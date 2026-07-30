ПАВЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Российский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель самой крупной отечественной физиологической школы.
Родился в семье священника. Окончил (1864) рязанское духовное училище и 5 классов духовной семинарии, но затем под влиянием публицистических статей Д.И. Писарева, призывавшего изучать психическую деятельность естественно-научными методами, а также книги И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» отказался от карьеры священнослужителя и в 1870 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета по специальности физиология. За время обучения проводил экспериментальные исследования под руководством И. Ф. Циона, под влиянием которого проникся идеей нервизма (по Павлову – «физиологического направления, стремящегося распространить влияние нервной системы на возможно большее количество деятельностей организма»). После окончания университета (1875) с дипломом кандидата естественных наук и золотой медалью за лучшую научную работу («О нервах, заведующих работой в поджелудочной железе») поступил на 3-й курс Медико-хирургической академии (с 1881 года - Военно-медицинская академия, ВМА). Учёбу (1875–1878) совмещал с проведением самостоятельных научных исследований на кафедре физиологии профессора К. Н. Устимовича (в Ветеринарном отделении академии). После завершения учёбы (1879) со степенью «лекаря с отличием» оставлен в академии для подготовки докторской диссертации, которую защитил в 1883 году. В 1879–1890 годах Павлов трудился в физиологической лаборатории при клинике С. П. Боткина в ВМА. В 1884–1886 годах стажировался в Германии в лабораториях Р. Гейденгайна и К. Людвига. В 1891году возглавил физиологический отдел Института экспериментальной медицины (ИЭМ), организованного при его непосредственном участии. По инициативе Павлова при ИЭМ было построено здание особой конструкции («башня молчания») для изучения условных рефлексов. В 1921 году был издан декрет СНК РСФСР о создании условий, обеспечивающих научные исследования Павлова. В 1925 году он оставил работу в ВМА; его физиологическая лаборатория в АН была преобразована в Институт физиологии АН СССР (с 1936 года носит имя И. П. Павлова), которым он руководил до конца жизни.
Основные направления исследований Павлова связаны с изучением физиологии кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности (ВНД). В своей докторской диссертации «Центробежные нервы сердца» (1883) доказал наличие симпатических нервных волокон, стимуляция которых усиливает сердечные сокращения. Изучая физиологические и фармакологические проблемы кровообращения, создал сердечно-лёгочный препарат (1887) для исследования действия кардиотропных лекарств на сердце. Разработал и усовершенствовал методы хирургических операций по созданию изолированного (маленького, «уединённого») желудочка с сохранёнными блуждающими нервами (1894). Осуществил (1889) «мнимое кормление» эзофаготомированной собаки (с перерезанным пищеводом и хронической фистулой желудка) для изучения нервной регуляции желудочных желёз и роли ЦНС в секреции желудочного сока (впоследствии такие животные использовались при получении чистого желудочного сока для лечения больных). Фистулы накладывались на желудок, пищевод, протоки слюнной и поджелудочной желёз, тонкую кишку, жёлчный проток и играли роль своеобразных «окон» в эти органы. Используя их, впервые удалось изучить всю систему пищеварения во взаимодействии её отдельных компонентов. Благодаря хроническим экспериментам, разработанным на основе достижений хирургии того времени (асептики и антисептики, наркоза и анестезии, филигранной техники полостных операций), Павлов кардинально изменил физиологические представления о пищеварении. Многолетние исследования Павлова с сотрудниками деятельности пищеварительных желёз и механизмов пищеварения обобщены в его книге «Лекции о работе главных пищеварительных желёз» (1897).
