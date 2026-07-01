ПАВЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГАВРИЛОВИЧ

Родился 05.01.1938. Окончил Воронежский государственный университет в 1959 г.

Кандидатская диссертация : Проекты реформ общественно-политического переустройства Германии эпохи Реформации (Московский государственный педагогический институт, 1966).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков Института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета.

Область интересов : История Реформации в Германии XVI-XVII вв.

Сочинения: Общее число публикаций 50.

Религиозно-философские и социально-политические взгляды Иоганна Эберлина // Уч. зап. МГПИ. М., 1965. № 237;

Проблемы истории Реформации в исследованиях историков ФРГ (80-е годы) // Депонировано в ИНОН АН СССР, 1990;

Проблемы социальных революций позднего средневековья в германской историографии 90-х гг. // Историческая наука на рубеже веков. Томск, 1999. Т. I;

О происхождении и сущности «Гейльброннской программы» // Уч. зап. КГПИ. Кемерово,1968;

Лютер и германская Реформация в освещении западногерманского историка // Уч. зап. КГПИ. Кемерово, 1970;

Европейское рыцарство. Кемерово, 1998. (в соавторстве с Николаевым Р.В.)

Лютер и германская Реформация (к проблеме «вождизма» в германской истории XVI в.) // Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления: Материалы Международной научной конференции. Кемерово, 2001.

История Германии: в 3-х т. Кемерово, 2005, Т. 1 (в соавторстве).