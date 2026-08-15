ПАВЛИК ОНДРЕЙ

ПАВЛИК ОНДРЕЙ - словацкий педагог, академик и первый президент Словацкой АН (1952-1957 годы), академик Чехословацкой АН (1977).

Окончил учительский институт в городе Лученец (1936), затем философский и естественно-научный факультеты университета в Братиславе (1942). Одновременно работал учителем. Участник Словацкого национального восстания (1944). После освобождения Чехословакии (1945) на государственной и партийной работе, первый замеситель министра просвещения, наук и искусств Чехославацкой республики (1950-1951 годы); профессор (1971) философского факультета Университета имени Я.А. Коменского в Братиславе. В конце 1950-х годов за критику методов партийного руководства Словакии в культурных преобразованиях исключён из компартии, снят с государственных и научных должностей. После реабилитации (летом 1968 года) вернулся к научной работе.

Павлик - один из теоретиков и организаторов реформ в образовании в Словакии после 1945 года. Автор вузовских учебников по дидактике (1950) и др. С начала 1970-х годов по инициативе Павлика издана серия книг «Энциклопедия работника образования», для которой он написал несколько монографий. Как президент Словацкой АН возглавил разработку проекта и предложил концепцию (1954) Словацкой энциклопедии (тома 1-6, 1977-1982 годы), вёл в ней раздел педагогики. Главный редактор Словацкой педагогической энциклопедии (тома 1-2, 1984-1985 годы). Председатель комиссии по реформе словацкой орфографии (1952-1953 годы), один из авторов Большого русско-словацкого (1960-1970 годы) и Большого словацко-русского (1970) словарей.