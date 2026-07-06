ПАВЛОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

Краткое описание: Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1993), профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ, ведущий научный сотрудник отдела древней истории Сантк-Петербургского института истории РАН.

Родился в Красноярске 23 мая 1952 года. В 1973 году окончил исторический факультет Ленинградского педагогического университета имени А.И. Герцена, защитив под руководством профессора Р.Г.Скрынникова дипломную работу на тему «Состав Боярской думы в конце XVI – начале XVII в. (царствования Федора Ивановича, Бориса Годунова, Лжедмитрия I)».

С 1973 по 1974 год проходил срочную службу в Советской армии. С 1974 по 1975 год – ассистент на кафедре истории Красноярского государственного педагогического института.

С 1975 по 1978 год обучался в очной аспирантуре Ленинградского отделении Института истории СССР АН СССР. В 1979 году по руководством профессора Н.Е. Носова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правящие слои московского общества при Борисе Годунове (1598 – 1605 гг.): Опыт социально-политической характеристики». С того же года – сотрудник Санкт-Петербугского филиала Института истории РАН (до 1992 года – ЛОИИ РАН, с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН).

В 1993 году защитил докторскую диссертацию на тему «Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584 – 1605 гг.) ». С 1994 года – ведущий научный сотрдуник отдела древней истории России СПбИИ РАН.

С 2005 по 2008 год – профессор кафедры истории России и зарубежных стран Республиканского гуманитарного института СПбГУ. С 2008 года – профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ.

Автор более 120 научных публикаций. В область научных интересов входят история Русского государства XVI—XVII веков, в том числе история Государева двора, уездного дворянства, служилого землевладения, Боярской думы, земских соборов, приказов, местного управления времени царствования Ивана Грозного – первых Романовых, источниковедение и историография.

Сочинения

Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584—1605 гг.). СПб., 1992;

Iwan Groźny. Car i tyran. Warszawa, 2008 (В соавторстве с М. Пери);

Ivan The Terrible. London, 2003 (В соавторстве с М. Пери);

Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточной Европы. Источники XV—XVII вв. Т.VIII. М.; Варшава: Древлехранилище, 2009. (совм. с Ю.В.Анхимюком);

Власть в Сибири. XVI—начало ХХ в. Новосибирск, 2005 (В соавторстве.)

Правящая элита Русского государства второй половины XVI—первой половины XVII вв. // Правящая элита Русского государства IX—начала XVIII вв. (Очерки истории). СПб., 2006.

Боярская аристократия XVI—XVII вв.: К вопросу об особенностях политического развития допетровской России // Место России в Европе и Азии. Сб. научных трудов Будапешт; М., 2010;

Боярские списки 30—40-х гг. XVII в. // Россия XV—XVIII столетий. сб. научных статей. Волгоград, 2001;

Выборное городовое дворянство и государев двор после Смуты (1613—1650 гг.) // Общество и власть. Материалы Всероссийской научной конференции. СПб., 2006;

Государев двор в истории России XVII века // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Band 56: Von Moskau nach St.Petersburg. Das russische Reich im 17. Jahrhundert. Wiesbaden, 2000;

Государев двор и формирование русской правящей элиты во второй половине XVI века // Modernizacja struktur wladzy w warunkach opoznienia. Europa srodkova I Wschodnia na przelomie sredniowiecza I czasow nowozytnych. Warzawa, 1999;

Думные дьяки и их иерархические взаимоотношения в последний период царствования Михаила Федоровича (1633—1645 гг.) // PALEOBUREAUCRATICA: Сборник статей к 90-летию Н.Ф.Демидовой. М., 2012;

Законодательство и практика испомещения членов Государева двора под Москвой в 20-х годах XVII в. // Судебник Ивана III. становление самодержавного государства на Руси. СПб., 2004;

Земельные переселения в годы опричнины (к вопросу о практической реализации указа об опричнине 1565 г.) // История СССР. 1990. № 5;

Из истории избрания на царство Михаила Федоровича Романова в 1613 г. // К 400-летию Дома Романовых. Монархии и династии в истории Европы и России: Сборник материалов международной научной конференции. СПб., 2013;

Из истории родового княжеского землевладения в XVII в. (судьба родовых вотчин князей Ростовских) //Петербургский исторический журнал: Исследования по российской и всеобщей истории. СПб.: «Нестор-История», 2015. № 2. С.6-15;

К вопросу о датировке подписей под утвержденной грамотой 1613 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Вып. 2. 2009;

