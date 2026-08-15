ПАВЛОВ

ПАВЛОВ - комплекс археологических памятников верхнего палеолита близ современного села Павлов, недалеко от города Бржецлав ( Южно-Моравский край , Чехия ).

Включает пункты П. I, II, IId, III, IV, V, VI, расположенные у подножия гряды гор Павловске-Врхи (высота до 550 м от уровня моря), на правом берегу реки Дие, притока Моравы. В том числе три стоянки открытого типа на высоте от 190 до 210-220 м от уровня моря, на которых проводились раскопки: Павлов I (первые находки сделаны накануне 2-й мировой войны сотрудниками экспедиции К. Абсолона; под руководством Б. Климы в 1952-1954, 1956-1958, 1960-1965, 1969-1972 годах раскопано более 2000 м); Павлов II (раскопки Э. Даньи в 1932 году, немецкого археолога Х. Фрайзинга в 1934-1941 годах, Климы в 1960, 1966-1968 годах); Павлов VI (раскопки И. Свободы в 2007 году). Вместе с расположенными на расстоянии около 1 км Дольни-Вестонице входит в один из районов концентрации памятников Восточного Граветта.

Наиболее полно изучена стоянка Павлов I. Культурный слой приурочен к перекрытой лёссовидными породами погребённой почве, которая соотносится с климатическим эпизодом Паудорф (с относительно тёплым климатом в рамках вюрмского оледенения). Получена серия радиоуглеродных дат от 25 до 27 тысяч лет назад (ещё 3 даты в интервале от 26 до 27 тысяч лет назад получены для Павлова VI). Зафиксированы очаги, ямы, скопления костей животных и изделий. Клима выделил на стоянке остатки 13 «жилищ» с очагами и расположенными вокруг «пекарными» ямками (предположительно служили для приготовления пищи). Каменная индустрия характеризуется пластинчатой техникой расщепления сырья; основные категории орудий: резцы, скребки, граветтские острия, пластинки с притупленным краем, геометрические микролиты, листовидные острия, проколки; есть и ножи костёнковского типа (характерны для костёнковско-авдеевской культуры), наконечник с боковой выемкой. Среди других находок - костяные лопаточки, лощила, кинжал, «выпрямители древков» (стержни из оленьего рога с шаровидным или близким кубу навершием с просверленным посередине отверстием; другое название - «жезлы начальников»), пуговицы; «Венеры палеолита» из бивня мамонта и обожжённой глины; фигурка мамонта и головок животных из обожжённой глины; фигурки мамонта, львицы, стилизованная фигурка совы, пластины с геометрическим орнаментом, кольцо с фигурным навершием из бивня. В 1956 году в северо-западной части стоянки обнаружено погребение взрослого мужчины: череп и кости посткраниального скелета, перекрытые лопаткой мамонта. В 1957 году недалеко найдены фрагменты нижней челюсти и зубы человека. В фаунистических находках представлены: мамонт, песец, волк, лиса, северный олень, заяц, бурый и, возможно, пещерный медведь, дикий кот, олень, рысь, бобр; есть почти целый скелет льва, немного костей птиц, бовидов (ископаемых полорогих).

В 1959 году Б. Климой и французским археологом А. Дельпортом выделена фация Восточная Граветта - павловьен (название от Павлова). Для её характеристики опорными являются стоянки Павлов I, Дольни-Вестонице I и II, Пршедмости. Она же представлена стоянками в Павлове VI (наиболее близка Павлову I), Петршковице и др. на территории Моравии, в Виллендорфе II (слои 5-8), Кремсе, Агсбахе и др. на территории Австрии . Показательны листовидные острия павловского типа (с широким скруглённым основанием), серийность пластин и острий с притупленным краем, единичность или отсутствие наконечников с боковой выемкой, немногочисленность ножей костёнковского типа, мамонтовый фаунистический комплекс и др. При этом большинство памятников индивидуальны, что подчёркивается своеобразием костяных и других изделий. Павловьен сформировался на основе местных традиций Ориньяка , сменился более поздними памятниками виллендорфско-костёнковского культурного единства.

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