В 1902 году при изучении слюнных желёз Павлов открыл условные рефлексы и посредством их исследования разработал метод физиологического объективного изучения психической деятельности; так был проторён путь к созданию нового раздела физиологической науки – физиологии ВНД. Приступая к изучению психических процессов, Павлов исходил из того, что душа и тело неразделимы, и строго следовал всем принципам научной методологии. Он сформулировал три основных принципа рефлекторной теории: структурности (психическая деятельность осуществляется определёнными структурами мозга), детерминизма (причинной обусловленности каждой психической реакции), анализа и синтеза (как основных процессов обработки информации в ЦНС). Если безусловные рефлексы являются реакциями организма, посредством которых он отвергает или усваивает вызвавшие их раздражители, то условные рефлексы представляют собой реакции на стимулы, служащие сигналами для последующих событий, которые не в данный момент, а через какое-то определённое время потребуют этих реакций. Следовательно, условно-рефлекторная деятельность обеспечивает упреждающее (форпостное) регулирование функций организма. Она строится на основе индивидуального опыта. Благодаря ей организм устанавливает с окружающей средой временные связи, обеспечивающие тонкое приспособление к её постоянным изменениям.
Павлов установил чёткие правила выработки условных рефлексов, классифицировал их. Показал, что наряду с возбуждением важную роль в ВНД играет торможение (безусловное, условное, запредельное). И возбуждению, и торможению присущи как иррадиация (распространение), так и концентрация в коре больших полушарий головного мозга. Такое движение во времени и пространстве мозга основных нервных процессов при условно-рефлекторной деятельности создаёт «рисунок» подвижной мозаики, который непрерывно изменяется: торможение сменяется возбуждением, возбуждение – торможением. Основу «мозаики» составляют ответы ЦНС на текущие раздражители, а на них «наслаиваются» последствия иррадиационных и индукционных взаимоотношений между процессами возбуждения и торможения. Он представлял работу коры больших полушарий головного мозга, осуществляющей ВНД, в виде вспыхивающих и затухающих, непрерывно перемежающихся «мерцаний» (в середине ХХ века реальность павловского предвидения была подтверждена посредством методики электроэнцефалоскопии).
Осознавая, что психические процессы детерминированы и в то же время им, в отличие от безусловных рефлексов, свойственна неопределённость, Павлов и его сотрудники объяснили это отчасти различиями в типах ВНД. Показатели индивидуальных типологических различий были найдены в генетических особенностях возбудительного и тормозного процессов в высших отделах ЦНС. Для изучения генетичеких аспектов ВНД Павлов в 1920-е годы превратил питомник для подопытных животных в с. Колтуши под Ленинградом (ныне научный городок Павлово) в биологическую станцию, ставшую «столицей условных рефлексов». Он ввёл понятие «сигнальные системы» – как системы условно-рефлекторных связей, обеспечивающей человеку глубокое по сравнению с животными абстрагирование от реальной действительности.
Павлов изучал патологические психические состояния человека на базе созданных им неврологических и психиатрических клиник. Он ввёл в практику проведение не только физиологических, но и клинических «павловских сред», на которых еженедельно обсуждались результаты экспериментов, проводимых на животных, и обследований больных людей.
Научное наследие Павлова до сих пор определяет облик современной физиологии и ряда смежных биологических наук. Оно оставило заметный след в психологии и педагогике. Особенно велико значение его исследований для медицины. Под их влиянием формировались крупные школы в терапии, хирургии, психиатрии, невропатологии. Что же касается физиологической школы Павлова, то она, по словам А. А. Ухтомского, «представляет собой совершенно исключительное явление в истории науки как по размаху деятельности, так и по числу работников, отдавших ей свои дарования и силы». Павлов подготовил более 250 докторов медицины. Его ученики возглавляли кафедры во многих университетах, медецинских, педагогических, ветеринарных институтах России и Советского Союза, а также зарубежных стран.
Павлов являлся председателем Общества русских врачей (1906–1913), основателем Российского общества физиологов (1917), которое носит его имя, и «Русского физиологического журнала им. И. М. Сеченова» (1917). Ему присуждена медаль Г. Копли Лондонского королевского общества (1915). Имя Павлова присвоено ряду научных учреждений и учебных заведений. АН СССР учредила премию им. И. П. Павлова за лучшую научную работу в области физиологии (1934) и Золотую медаль им. И. П. Павлова за совокупность работ по развитию учения Павлова (1949).
Иван Петрович Павлов был великим гражданином и патриотом, он внёс огромный вклад в укрепление международного престижа России, а потому с полным правом говорил о себе: «Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим, сколько мне позволяют мои силы, прежде всего, моему Отечеству, нашей русской науке».