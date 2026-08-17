ПАВИЧ МИЛОРАД

ПАВИЧ МИЛОРАД (серб. Павић) - cербский писатель, литературовед, переводчик, член Сербской академии наук и искусств (1991).

Окончил Белградский университет (1954). Профессор Новосадского (1977) и Белградского (1982) университетов, член Королевского совета при династии Карагеоргиевичей (1992). Печатался с 1954 года. От интеллектуальной поэзии 1960-х - начала 1970-х годов [сбориники «Палимпсесты» («Палимпсести», 1967), «Лунный камень» («Месечев камен», 1971)] перешёл к прозаическим сочинениям в духе постмодернизма . Мировую известность Павичу принёс созданный в форме трёх мини-энциклопедий роман-эссе «Хазарский словарь» («Хазарски речник», 1984, русский перевод 1996), посвящённый проблеме перехода хазар в христианскую, мусульманскую и иудейскую веру, а также судьбе исследователей хазарского вопроса в XVII-XX веков. Предложенный здесь принцип активного соучастия читателя в создании литературного текста нашёл отражение в романе «Пейзаж, нарисованный чаем» («Предео сликан чаjем», 1988, русский перевод 1998), оглавление которого по форме напоминает кроссворд, а главы могут читаться как по горизонтали, так и по вертикали; в основанном на мифологическом сюжете «романе-клепсидре» «Внутренняя сторона ветра» («Унутрашња страна ветра», 1991, русский перевод 1999), который можно читать как с начала, так и с конца; в романе «Последняя любовь в Константинополе » («Последњя љубав у Цариграду», 1994, русский перевод1997), построенном как пособие по гаданию, позволяющее читателю узнать свою судьбу, и др.

Эзотерическая проблематика представлена в сборнике «Звёздная мантия» («Звездани плашт», 2000, русский перевод 2001), где каждый рассказ соответствует определённому знаку зодиака. Для творчества Павича характерны отказ от выраженной идеологической позиции, реинтерпретация и пародирование мифа, создание собственной мифологии; его произведения насыщены иронией, символикой, парадоксами, литературными цитатами и авторскими комментариями. Признавал себя человеком православной культуры, декларировал свою приверженность традициям, особенно эпохи барокко. Среди других произведений: приключенческий роман «Уникальный роман» («Уникат», 2004, русский перевод 2006), допускающий многообразные развязки; интерактивная драма «Вечность и один день» («Заувек и дан више», 1993, поставлена во МХАТе имени А.П. Чехова в 2002 году), основанная на сюжете из «Хазарского словаря»; исследования по литературе сербского барокко, классицизма, предромантизма, символизма; переводы.