ПАВЛОГРАД

ПАВЛОГРАД - город в восточной части Украины, в Днепропетровской области.

Население 110,1 тысяч человек (2013). Расположен на реке Самара. Узел автомобильных (через Павлоград проходит в том числе автотрасса Киев - Луганск) и железных дорог.

В 1770 году на месте современного Павлограда войсковым старшиной М. Хижняком заложен зимник, в 1775 году губернатором Азовской губернии В.А. Чертковым основана государственная воинская слобода Матвеевка (с 1779 года Луганка). В 1784 году туда перенесён город Павлоград (на прежнем месте существовало село Павловка, ныне село Новопавловка Межевского района Днепропетровской области, Украина). Уездный город Азовской губернии (1777-1783 годы), Екатеринославской губернии (1783-1796, 1802-1923 годы; до 1796 года Екатеринославское наместничество), Новороссийской губернии (1796-1802 годы). В 1873 годы открыто движение по прошедшей через Павлоград железнодорожной линии Лозовая - Александровск. В конце XIX века крупный перевалочный центр торговли зерном и мукой (павлоградское зерно поставлялось в Лондон и Константинополь ). 19.12.1917(1.1.1918) в Павлограде установлена советская власть. В Гражданскую войну 1917-1922 годов, в апрреле - декабре 1918 года, оккупирован германскими войсками, 12 декабря взят местными партизанами, восстановлена советская власть. В декабре 1918 разорительное нападение на город совершили войска Центральной рады. В июне - декабре 1919 года находился под контролем Вооруженных сил Юга России. Занят частями РККА в декабре 1919 года в ходе Павлоград-Екатеринославской операции, составной части Южного и Юго-Восточного фронтов наступления 1919-1920 годов. Районный (с 1923 года) и окружной (1923-1926 годы) центр Екатеринославской губернии (1923-1925 годы), УССР (1925-26, 1930-32 годы), Днепропетровского округа УССР (1926-1930 годы), с 1932 года Днепропетровской области УССР (с 1991 года Украины). В 1931года в городе создан испытательный артиллерийский полигон (значительно расширен в 1943-1945 годах). В 1937 году открыто постоянное движение по прошедшей через Павлоград железнодорожной линии Новомосковск - Красноармейск (в 1943 году разобрана германскими войсками при отступлении, восстановлена в 1957 году). В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 11.10.1941 года. В Павлограде с 16.2 по 22.2.1943 года произошло вооруженное восстание против оккупантов, в результате которого на несколько дней город был очищен от германских войск. Окончательно освобождён частями Красной Армии 18.9.1943 года. В 1950-е годы Павлоград стал центром Западного Донбасса.

В 1890-е годы в центре города построены: одноглавый собор Спаса Нерукотворного в русско-византийском стиле (1892-1898 годы), Успенская кладбищенская церковь (1896), римско-католический костёл Святого Архангела Михаила (1896-1897 годы). Сохранилась также Покровская гарнизонная церковь (середина XIX века; богослужения возобновлены в 1992 году). В 1990-2000-е годы возведены: часовня Святого равноапостольного князя Владимира (1999, архитектор В.А. Зеленецкий), церковь Похвалы Богородицы (2000-2008 годы). Безымянная могила героев Севастопольской обороны 1854-1855 годов; монумент Славы в память о героических подвигах горожан в годы Великой Отечественной войны (1985); памятник конструктору танков генерал-полковнику Ж.Я. Котину (1987; с танком ИС-3).

Среди вузов - Западно-Донбасский институт, филиал Межрегиональной академии управления персоналом (1994; современный статус с 2012 года; негосударственный). Историко-краеведческий музей (1962). Драматический театр им. Б.Е. Захавы (1974).

Основа городской экономики - промышленное производство. Наиболее развиты добыча угля, машиностроение и химическая промышленность, производство стройматериалов. В Павлограде - штаб-квартира одной из крупнейших угледобывающих компаний Украины - «ДТЭК Павлоградуголь» (действуют шахты имени Героев космоса, «Павлоградская» и «Благодатная», центральная обогатительная фабрика «Павлоградская»). Ведущие машиностроительные предприятия - заводы: механический (подразделение ПО «Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова» Государственного космического агентства Украины; производство компонентов ракетно-космической техники), химического машиностроения (единственный украинский производитель различных пластинчатых теплообменных аппаратов), технологического оборудования (гибочные вертикальные машины для изготовления шахтной крепи и другие), автоматических линий и машин (литейное оборудование, шахтные вагонетки), нестандартного оборудования (единственный украинский производитель абразивно-отрезных станков). НПО «Павлоградский химический завод» (в структуре Государственного космического агентства Украины; производство взрывчатых веществ, твёрдого ракетного топлива, утилизация различных видов боеприпасов и топлива). Производство строительных лесов, различных видов опалубки, передвижных металлических подмостей, строительных смесей, базальтового волокна и изделий из него, металлопластиковых конструкций, мебели, пенькового волокна и другого. Комбинат хлебопродуктов, завод по переработке молока.

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