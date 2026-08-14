ПАВЕЛ III (лат. Paulus PP III)

Папа римский в 1534–1549 гг.

Павел III, в миру Алессандро Фарнезе, родился в знатной римской семье в 1468 г. В юности учился у гуманиста Пампония Лэто. В 1493 г. благодаря протекции своей сестры, которая была любовницей папы Александра VI, Алессандро Фарнезе, не имея духовного сана, стал кардиналом и епископом сразу нескольких доходных диоцезов, которые упрочили богатство семьи Фарнезе.

Лишь в 45 лет Алессандро принял священнический сан. К этому времени у него было трое незаконнорожденных сыновей и дочь, которую он выдал за герцога Милана.

В 1534 г. после смерти Климента VII Алессандро Фарнезе был избран папой римским. Помимо личных целей, которые он преследовал во время своего понтификата, Павел III пытался уничтожить реформационное движение в Германии, для чего стремился примирить короля Франции Франциска I с императором Карлом V. Павлу удалось устроить свидание и примирение двух монархов в Ницце, а также заключение имперско-венецианского союза против Турции. Однако, примирение с Франциском освободило руки Карлу V для борьбы за усиление влияния в Италии, поэтому Павел III был рад, что устроенное им перемирие оказалось непрочным.

Павел III в 1540 г. утвердил устав ордена Иезуитов , учредил инквизицию против протестантов, был готов реформировать католическую церковь, однако был категорический против ограничения влияния папства, что делало все его попытки перехватить у протестантов инициативу в борьбе за умы бессмысленными.

В 1545 г. Павел III открыл Тридентский собор , а в 1546 г. поддержал Карла V, вступившего в войну с Шмалькальденским союзом.

Свой понтификат Павел III использовал и для того, чтобы обеспечить владениями своих сыновей. Из Папского государства были выделены Парма и Пьяченца вошедшие в состав герцогства, доставшегося сыну Павла III. Павел III скончался в 1549 г.

Иллюстрации:

Изображение папы римского Павла III работы Тициана.