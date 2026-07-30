ПАВЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Российский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности и современных представлений о процессе пищеварения; основатель самой крупной отечественной физиологической школы.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Окон­чил (1864) ря­зан­ское ду­хов­ное училище и 5 клас­сов ду­хов­ной се­ми­на­рии, но за­тем под влия­ни­ем пуб­ли­ци­стических ста­тей Д.И. Пи­са­ре­ва , при­зы­вав­ше­го изу­чать пси­хическую дея­тель­ность ес­те­ст­венно-на­учными ме­то­да­ми, а так­же кни­ги И. М. Се­че­но­ва «Реф­лек­сы го­лов­но­го моз­га» от­ка­зал­ся от карь­е­ры свя­щен­но­слу­жи­те­ля и в 1870 году по­сту­пил на ес­тественное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического фа­куль­тета Санкт-Пе­тербургского университета по спе­ци­аль­но­сти фи­зио­ло­гия. За вре­мя обу­че­ния про­во­дил экс­пе­риментальные ис­сле­до­ва­ния под руководством И. Ф. Цио­на, под влия­ни­ем ко­то­ро­го про­ник­ся иде­ей нер­виз­ма (по Пав­ло­ву – «фи­зио­ло­гического на­прав­ле­ния, стре­мя­ще­го­ся рас­про­стра­нить влия­ние нерв­ной сис­те­мы на воз­мож­но боль­шее ко­ли­че­ст­во дея­тель­но­стей ор­га­низ­ма»). По­сле окон­ча­ния университета (1875) с ди­пло­мом кан­ди­да­та ес­тественных на­ук и зо­ло­той ме­да­лью за луч­шую на­учную ра­бо­ту («О нер­вах, за­ве­дую­щих ра­бо­той в под­же­лу­доч­ной же­ле­зе») по­сту­пил на 3-й курс Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии (с 1881 года - Во­ен­но-медицинская ака­де­мия, ВМА). Учё­бу (1875–1878) со­вме­щал с про­ве­де­ни­ем са­мо­сто­ятельных на­учных ис­сле­дова­ний на ка­фед­ре фи­зио­ло­гии профессора К. Н. Ус­ти­мо­ви­ча (в Ве­те­ри­нар­ном от­де­ле­нии ака­де­мии). По­сле за­вер­ше­ния учё­бы (1879) со сте­пе­нью «ле­ка­ря с от­ли­чи­ем» ос­тав­лен в ака­де­мии для под­го­тов­ки док­тор­ской дис­сер­та­ции , ко­то­рую за­щи­тил в 1883 году. В 1879–1890 годах Павлов тру­дил­ся в фи­зио­ло­гической ла­бо­ра­то­рии при кли­ни­ке С. П. Бот­ки­на в ВМА. В 1884–1886 годах ста­жи­ро­вал­ся в Гер­ма­нии в ла­бо­ра­то­ри­ях Р. Гей­ден­гай­на и К. Люд­ви­га. В 1891году воз­гла­вил фи­зио­ло­гический от­дел Института экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны (ИЭМ), ор­га­ни­зо­ван­но­го при его не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии. По ини­циа­ти­ве Павлова при ИЭМ бы­ло по­строе­но зда­ние осо­бой кон­ст­рук­ции («баш­ня мол­ча­ния») для изу­че­ния ус­лов­ных реф­лек­сов. В 1921 году был из­дан дек­рет СНК РСФСР о соз­да­нии ус­ло­вий, обес­пе­чи­ваю­щих на­учные ис­сле­до­ва­ния Пав­ло­ва. В 1925 году он ос­та­вил ра­бо­ту в ВМА; его фи­зио­ло­гическая ла­бо­ра­то­рия в АН бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Институт фи­зио­ло­гии АН СССР (с 1936 года но­сит имя И. П. Пав­ло­ва), ко­то­рым он ру­ко­во­дил до кон­ца жиз­ни.

