ПАВЛИКИАНЕ

ПАВЛИКИАНЕ - раннесредневековая религиозная дуалистическая секта.

Оформилась, вероятно, в VII веке на заселённых армянами территориях Восточной Анатолии (азиатская часть современной Турции ), впоследствии распространилась от Месопотамии до Балкан.

На Павликианство существенное влияние оказали более ранние религиозные системы: зороастризм , гностицизм (в форме маркионизма) и манихейство . В армянских и некоторых византийских источниках основателем учения Павликан считается епископ Антиохийский Павел Самосатский (III век), по имени которого Павликиане получили своё название. Павел Самосатский, осуждённый Церковью в 268 году, учил о неравенстве Сына Отцу в Святой Троице и об «усыновлении» Христа Богом Отцом. Предполагается, что этот ранний период истории Павликиан следует отличать от позднего, в ходе которого Павликиане восприняли более радикальную дуалистическую религиозную систему. В поздний период, согласно византийскому хронисту IX века Георгию Амартолу, они уже полностью отвергали свою связь как с Павлом Самосатским, так и с манихейством. Мировоззрение поздних Павликиан было основано на вере в могущественные и вечные начала - доброе и злое. Злое начало (божество) считалось творцом материального мира (так объяснялось существование зла в мире). Согласно взглядам Павликиан, весь мир пронизан непримиримой борьбой добра и зла, но добрый, светлый бог в конце времён победит злое начало и установит царство света и справедливости. Павликиане называли себя христианами, однако отвергали важнейшие христианские догматы [о Сотворении мира единым и благим Богом, о рождении Бога от Девы (смотри Боговоплощение)], каноническое Священное Писание (смотри Библия), почитание креста, икон, церковные таинства.

Византия, как христианское государство, вела против Павликиан борьбу. За принадлежность к «манихеям», т. е. к Павликианам, византийское законодательство VIII века (Эклога) устанавливало смертную казнь. В Исагоге (византийский сборник законов 2-й половины IX века) также назначалась смертная казнь за принадлежность к «манихеям»; их дети лишались права получения наследства, если не примут православие. В начале IX века павликианство подверглось реформированию; репрессии византийского правительства побудили Павликиан покинуть пределы Византии. Их оплотом стали занятые арабами области Месопотамии и Великой Армении, откуда они совместно с мусульманами совершали походы на Византию. В 872 году Христофор - зять византийского императора Василия I Македонянина - разгромил Павликиан и захватил их главную крепость Тефрику, после чего Павликиане рассеялись по Средиземноморью (от Сирии до Южной Италии) и утратили прежнее влияние. Отдельные общины Павликиан продолжали существовать до падения Византии (1453) и в поствизантийский период.

Начиная с середины IX века византийские императоры насильственно переселяли Павликиан на Балканы, размещали их во Фракии для охраны государственной границы. Это способствовало распространению взглядов Павликиан среди местного славянского населения. В X-XV веках дуалистическое учение Павликиан нашло своё продолжение на Балканах в движении богомилов (смотри Богомильство) и в Западной Европе (движения патаренов, катаров, альбигойцев).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)