Павликиа́не

Павликиа́не ( греч. παυλικιανοί) — раннесредневековая дуалистическая секта. Оформилась в VII в. в Вост. Анатолии, впоследствии распространилась в Малой Азии, Греции и на Балканах. Происхождение названия П. связывали с именами Павла Самосатского, епископа Антиохии (III в.), и апостола Павла; самоназвание П. — «христиане». Основателем секты считается армянин Константин из Самосаты (VII в.). Вероучение П. сложилось под влиянием гностицизма , зороастризма и манихейства. П. верили в существование вечных могущественных начал — доброго и злого, ведущих непримиримую борьбу. В конце времен доброе начало победит злое и установит царство света и справедливости. Единственным источником своего учения П. считали Новый Завет. Они отвергали основные христианские догматы, таинства, обрядность (включая культовые сооружения, предметы и символику), почитание святых, церковную иерархию и монашество . Социальной основой П. были преимущественно крестьяне и городская беднота. С самого начала секта П. преследовалась властями Византии , за принадлежность к ней византийское законодательство предусматривало смертную казнь. Спасаясь от преследований, в IX в. П. основали государство с центром в крепости Тефрика на берегу р. Евфрат в Зап. Армении. Отсюда они совместно с арабами совершали успешные набеги на Византию. В 872 император Василий I Македонянин разгромил П. В 970 Иоанн I Цимисхий переселил большое число П. во Фракию для охраны границ империи, гарантировав им религиозную свободу. Это способствовало распространению учения. Впоследствии верования П. нашли продолжение в других религиозных движения ( богомильство на Балканах, патария в Сев. Италии, альбигойцы в Южн. Франции, катары в Зап. Европе).

Лит. : Липшиц Е. Э. Павликианское движение в Византии в VIII и первой половине IX в. // Византийский временник. Т. 5. 1952. С. 49–72; Бартикян Р. М. Источники для изучения истории павликианского движения. Ереван, 1961. А. В. Кузнецов .