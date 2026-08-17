ПАВЕЛ I КОРОЛЬ

ПАВЕЛ I КОРОЛЬ - король Греции с 1947 года.

Из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов . Младший сын Константина I. В 1917-1920 годах вместе с отцом жил в эмиграции. По окончании военно-морского училища служил офицером в ВМФ, участвовал в греко-турецкой войне 1919-1922 годов. В декабре 1923 года, в связи с победой республиканцев на выборах, выехал вместе со своим старшим братом, королём Греции Георгом II, в Румынию, затем в Великобританию . Возвратился на родину в ноябре 1935 года после реставрации монархии, провозглашён тогда же наследным принцем. В апреле 1941 года, в связи с оккупацией Греции нацистской Германией и её союзниками (смотри Балканская кампания 1941 года), вместе с братом покинул страну. В годы 2-й мировой войны входил в состав греческого правительства в изгнании, действовавшего в Лондоне и Каире. После освобождения Греции и проведения в сентябре 1946 плебисцита о её государственном устройстве, по результатам которого была вновь установлена монархия, вернулся на родину.

Взошёл на престол 1.4.1947 года после кончины бездетного Георга II. В условиях гражданской войны в Греции 1946-1949 годов и в последующие годы являлся сторонником решительного подавления оппозиционных сил, сохранения в стране действия репрессивных законов военного времени, поощрял правые партии и военизированные организации. В декабре 1963 года отправил в отставку созданный по результатам прошедших за месяц до этого парламентских выборов первый в истории послевоенной Греции «демократический кабинет», возглавляемый Г. Папандреу. Павел I одобрил вступление Греции в НАТО (1952) и подписание американо-греческого соглашения 1953 года о создании на территории Греции сети американских военных баз в целях противодействия «советской угрозе» на Балканах. Являлся сторонником интеграции Греции в европейские экономические организации (в ноябре 1962 года Греция стала ассоциированным членом ЕЭС), первым из руководителей греческого государства нанёс официальный визит в Турцию. Скончался после операции по поводу рака желудка.

Павлу I наследовал его сын Константин II. Старшая дочь Павла I София (родилась в 1938 году), жена Хуана Карлоса I, носит титул королевы Испании.