К вопросу о характере представительства на Земском соборе 1613 г. // Кафедра истории России и современная отечественная историческая наука. СПб., 2012 (Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX века. Т. III);

К вопросу об участии дворянства «украинных городов» в событиях Смуты // Смутное время в России в начале XVII века: поиски выхода. К 400-летию «Совета всея Земли» в Ярославле. Материалы междунар. научной конференции (Ярославль, 6—9 июня 2012 г.). М., 2012;

К изучению Дворовой тетради 50- гг. XVI в. // Средневековая Русь. Сб. науч. статей к 65-летию со дня рождения профессора Р.Г.Скрынникова. СПб., 1995;

К истории утвержденной грамоты 1613 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Вып. 3. 2015. С.11-20;

Князь Д.Т.Трубецкой и внутренняя борьба в Русском государстве в начале царствования Михаила Романова // Русской сб. Вып. 5. Брянск, 2009;

Комнатные стольники царя Михаила Романова // Времена и судьбы. Сборник статей в честь 75-летия Виктора Моисеевича Панеяха. СПб., 2006;

Московские дворяне и их роль в системе государственной власти России в первой половине XVII века // Проблемы истории России. Вып. 9: Россия и Запад в переходную эпоху от средневековья к новому времени. Сб. научных трудов. Екатеринбург, 2011;

Н.Е.Носов как исследователь проблем русской истории XVI в. // Государство и общество в России XV—начала ХХ вв. Сб. статей памяти Н.Е.Носова. СПб., 2007;

О родовом землевладении князей Мосальских в XVII веке // Грани русского Средневековья: Сборник статей к 90-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.: Древлехранилище, 2016. С. 78‒86;

Об одном эпизоде придворной борьбы времени царствования Михаила Романова в рассказе В.Н.Татищева // Canadian-American Slavic Studies. Volume 48/ 2014;

Опыт ретроспективного изучения писцовых книг (на примере писцовой книги Старицкого у. 1624—1626 гг.) // ВИД. Т. XVII. Л., 1980;

Политический розыск на Руси во второй половине XVI в. // Жандармы России. Политический розыск в России. XV—ХХ век. СПб.; М., 2002;

Приказы и приказная бюрократия(1584—1608 гг.) // Исторические записки. Т. 116. М., 1988;

Самодержавие и земские сборы Русского государства XVI—XVII веков // Место России в Европе. The Place of Russia in Europe: Материалы междунар. конф. Budapest/ Magyar Ruszisztikai Intezet, 1999;

Соборная утвержденная грамота об избрании Бориса Годунова на престол // ВИД. Т. Х. Л., 1978;

Состав Боярской думы в период царствования Бориса Годунова // Государственные учреждения и классовые отношения в отечественной истории. Сб. татей. М.; Л., 1980. Ч. 2;

Стольники как чин государева двора в царствование Михаила Федоровича Романова // Cahiers du Monde Russe 51/2-3, Avril-septembre 2010. Dynamigues socials et classifications juridiques dans L’Empire russe. Du XVIIe siucle a la revolution de 1917, Paris, 2011;

Судьба землевладения рода Годуновых после Смуты //Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Альманах, вып. 5. СПб., 2016. С. 433‒446;

«Сыскной» список терских дворян и детей боярских 1613 года // Русский дипломатарий. Вып._10. М., 2004;

Царская родня Стрешневы и их утверждение при дворе в 20-х годах XVII в. // Русистика Руслана Скрынникова. Сб. статей памяти профессора Р.Г.Скрынникова, в честь его 80-летия / Под ред. Д.Свака и И.О.Тюменцева. Будапешт; Волгоград, 2011;

Церковная иерархия в системе власти в России и учреждение патриаршества // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Band: Religion und Intergration im Moskauer Russland. Wiesbaden, 2010;

Эволюция четвертных приказов в конце XVI—начале XVII в. // Архив русской истории. Вып. 3. М., 1993;

Fedor Ivanovich and Boris Godunov (1584—1605) // The Cambridge History of Russia. Vol. 1. From Early Rus to 1689. Ed. by Maureen Perrie. Cambridge University press, 2006;

Les Strečnev et les Miloslavskij dans la première moitié du XVIIe siècle: Liens de famille et liens sociaux, carrière à la cour, voies d`accès à l`élite dirigeante //Cahiers du Monde Russe 57/2-3, Avril-septembre 2016. Famille et mobilité sociale en Russie, XVIe — XVIIIe siècles, Paris, 2016. P. 275-309