановить единство финансово-кредитной системы всей страны (ВС СССР отклонил предложения Павлова). В августе 1991 года один из организаторов и членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП; смотри в статье Августовский кризис 1991 года). 23 августа того же года арестован, до 23.1.1993 года находился в заключении, в 1994 году амнистирован. Президент «Часпромбанка» (1994-1996 годы), советник в «Промстройбанке» (1996-1997 годы). В 1997 году возглавил Институт исследований и содействия развитию экономики регионов и отраслей при Международном союзе экономистов.