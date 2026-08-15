ПАВЛИНОВИЧ МИХОВИЛ

ПАВЛИНОВИЧ МИХОВИЛ - хорватский общественный и политический деятель, священник, публицист.

Из крестьянской семьи, учился в гимназии в городе Сплит, затем в семинарии в городе Задар. Вместе с Л. Вотичем основал студенческое общество «Побратимы». В 1854 году рукоположен в священники, в 1854-1870 годах служил викарием в Драшнице и Подгоре, много путешествовал по Далмации , Черногории, Боснии и Герцеговине , Сербии и Хорватии. Хорошо изучил народную жизнь и культуру. Свои путевые впечатления изложил в ряде сочинений, в том числе в книге «Дороги» («Puti», издана посмертно в Задаре в 1888 году). В 1861 году избран депутатом Далматинского сабора, где впервые держал речь на хорватском языке. С 1865 года депутат Хорватского сабора в Загребе , избирался также в Венский парламент. Один из основателей и лидеров Народной партии Далмации. В 1862 году основатель и редактор партийного печатного органа - газеты «Il Nacionale» с приложением «Народни лист». Первым в Далмации выступил с призывом объединения Далмации и Банской Хорватии. Развивал идеи создания югославской конфедерации.

Собирал и публиковал народные песни, пословицы и загадки.