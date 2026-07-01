ПАВЛИНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ПАВЛИНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский архитектор, реставратор, историк архитектуры, академик архитектуры петербургской АХ (1883).

Окончил петербургскую АХ (1879). В 1878-80 (?) годах городской архитектор Уфы. Действительный член Московского археологического общества (1885). С 1888 года хранитель, затем заведующий отделом Оружейной палаты . Был в дружеских отношениях с Н.В. Султановым, часто сопровождал его в поездках по России. В 1880-1881 годах командирован АХ для собирания материалов по древнерусскому искусству. Обследовал кремли и храмы во многих старинных русских городах, древние монастыри; в 1888 году совершил экспедиции во многие регионы Кавказа . При изучении архитектурных памятников делал фотофиксацию (в 1880-е годы привлёк для этой работы И.Ф. Барщевского), обмеры, прориси деталей; на основе этих исследований осуществил ряд научных публикаций. Изучал особенности различных школ древнерусского зодчеств а.

Его «История русской архитектуры» (издана в 1894 году) - один из первых профессиональных курсов по истории древнерусского зодчества, в котором, кроме конструктивных особенностей, учитывались элементы внутреннего убранства, изображения храмов в средневековых рукописях, роль церковного пения; создал также периодизацию древнерусского зодчества и искусства с «доисторических» времён до конца XVII века. Автор проектов реставрации соборов (Спасо-Преображенского в Чернигове, Софийского в Полоцке, Успенского во Владимире), Мирожского монанстыря в Пскове, церквей и соборов Московского Кремля, храма Василия Блаженного, Коломенского кремля, также храмов Абхазии. Член Комиссий по ремонту Успенского собора (1894) и Сухаревой башни (1897) в Москве. Автор проектов иконостасов (в том числе в храме Василия Блаженного, 1896; царские врата собора Симонова монастыря в Москве, ныне - в музее архитектурного ансамбля Коломенское ).