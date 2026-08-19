ПАВЕЛИЧ АНТЕ

ПАВЕЛИЧ АНТЕ (Pavelić) - хорватский политическй деятель, публицист.

Из семьи железнодорожного служащего. По окончании в 1915 году юридического факультета Загребского университета работал помощником адвоката, с 1918 года адвокатом. Вступил в Хорватскую чистую партию права Й. Франка. Агитировал против вхождения Хорватии в Королевство сербов, хорватов и словенцев ( КСХС ). С 1919 года член организации «Молодая Хорватия», в 1921 года один из основателей Новой хорватской партии права, которую впоследствии возглавил. В 1919-1927 годах депутат Загребского магистрата, в 1927-1929 годах депутат Скупщины КСХС. Создал военизированную организацию «Хорватский домобран», ставившую своей целью свержение Александра I Карагеоргиевича . После запрета в 1929 году политических партий в Югославии покинул страну и выехал в Италию, затем в Австрию. Летом 1929 года в Югославии заочно приговорён к смерти за антигосударственную деятельность. В эмиграции организовал и возглавил движение усташей, установил контакты с лидером Внутренней македонской революционной организации (ВМРО) В. Михайловым, руководил подготовкой на территории Италии и Венгрии диверсионно-террористических групп, предназначавшихся для переброски в Югославию. Своей целью провозглашал создание Хорватского независимого государства. После убийства в 1934 году в Марселе Александра I Карагеоргиевича и Л. Барту, в подготовке которого усташи принимали участие, по требованию французского правительства арестован итальянскими властями.

В 1934-1936 годах отбывал тюремное заключение в Турине. В 1936-1939 годах занимался публицистической деятельностью: опубликовал ряд произведений националистического характера, одно из которых - «Хорватский вопрос» («Hrvatsko pitanje», 1936) - передал германскому правительству. В апреле 1941 года возглавил марионеточное «Независимое государство Хорватия» (НГХ), созданное при поддержке гитлеровской Германии и фашистской Италии после оккупации ими Югославии. В июне 1941 года присоединился к Пакту трёх держав 1940 года, в ноябре 1941 года подписал протокол о присоединении НГХ к « Антикоминтерновскому пакту ». 14.12.1941 года объявил войну США и Великобритании . Как союзник гитлеровской Германии организовал посылку хорватского полка на советско-германский фронт. По приказу Павлевича в Хорватии осуществлялся массовый геноцид сербов, евреев, цыган и коммунистов.

В 1945-1948 годах скрывался на территории Австрии , Италии, Ватикана, затем бежал в Аргентину, где в 1956 году основал Хорватское освободительное движение. В 1945 годк за преступления, совершённые в годы 2-й мировой войны, заочно приговорён в Югославии к смертной казни. В 1957 году ранен в результате покушения, организованного югославскими спецслужбами, после чего перебрался в Мадрид, где вскоре умер.

Автор мемуаров («Doživljaja», 1968).