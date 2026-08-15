ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ - российский канонист, историк древне-русского и византийского права, историк Церкви, источниковед, археограф, член-корреспондент Петербургской АН (1873).

Из семьи причетника. Окончил Казанскую духовную академию (КазДА) (1858; первым магистром). Преподавал в Казанской духовной семинарии общую и русскую церковную историю (1858); бакалавр по кафедре литургики и канонического права КазДА (1859-1864 годы). В 1865-1866 годах находился в научной командировке в Германии (в основном в Гейдельберге ), где изучал главным образом римское право . Занимал кафедру церковного права в Казанском (1864-1869 годы), Новороссийском (1869-1875 годы) и Московском (1875-1798 годы) университетах. Экстраординарный (1867), ординарный (1869), заслуженный (1884) профессор.

Павлов относил церковное право к числу юридических наук. Последовательно придерживался принципа историзма, считал историко-догматический метод важнейшим для церковно-правовой науки. Ставил перед собой задачу всестороннего изучения рецепции византийского права у южных славян и в России. Для этого требовалось как научное издание и исследование памятников права, так и анализ правовых норм и институтов (в том числе вопроса о том, в какой мере законодательные нормы применялись на практике). Павлов опубликовал ряд древнерусских и византийских правовых памятников: так называемый Номоканон при большом требнике (1872; 2-е издание, 1897), «"Книги законные", содержащие в себе в древнерусском переводе византийские законы земледельческие, уголовные, брачные и судебные» (1885), сборник «Памятники древнерусского канонического права XI–XV в.» (1880; 2-е издание, 1908; постановления русских церковных соборов и отдельных архиереев, грамоты константинопольских патриархов, формы церковных документов и другие), «Сборник неизданных памятников византийского церковного права» (1898; составлен из отдельных публикаций в журнале «Византийский временник»). Источниковедческие труды Павлова посвящены Кормчей книге, «Закону судному людем», княжеским уставам X-XII веков, Стоглаву (смотри Стоглавый собор), каноническим вопросам - ответам византийских иерархов и другим.

Павлов также принадлежат исследования по истории церковно-семейного права («50-я глава Кормчей книги, как исторический и практический источник русского брачного права», 1887) и церковного землевладения («Исторический очерк секуляризации церковных земель в России», 1871). Печатная полемика по различным проблемам церковного права, которую Павлов вёл с И.С. Бердниковым, Н.С. Суворовым и другими учёными, оказала значительное влияние на развитие российской церковно-правовой науки. Университетские лекции Павлова, изданные после его смерти И.М. Громогласовым («Курс церковного права», 1902), к началу XXI века остаются одним из лучших учебных пособий по истории права РПЦ.