Основные на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний Павлова свя­за­ны с изу­че­ни­ем фи­зио­ло­гии кро­во­об­ра­ще­ния, пи­ще­ва­ре­ния и выс­шей нерв­ной дея­тель­но­сти (ВНД). В сво­ей док­тор­ской диссертации «Цен­тро­беж­ные нер­вы серд­ца» (1883) до­ка­зал на­ли­чие сим­па­тических нерв­ных во­ло­кон, сти­му­ля­ция ко­то­рых уси­ли­ва­ет сер­деч­ные со­кра­ще­ния. Изу­чая фи­зио­ло­гические и фар­ма­ко­ло­гические про­бле­мы кро­во­об­ра­ще­ния, соз­дал сер­деч­но-лё­гоч­ный пре­па­рат (1887) для ис­сле­до­ва­ния дей­ст­вия кар­дио­троп­ных ле­карств на серд­це. Раз­ра­бо­тал и усо­вер­шен­ст­во­вал ме­то­ды хи­рур­гических опе­ра­ций по соз­да­нию изо­ли­ро­ван­но­го (ма­лень­ко­го, «уе­ди­нён­но­го») же­лу­доч­ка с со­хра­нён­ны­ми блу­ж­даю­щи­ми нер­ва­ми (1894). Осу­ще­ст­вил (1889) «мни­мое корм­ле­ние» эзо­фа­го­то­ми­ро­ван­ной со­ба­ки (с пе­ре­ре­зан­ным пи­ще­во­дом и хро­нической фис­ту­лой же­луд­ка) для изу­че­ния нерв­ной ре­гу­ляции же­лу­доч­ных же­лёз и ро­ли ЦНС в сек­ре­ции же­лу­доч­но­го со­ка (впо­след­ст­вии та­кие жи­вот­ные ис­поль­зо­ва­лись при по­лу­че­нии чис­то­го же­лу­доч­но­го со­ка для ле­че­ния боль­ных). Фис­ту­лы на­кла­ды­ва­лись на же­лу­док, пи­ще­вод, про­то­ки слюн­ной и под­же­лу­доч­ной же­лёз, тон­кую киш­ку, жёлч­ный про­ток и иг­ра­ли роль свое­об­раз­ных «окон» в эти ор­га­ны. Ис­поль­зуя их, впер­вые уда­лось изу­чить всю сис­те­му пи­ще­ва­ре­ния во взаи­мо­дей­ст­вии её от­дель­ных ком­по­нен­тов. Бла­го­да­ря хро­ническим экс­пе­ри­мен­там, раз­ра­бо­тан­ным на ос­но­ве дос­ти­же­ний хи­рур­гии то­го вре­ме­ни (асеп­ти­ки и ан­ти­сеп­ти­ки, нар­ко­за и ане­сте­зии, фи­ли­гран­ной тех­ни­ки по­ло­ст­ных опе­ра­ций), Павлов кар­ди­наль­но из­ме­нил фи­зио­ло­гические пред­став­ле­ния о пи­ще­ва­ре­нии. Мно­го­лет­ние ис­сле­до­ва­ния Павлова с со­труд­ни­ка­ми дея­тель­но­сти пи­ще­ва­рительных же­лёз и ме­ханиз­мов пи­ще­ва­ре­ния обоб­ще­ны в его книге «Лек­ции о ра­бо­те глав­ных пи­ще­ва­ри­тель­ных же­лёз» (1897).

В 1902 году при изу­че­нии слюн­ных же­лёз Павлов от­крыл ус­лов­ные реф­лек­сы и по­сред­ст­вом их ис­сле­до­ва­ния раз­ра­бо­тал ме­тод фи­зио­ло­гического объ­ек­тив­но­го изу­че­ния пси­хической дея­тель­но­сти; так был про­то­рён путь к соз­да­нию но­во­го раз­де­ла фи­зио­ло­гической нау­ки – фи­зио­ло­гии ВНД. При­сту­пая к изу­че­нию пси­хических про­цес­сов, Павлов ис­хо­дил из то­го, что ду­ша и те­ло не­раз­де­ли­мы, и стро­го сле­до­вал всем прин­ци­пам на­учной ме­то­до­ло­гии. Он сфор­му­ли­ро­вал три основных прин­ци­па реф­лек­тор­ной тео­рии: струк­тур­но­сти (пси­хическая дея­тель­ность осу­ще­ст­в­ля­ет­ся оп­ре­де­лён­ны­ми струк­ту­ра­ми моз­га), де­тер­ми­низ­ма (при­чин­ной обу­слов­лен­но­сти ка­ж­дой пси­хической ре­ак­ции), ана­ли­за и син­те­за (как основных про­цес­сов об­ра­бот­ки ин­фор­ма­ции в ЦНС). Ес­ли без­ус­лов­ные реф­лек­сы яв­ля­ют­ся ре­ак­ция­ми ор­га­низ­ма, по­сред­ст­вом ко­то­рых он от­вер­га­ет или ус­ваи­ва­ет вы­звав­шие их раз­дра­жи­те­ли, то ус­лов­ные реф­лек­сы пред­став­ля­ют со­бой ре­ак­ции на сти­му­лы, слу­жа­щие сиг­на­ла­ми для по­сле­дую­щих со­бы­тий, ко­то­рые не в дан­ный мо­мент, а че­рез ка­кое-то оп­ре­де­лён­ное вре­мя по­тре­бу­ют этих ре­ак­ций. Сле­до­ва­тель­но, ус­лов­но-реф­лек­тор­ная дея­тель­ность обес­пе­чи­ва­ет уп­ре­ж­даю­щее (фор­по­ст­ное) ре­гу­ли­ро­ва­ние функ­ций ор­га­низ­ма. Она стро­ит­ся на ос­но­ве ин­ди­ви­ду­аль­но­го опы­та. Бла­го­да­ря ей ор­га­низм ус­та­нав­ли­ва­ет с ок­ру­жаю­щей сре­дой вре­мен­ные свя­зи, обес­пе­чи­ваю­щие тон­кое при­спо­соб­ле­ние к её по­сто­ян­ным из­ме­не­ни­ям.

