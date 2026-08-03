ПАВЕЛ VI

ПАВЕЛ VI - Папа Римский (с 21.6.1963 года).

По окончании семинарии в Брешии 29.5.1920 года рукоположен в священники. Продолжил обучение в Папском Григорианском университете и Римском университете «Сапиенца» (1920-1922 годы), в Папской академии церковной знати (1922-1923 годы), по окончании которой направлен на работу в нунциатуру в Варшаве. С 1924 года занимал различные должности в государственном секретариате Святого Престола. Церковный ассистент Итальянской университетской католич. федерации (FUCI; 1925–34); преподаватель истории дипломатии в Папской академии церковной знати (1931-1937 годы); помощник государственного секретаря Святого Престола по общим вопросам (1937-1952 годы). С началом 2-й мировой войны (1939) ему было поручено организовать Информационное статистическое бюро беженцев, пропавших без вести и военнопленных. В середине 1940-х годов принял активное участие в формировании католических профсоюзных организаций (ACLI). С 1952 года заместитель государственного секретаря (формально отсутствовавшего). 1.11.1954 года рукоположен в архиепископы Милана; уделял большое внимание проблемам рабочего движения (получил известность как «архиепископ рабочих»), апостольству мирян, а также строительству новых храмов (при нём построено или заложено 123 новых храма). 15.12.1958 года папа Иоанн XXIII возвёл его в достоинство кардинала. Принял участие в подготовке и работе 1-й сессии Ватиканского II собора.

После смерти Иоанна XXIII избран папой. Павел VI завершил начатый его предшественником II Ватиканский собор (8.12.1965 года), лично следил за подготовкой соборных документов. Его программная энциклика «Ecclesiam Suam» (6.8.1964 года) содержала идеи необходимости обновления католической Церкви и её диалога с современным миром. Павел VI пожертвовал изготовленную для его интронизации по заказу Миланской епархии тиару на помощь бедным. Для реализации решений собора под руководством Павла VI были проведены основные послесоборные реформы в католической Церкви. В частности, в сфере церковного управления создан Синод епископов (сентябрь 1965 года), обладающий консультативной функцией, что явилось воплощением провозглашённого на соборе принципа коллегиальности; созданы новые координационные структуры: Совет по делам мирян, Папская комиссия «Справедливость и мир» и др.; реформированы Римская курия (август 1967 года), система избрания пап (ноябрь 1970 года). Проведена литургическая реформа: введён новый чин мессы (1969), обновлены обряды таинств и другие богослужения. Поощряя реформы в области апостольства и евангелизации мира, Павел VI подчёркивал при этом необходимость сохранения традиционного католического вероучения, выступая против призывов об отмене целибата (энциклика «Sacerdotalis coelibatus», 24.6.1967 года) и пересмотра католических принципов биоэтики о регулировании рождаемости (в том числе запрет контрацепции и абортов; энциклика «Humanae vitae», 24.7.1968 года). Другие основные энциклики Павла VI посвящены развитию социального учения Римско-католической церкви («Populorum progressio», 26.3.1967 года; «Octogesima adveniens», 14.5.1971 года), международным проблемам и проблеме прав человека («Christi matri», 15.9.1966 года).

Один из важнейших результатов понтификата Павла VI - его встреча в Иерусалиме с патриархом Константинопольским Афинагором I и снятие 7.12.1965 года взаимных отлучений 1054 года. Вкладом в экуменический диалог явилась встреча Павла VI в Женеве с руководителями Всемирного совета церквей (1969). В ходе пастырских визитов Павел VI впервые среди пап посетил все 5 континентов. 11.5.1993 года начат процесс его беатификации.