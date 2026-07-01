ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ПАВЛОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - советский военачальник, генерал армии (1941), Герой Советского Союза (1937).

Из крестьян. Окончил Омскую высшую каваллерискую школу (1922), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1928) и Академические курсы при Военно-технической академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского (1931). На военной службе с 1914 года, в РККА с 1919 года. В 1-ю мировую войну добровольцем ушёл на фронт, воевал на Западном фронте, в 1916 году был ранен и попал в плен, освобождён после окончания войны; старший унтер-офицер (1916). В Гражданскую войну 1917-1922 голов командир взвода, эскадрона, помощник командира каваллерийского полка, воевал на Южном, Юго-Западном и Туркестанском фронтах (1918-1920 годы). С 1928 года командир каваллерийского и механизированного полков, затем командир и комиссар механизированной бригады. В 1936-1937 годах во время Испанской революции 1931-1939 годов добровольцем сражался на стороне республиканского правительства, командир танковой бригады. С ноября 1937 года начальник Автобронетанкового управления РККА. Исходя из опыта боевых действий против германских танков в Испании, настоял на создании танков с дизельными двигателями, противоснарядным бронированием и пушками, способными пробивать противоснарядное бронирование танков противника. Участвовал в совестко-финляндской войне 1939-1940 годов. С июня 1940 года командующий войсками Белорусского (с июля Западного) Особого ВО, с начала Великой Отечественной войны командующий войсками Западного фронта. В первые дни боёв в полосе Западного фронта сложилось тяжёлое положение. Командованию фронта не удалось наладить твёрдого управления войсками, связь с армиями была полностью или частично потеряна. После разгрома значительной части войск фронта на территории Белоруссии 30 июня отстранён от командования и 4 июля арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР 22 июля приговорён к высшей мере наказания, лишён воинского звания, наград и расстрелян. Похоронен на подмосковном полигоне НКВД СССР. В июле 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговор отменён и дело прекращено «за отсутствием состава преступления». В августе 1957 года приказом министра обороны СССР восстановлен в воинском звании и правах на награды.

Награждён 3 орденами Ленина (1936, 1937 и 1940 годы), 2 орденами Красного Знамени и другими.