Павлов ус­та­но­вил чёт­кие пра­ви­ла вы­ра­бот­ки ус­лов­ных реф­лек­сов, клас­си­фи­ци­ро­вал их. По­ка­зал, что на­ря­ду с воз­бу­ж­де­ни­ем важ­ную роль в ВНД иг­ра­ет тор­мо­же­ние (без­ус­лов­ное, ус­лов­ное, за­пре­дель­ное). И воз­бу­ж­де­нию, и тор­мо­же­нию при­су­щи как ир­ра­диа­ция (рас­про­стра­не­ние), так и кон­цен­тра­ция в ко­ре боль­ших по­лу­ша­рий го­лов­но­го моз­га. Та­кое дви­же­ние во вре­ме­ни и про­стран­ст­ве моз­га основных нерв­ных про­цес­сов при ус­лов­но-реф­лек­тор­ной дея­тель­но­сти со­зда­ёт «ри­су­нок» под­виж­ной мо­заи­ки, ко­то­рый не­пре­рыв­но из­ме­ня­ет­ся: тор­мо­же­ние сме­ня­ет­ся воз­бу­ж­де­ни­ем, воз­бу­ж­де­ние – тор­мо­же­ни­ем. Ос­но­ву «мо­заи­ки» со­став­ля­ют от­ве­ты ЦНС на те­ку­щие раз­дра­жи­те­ли, а на них «на­слаи­ва­ют­ся» по­след­ст­вия ир­ра­диа­ци­он­ных и ин­дук­ци­он­ных взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду про­цес­са­ми воз­бу­ж­де­ния и тор­мо­же­ния. Он пред­став­лял ра­бо­ту ко­ры боль­ших по­лу­ша­рий го­лов­но­го моз­га, осу­ще­ст­вляю­щей ВНД, в ви­де вспы­хи­ваю­щих и за­ту­хаю­щих, не­пре­рыв­но пе­ре­ме­жаю­щих­ся «мер­ца­ний» (в середине ХХ века ре­аль­ность пав­лов­ско­го пред­ви­де­ния бы­ла под­твер­жде­на по­сред­ст­вом ме­то­ди­ки элек­тро­эн­це­фа­ло­ско­пии).

Осоз­на­вая, что пси­хические про­цес­сы де­тер­ми­ни­ро­ва­ны и в то же вре­мя им, в от­ли­чие от без­ус­лов­ных реф­лек­сов, свой­ст­вен­на не­оп­ре­де­лён­ность, Павлов и его со­труд­ни­ки объ­яс­ни­ли это от­час­ти раз­ли­чия­ми в ти­пах ВНД. По­ка­за­те­ли ин­ди­ви­ду­аль­ных ти­по­ло­гических раз­ли­чий бы­ли най­де­ны в ге­не­тических осо­бен­но­стях воз­бу­ди­тель­но­го и тор­моз­но­го про­цес­сов в выс­ших от­де­лах ЦНС. Для изу­че­ния ге­не­тичеких ас­пек­тов ВНД Павлов в 1920-е годы пре­вра­тил пи­том­ник для под­опыт­ных жи­вот­ных в с. Кол­ту­ши под Ле­нин­гра­дом (ны­не на­учный го­ро­док Пав­ло­во) в био­ло­гическую стан­цию, став­шую «сто­ли­цей ус­лов­ных реф­лек­сов». Он ввёл по­ня­тие «сиг­наль­ные сис­те­мы» – как сис­те­мы ус­лов­но-реф­лек­тор­ных свя­зей, обес­пе­чи­ваю­щей че­ло­ве­ку глу­бо­кое по срав­не­нию с жи­вот­ны­ми аб­ст­ра­ги­ро­ва­ние от ре­аль­ной дей­ст­ви­тель­но­сти.

