ПАВЕЗЕ ЧЕЗАРЕ

ПАВЕЗЕ ЧЕЗАРЕ (итал. Cesare Pavese) - итальянский писатель.

Окончил Туринский университет (1930). В 1935-1936 годах находился в ссылке за антифашистскую деятельность. Дебютировал как поэт: сборник «Работа утомляет» («Lavorare stanca», 1935) в духе У. Уитмена. Для прозы Павезе характерно сочетание традиций неореализма с активным использованием символической и мифологической образности: повесть «Твои родные места» («Paesi tuoi», 1941); сборник рассказов «Диалоги с Леуко» («Dialoghi con Leucò», 1947); роман «Товарищ» («Il compagno», 1947, русский перевод 1960); сборники повестей «Пока не пропоёт петух» («Prima che il gallo canti», 1949, русский перевод 2004) и «Прекрасное лето» («La bella estate», 1949, частичный русский перевод 1974).

Основные мотивы творчества Павезе: экзистенциальное одиночество людей; противопоставление мира детства и замкнутой сельской жизни большому внешнему миру, соприкосновение с которым приводит к взрослению, нашли концентрированное выражение в наиболее значительном сочинении - повести «Луна и костры» («La luna e i falò», 1950, русский перевод 1974). Переводил произведения Д. Дефо , Ч. Диккенс а, Г. Мелвилла , Дж. Стейнбека, У. Фолкнера, Дж. Джойса и др. Среди произведений Павезе: дневник «Ремесло жить» («Il mestiere di vivere», издан в 1952 году), письма (тома 1-2, изданы в 1966 году), статьи. Покончил жизнь самоубийством.