Павлов изу­чал па­то­ло­гические пси­хические со­стоя­ния че­ло­ве­ка на ба­зе соз­дан­ных им нев­ро­ло­гических и пси­хи­ат­рических кли­ник. Он ввёл в прак­ти­ку про­ве­де­ние не толь­ко фи­зио­ло­гических, но и кли­нических «пав­лов­ских сред», на ко­то­рых еже­не­дель­но об­су­ж­да­лись ре­зуль­та­ты экс­пе­ри­мен­тов, про­во­ди­мых на жи­вот­ных, и об­сле­до­ва­ний боль­ных лю­дей.

На­учное на­сле­дие Павлова до сих пор оп­ре­деля­ет об­лик современной фи­зио­ло­гии и ря­да смеж­ных био­ло­гических на­ук. Оно ос­та­ви­ло за­мет­ный след в пси­хо­ло­гии и пе­да­го­гике. Осо­бен­но ве­ли­ко зна­че­ние его ис­сле­до­ва­ний для ме­ди­ци­ны. Под их влия­ни­ем фор­ми­ро­ва­лись круп­ные шко­лы в те­ра­пии, хи­рур­гии, пси­хи­ат­рии, нев­ро­па­то­ло­гии. Что же ка­са­ет­ся фи­зио­ло­гической шко­лы Павлова, то она, по сло­вам А. А. Ух­том­ско­го, «пред­став­ля­ет со­бой со­вер­шен­но ис­клю­чи­тель­ное яв­ле­ние в ис­то­рии нау­ки как по раз­ма­ху дея­тель­но­сти, так и по чис­лу ра­бот­ни­ков, от­дав­ших ей свои да­ро­ва­ния и си­лы». Павлов под­го­то­вил бо­лее 250 док­то­ров ме­ди­ци­ны. Его уче­ни­ки воз­глав­ля­ли ка­фед­ры во мно­гих уни­вер­си­те­тах, медецинских, пе­да­го­гических, ве­те­ри­нар­ных ин­сти­ту­тах Рос­сии и Советского Сою­за, а так­же за­ру­беж­ных стран.

Павлов яв­лял­ся пред­се­да­те­лем Общества русских вра­чей (1906–1913), ос­но­ва­те­лем Российского общества фи­зио­ло­гов (1917), ко­то­рое но­сит его имя, и «Рус­ско­го фи­зио­ло­ги­че­ско­го жур­на­ла им. И. М. Се­че­но­ва» (1917). Ему при­су­ж­де­на ме­даль Г. Ко­п­ли Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1915). Имя Павлова при­свое­но ря­ду на­учных уч­ре­ж­де­ний и учеб­ных за­ве­де­ний. АН СССР уч­ре­ди­ла пре­мию им. И. П. Пав­ло­ва за луч­шую на­учную ра­бо­ту в об­лас­ти фи­зио­ло­гии (1934) и Зо­ло­тую ме­даль им. И. П. Пав­ло­ва за со­во­куп­ность ра­бот по раз­ви­тию уче­ния Пав­ло­ва (1949).

Иван Петрович Павлов был ве­ли­ким гра­ж­да­ни­ном и пат­рио­том, он внёс ог­ром­ный вклад в ук­реп­ле­ние ме­ж­ду­народного пре­сти­жа Рос­сии, а по­то­му с пол­ным пра­вом го­во­рил о се­бе: «Что ни де­лаю, по­сто­ян­но ду­маю, что слу­жу этим, сколь­ко мне по­зво­ля­ют мои си­лы, пре­ж­де все­го, мо­ему Оте­че­ст­ву, на­шей рус­ской нау­ке».